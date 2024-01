Lâm Đồng: Cảnh báo tình trạng buôn bán pháo nổ trên không gian mạng

Thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Phòng PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, ngày 18.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Cát Tiên (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng cùng trú tại thị trấn Cát Tiên (H.Cát Tiên) là Vũ Xuân Hậu (22 tuổi) và Vũ Văn Dự (35 tuổi) về hành vi buôn bán trái phép pháo hoa nổ.

Dự và Hậu tại cơ quan công an Ảnh: C.A

Trước đó, thông qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PA05 phát hiện Vũ Xuân Hậu đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để rao bán pháo hoa nổ trái phép trên không gian mạng. Sau khi phát hiện, Phòng PA05 đã phối hợp với Công an H.Cát Tiên tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt quả tang Hậu cùng Dự đang vận chuyển 1 thùng giấy, bên trong có 8 dàn pháo hoa nổ (loại 49 viên) để đi giao cho khách tại khu vực quảng trường Phạm Văn Đồng (thị trấn Cát Tiên). Khám xét tại nhà 2 đối tượng này, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ thêm 4 dàn pháo hoa nổ cùng loại; tổng tang vật thu được trên 19 kg.

Cũng trong 2 ngày 17,18.1 vừa qua, Phòng PA05 đã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an TP.Đà Lạt, Công an H.Đơn Dương (Lâm Đồng) bắt, xử lý 2 đối tượng Nguyễn Hữu Phi (31 tuổi, trú H.Lâm Hà, Lâm Đồng) và Dương Danh Ca (35 tuổi, trú tại xã Tu Tra, H.Đơn Dương) về hành vi mua bán, tàng trữ gần 10 kg pháo nổ.

Phòng PA05 cho biết thêm, trong thời gian triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2024, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh, xử lý theo phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh" nhiều đối tượng có hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thu giữ trên 1 tấn pháo nổ các loại. Trong số này điển hình là các vụ đơn vị chủ trì phối hợp Công an H.Đức Trọng bắt, xử lý các đối tượng Lê Minh Trực (35 tuổi, trú tại xã Phú Hội, H.Đức Trọng), tang vật gần 700 kg; Nguyễn Thanh Tuyền (45 tuổi, trú tại xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng), tang vật gần 300 kg; Lê Huy Tuyên (32 tuổi, trú tại xã Liên Hiệp), tang vật gần 10kg; chủ trì, phối hợp với Công an H.Đạ Huoai bắt, xử lý đối tượng Trần Công Bảo (27 tuổi, trú tại xã Hà Lâm, H.Đạ Huoai) tang vật 22 kg…

Cơ quan chức năng thực hiện khám xét và tạm giữ hình đối với Dương Danh Ca Ảnh: C.A

Đáng chú ý, trước Tết Dương lịch, Phòng PA05 còn kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sản xuất, tự chế và mua bán pháo nổ qua không gian mạng của 2 trường hợp là học sinh lớp 9 trên địa bàn H.Đức Trọng là L.H.T.N và H.N.T (cùng 15 tuổi). Kiểm tra nơi ở của các trường hợp trên, cơ quan công an phát hiện, thu giữ tổng cộng 26 viên pháo nghi là pháo nổ tự chế, 18 viên pháo nổ với trọng lượng hơn 1,5 kg và 1 hộp nhựa chứa các hóa chất nghi là nguyên liệu chế tạo pháo. Quá trình làm việc với cơ quan công an, N và T khai nhận số pháo trên do bản thân tự chế tạo nhờ lên mạng "học online". Sau khi tìm hiểu được cách chế tạo pháo, các em đặt mua hợp chất pha sẵn trên các trang mạng về để thực nghiệm, thấy thành công nên tiến hành chế tạo và đăng lên mạng bán kiếm lời dịp Tết Nguyên đán 2024.

Để đón một năm mới bình yên, an toàn, không tiếng pháo nổ, Phòng PA05 khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không thực hiện các hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, đồng thời quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có các quy định về quản lý, sử dụng pháo.