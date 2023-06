Lâm Đồng: Cảnh báo giả danh cán bộ công an để lừa đảo

Ngày 5.6. lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng (Phòng An ninh mạng & PCTPSDCNC), cho biết thời gian gần đây, một số cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là Phạm Văn Bình, chức vụ Trưởng phòng; hoặc tự xưng là trung úy Hoàng Minh Phú, cán bộ an ninh mạng.

Công an Lâm Đồng phát đi cảnh báo đến người dân CALĐ

Nội dung cuộc gọi hù dọa người dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Những người giả danh tự xưng trên yêu cầu người dân trong vòng 2 giờ phải mang theo giấy tờ tùy thân và sim điện thoại đến trụ sở công an để trực tiếp giải quyết vụ việc.

Phòng An ninh mạng & PCTPSDCNC khẳng định, thông tin trên là sai sự thật. Kẻ xấu thực hiện cuộc gọi nhằm mục đích gây tâm lý hoang mang cho người dân nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng An ninh mạng & PCTPSDCNC không có cán bộ tên Phạm Văn Bình hay Hoàng Minh Phú công tác tại đơn vị.

Do đó, Phòng An ninh mạng & PCTPSDCNC khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước các số điện thoại lạ, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo bất kỳ hướng dẫn gì từ các cuộc gọi giả danh cơ quan thực thi pháp luật. Khi cần giải quyết công việc với người dân, các cơ quan sẽ tiến hành gửi giấy mời làm việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay, Phòng An ninh mạng & PCTPSDCNC và các cơ quan chức năng Lâm Đồng đang tiến hành xác minh, điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.