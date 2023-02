Lâm Đồng: Khởi tố, bắt giam nhiều nghi phạm cưa hạ rừng trái phép

Sáng 3.2, Công an H.Đam Rông cho biết vừa thực hiện quyết định khởi tố, bắt tạm giam các nghi phạm, gồm: Phạm Anh Tuấn (37 tuổi), Vũ Văn Dũng (32 tuổi, đều ngụ tỉnh Đắk Lắk); Lương Ngọc Anh Tuấn (33 tuổi), Nguyễn Viết Hùng Sơn (35 tuổi), Nguyễn Bảo Lâm (29 tuổi, cùng ngụ xã Phi Liêng, H.Đam Rông) để điều tra, làm rõ về hành vi cưa hạ rừng thông trái pháp luật tại tiểu khu (TK) 216, địa bàn xã Phi Liêng (H.Đam Rông).

Phạm Anh Tuấn bên tang vật vụ cưa hạ rừng thông trái phép tại TK 216 CÔNG AN CUNG CẤP

Trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an H.Đam Rông nhận được tin báo của quần chúng tại TK 216, xã Phi Liêng xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép, nên tập trung lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đưa các nghi phạm đến TK 216 để thực nghiệm hiện trường CÔNG AN CUNG CẤP

Qua điều tra, Công an H.Đam Rông xác định được 6 người có liên quan. Khi khám xét xưởng gỗ của Phạm Anh Tuấn tại buôn Đắk Tro, xã Krông Nô, H.Lắk (Đắk Lắk), công an phát hiện 99 lóng gỗ thông 3 lá, với tổng khối lượng hơn 23 m3 gỗ. Bước đầu Phạm Anh Tuấn khai nhận, số gỗ trên khai thác từ TK 216, xã Phi Liêng đưa về xưởng để chế biến. Công an H.Đam Rông xác định các nghi phạm tham gia vụ cưa hạ rừng thông trái phép gồm: Vũ Văn Dũng, Lương Ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Viết Hùng Sơn, Nguyễn Bảo Lâm, đồng thời ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Đưa nghi phạm đến TK 286A thực nghiệm hiện trường vụ cưa hạ rừng CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 20.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) thực hiện quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 nghi phạm liên quan vụ cưa hạ rừng thông tại TK 286A thuộc địa giới hành chính xã Phúc Thọ (H.Lâm Hà), gồm: Bùi Quang Thắng (36 tuổi), Nguyễn Duy Thụy (33 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (43 tuổi) và Phạm Văn Quân (36 tuổi, cùng ngụ H.Lâm Hà).

Thực nghiệm vụ phá rừng tại TK 286A CÔNG AN CUNG CẤP

Công an H.Lâm Hà cho biết thêm, trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, nhận được thông tin của Ban Quản lý rừng phòng hộ (Ban QLRPH) Lâm Hà về việc phát hiện một vụ cưa hạ cây rừng tại lô d, khoảnh 4, TK 286A, nên chỉ đạo các lực lượng điều tra.

Tại hiện trường, có 11 cây chò lông bị cưa hạ, dấu vết cưa máy, lâm sản thiệt hại khoảng 18 m3 gỗ, diện tích bị tác động khoảng 508 m2. Tại đây có nhiều dấu vết bánh xe máy cày kéo gỗ ra khỏi hiện trường khoảng 150 m để cưa, xẻ thành gỗ hộp.

Chiếc xe máy cày dùng để kéo gỗ cưa hạ trái phép CÔNG AN CUNG CẤP

Qua điều tra, Công an H.Lâm Hà xác định và vận động Lê Phong Nhã (46 tuổi, ngụ xã Tân Hà, H.Lâm Hà) liên quan vụ cưa hạ rừng tại TK 286A ra đầu thú. Căn cứ trên kết quả đấu tranh với Nhã, Công an H.Lâm Hà ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các nghi phạm nói trên.

Các nghi phạm cưa hạ rừng trái phép tại hiện trường CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, Công an H.Lâm Hà cũng đang tập trung lực lượng điều tra truy tìm thủ phạm cưa hạ trái phép 54 cây thông 3 lá ngày 23.1 tại TK 263A, thuộc địa bàn xã Mê Linh (H.Lâm Hà), lâm phần do Ban QLRPH Lâm Hà quản lý.