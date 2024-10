Lâm Đồng: Khám xét nhà riêng cựu Phó chủ tịch UBND H.Bảo Lâm

Tối 24.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) phối hợp cùng Viện KSND H.Bảo Lâm tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trung Thành, cựu Phó chủ tịch UBND H.Bảo Lâm; đồng thời khám xét nhà riêng của ông Thành tại số 364, đường Chu Văn An, P.2, TP.Bảo Lộc.

Các cơ quan chức năng khám xét nhà ông Nguyễn Trung Thành, cựu Phó chủ tịch UBND H.Bảo Lâm ẢNH: KP

Ông Nguyễn Trung Thành đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.9.2024, bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra hành vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại khoản 2, điều 229 bộ luật Hình sự. Ông Thành được cho là có liên quan đến các sai phạm về công tác quản lý đất đai xảy ra tại đất Công ty cổ phần chè Minh Rồng thuê tại TT.Lộc Thắng (Bảo Lâm) được dư luận quan tâm.

Sau khi hoàn tất việc khám xét, cơ quan chức năng đã đưa ông Thành lên ô tô, chở đến trụ sở cơ quan điều tra để tiếp tục làm việc.

Cơ quan chức năng đến nhà riêng ông Thành tại TP.Bảo Lộc ẢNH: KP

Liên quan đến những sai phạm về đất đai xảy ra tại Công ty cổ phần Chè Minh Rồng, trước đây, ngày 16.9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can gồm: Nguyễn Bá Đông, cựu Trưởng phòng TN-MT H.Bảo Lâm và Nguyễn Thị Hiển, cựu cán bộ Phòng TN-MT H.Bảo Lâm để điều tra về cùng hành vi.

Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 7.8.2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi 60 ha đất do Công ty cổ phần chè Minh Rồng thuê để giao về cho địa phương quản lý. Ông Đông và bà Hiển là những cán bộ, công chức trực tiếp thực thi công vụ về quản lý đất đai ở địa phương nhưng đã làm sai chủ trương, thực hiện trái pháp luật trong việc tham mưu ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xâm phạm đến quỹ đất của nhà nước, gây ảnh hưởng công tác quản lý đất đai của địa phương.

Hiện, vụ án này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.