Lâm Đồng: Ngăn chặn giao dịch đất đai, tài sản của 'đại gia' Nguyễn Cao Trí

Sáng 5.7, ông Vũ Văn Thúc, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này đang ngăn chặn không thực hiện công chứng giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng cho đối với nhà, đất, tài sản của ông Nguyễn Cao Trí.

Một góc dự án khu du lịch Sài Gòn - Đại Ninh GIA BÌNH

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi 40 văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, yêu cầu không thực hiện việc công chứng các hợp đồng giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo ông Thúc, trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận công văn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) về việc phối hợp điều tra vụ án. Trong đó, Cục Cảnh sát kinh tế đang điều tra vụ án theo quyết định khởi tố vụ án ngày 14.10.2022; quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án ngày 15.1.2023 liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, có liên quan tới vụ án.

Dự án khu du lịch Sài Gòn - Đại Ninh do ông Nguyễn Cao Trí làm Tổng giám đốc GIA BÌNH

Trước đó, ngày 11.3.2023, Bộ Công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Ánh bị khởi tố do liên quan đến kết luận thanh tra dự án du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (H.Đức Trọng, Lâm Đồng), do ông Nguyễn Cao Trí làm Tổng giám đốc.