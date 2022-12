Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can sau 3 năm xảy ra vụ án

Ngày 29.12, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra trên địa bàn xã B’Lá (Bảo Lâm) hơn 3 năm trước; đồng thời tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Chung Đức (25 tuổi), Dương Đình Phúc (25 tuổi), cùng ngụ xã Lộc Phú (Bảo Lâm) và Nguyễn Thiên Phúc (25 tuổi, ngụ TT. Lộc Thắng) bị tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vị “cố ý gây thương tích”. Các bị can Lục Văn Viên (26 tuổi), Hoàng Văn Chinh (21 tuổi) cùng ngụ xã B’Lá, Phạm Văn Năm (25 tuổi) và Trần Điệp (25 tuổi), cùng ngụ xã Lộc Phú bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra ngày 5.1.2019 tại Thôn 2 xã B’Lá. Do có mâu thuẫn với anh Đỗ Mạnh Cường (ngụ xã Lộc An, Bảo Lâm) trong một tiệc cưới, nên Nguyễn Thiên Phúc rủ thêm 6 bị can Đức, Đình Phúc, Viên, Chính, Năm và Điệp hẹn gặp anh Cường để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi anh Đỗ Mạnh Cường cùng bạn chạy xe máy đến rừng thông thuộc Thôn 2 (xã B’Lá) thì gặp nhóm của Thiên Phúc tay cầm cây cà phê đứng chặn đường.

Khi anh Cường dừng xe thì Thiên Phúc và những người trong nhóm lao vào dùng cây cà phê, nón bảo hiểm và tay, chân đánh anh Cường tới tấp. Anh Cường ôm đầu gục xuống đất thì nhóm Thiên Phúc quay sang đập phá xe máy của anh Cường.





Thấy anh Cường bị đánh, anh Vũ Duy Phương (26 tuổi, ngụ xã Tân Lạc, Bảo Lâm) và anh Vòng Cảnh Dậu (26 tuổi, ngụ xã Lộc Nam, Bảo Lâm) cùng một số người bạn vào can ngăn thì bị nhóm của Thiên Phúc dùng gậy cà phê đuổi đánh.

Bị đánh, anh Vũ Duy Phương bỏ chạy thoát thân, nhưng té ngã và bị Chung, Thiên Phúc và Đình Phúc dùng gậy cà phê đánh tới tấp. Sau đó, các nạn nhân gồm Phương, Cường và Dậu được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Trong đó, anh Phương bị chấn thương sọ não nặng nên được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Vụ việc được trình báo Công an H.Bảo Lâm, tuy nhiên sau khi vụ án xảy ra, các bị can “tác động” nên bị hại và gia đình “từ chối” giám định thương tích, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Đến nay, sau nhiều lần những người bị hại viết đơn kêu cứu, cơ quan chức năng vào cuộc, giám định thương tật, xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Vũ Duy Phương là 36%.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được và từ kết quả giám định thương tật của nạn nhân Phương, cơ quan điều tra Công an H.Bảo Lâm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 bị can trong vụ án xảy ra cách đây 3 năm.