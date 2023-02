Lâm Đồng: Lập tổ giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan hồ chứa nước Ta Hoét

Ngày 22.2, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có thông báo kết luận (thông báo) của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về tình hình triển khai thực hiện hồ chứa nước Ta Hoét (thuộc xã Hiệp An, H.Đức Trọng).

Thông báo của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, đây là công trình công cộng (không có việc xây hồ để phục vụ lợi ích của doanh nghiệp); trình tự thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện hồ chứa nước Ta Hoét đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Dự án hồ chứa nước Ta Hoét do Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, gồm 3 công trình: đập đầu mối với diện tích lưu vực rộng 73,7 km2, chiều dài đập 490 m; cống lấy nước tại đập dâng Quảng Hiệp và hệ thống kênh mương dài khoảng 71 km.

Hồ chứa nước Ta Hoét là công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, sau hơn 10 năm đề xuất, đến năm 2020 mới được Trung ương bố trí vốn để triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư 982 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án sau khi hoàn thành sẽ cấp nước tưới cho 2.580 ha đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 người dân, kết hợp nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ, tạo cảnh quan du lịch, góp phần cải thiện tiểu khí hậu trong vùng dự án và khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đi thực địa, kiểm tra và lắng nghe ý kiến của địa phương trước khi khởi công dự án hồ Ta Hoét N.NGHĨA

Nhiều hộ dân phản đối do chưa thống nhất trong thỏa thuận đền bù

Trước đó, sáng 20.2, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án hồ chứa nước Ta Hoét tại thôn K'Rèn, xã Hiệp An (Đức Trọng). Tuy nhiên, trong ngày khởi công, nhiều hộ dân đã đến khu vực dự án phản đối với lý do chưa thống nhất trong thỏa thuận đền bù. Người dân cho rằng, đất sản xuất ổn định 20 năm, khi áp dụng phân định đất 3 loại rừng thì người dân bị mất phần lớn diện tích, không được bồi thường; chênh lệch diện tích trong quá trình đo đạc, đền bù cây trồng... khiến người dân thiệt thòi.



Lễ khởi công xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét sáng 20.2.2023 N.MINH

Sau đó, tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi họp để nghe lãnh đạo H.Đức Trọng, chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo tình hình triển khai thực hiện và những khó khăn, kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, để thực hiện dự án hồ chứa nước Ta Hoét. Kết luận sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị thành lập tổ công tác chỉ đạo và giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án hồ chứa nước Ta Hoét.

Theo đó, tổ công tác do ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm tổ trưởng; các thành viên gồm giám đốc các sở, ngành: NN-PTNT, TN-MT, KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND H.Đức Trọng và Chủ tịch UBND xã Hiệp An. Tổ có nhiệm vụ xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch để rà soát, đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án hồ chứa nước Ta Hoét đảm bảo phù hợp với các quy định, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trước ngày 28.2.2023.

Chính quyền địa phương cần công khai thông tin liên quan đến dự án hồ chứa nước Ta Hoét để người dân biết N.NGHĨA

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN-PTNT tỉnh công khai thông tin về hồ sơ, pháp lý mục tiêu nhiệm vụ dự án, phạm vi ranh giới của hồ chứa nước Ta Hoét tại vị trí công trình đầu mối và tại Nhà Văn hóa thôn K'Rèn, xã Hiệp An, H.Đức Trọng để người dân biết, đồng thuận (hoàn thành trước ngày 26.2).

Thực hiện các thủ tục liên quan hoàn thiện phương án bố trí đất tái định canh, gắn với việc xây dựng hạ tầng (điện, nước, giao thông) đảm bảo người dân sớm được nhận đất tái định canh và có điều kiện canh tác ngay (hoàn thành trong quý 2/2023).

Giao các đơn vị tổ chức kiểm đếm, đo vẽ từng thửa đất và đối chiếu với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, đảm bảo chính xác, tránh gây thắc mắc, kiến nghị của người dân.