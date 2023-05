Lâm Đồng: Nhóm côn đồ xông vào nhà đánh, chém 7 người bị thương khai gì?

Sáng 25.5, Công an H.Đức Trọng cho biết đã xác định danh tính và tạm giữ nhóm thanh niên có hành vi côn đồ xông vào nhà ông Phạm Xuân Tùng (số 19, tổ Trung Hiệp, xã Hiệp An, H.Đức Trọng) đánh, chém 7 người trong gia đình bị thương, trong đó có 1 người nhập viện.

Cụ thể, nhóm thanh niên có hành vi côn đồ gồm: Lê Sơn Chung (18 tuổi), Lê Sơn Trang (26 tuổi, là anh của Chung, cùng ngụ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An); Lê Khắc Linh (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Thành (27 tuổi) cả 2 cùng ngụ thôn Đarahoa, xã Hiệp An và Đỗ Lê Hoàng Anh (19 tuổi ngụ Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng).

Từ trái sang: Lê Sơn Trang, Nguyễn Ngọc Thành, Lê Sơn Chung tại Công an H.Đức Trọng

CÔN AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm bước đầu khai nhận, nguyên nhân xảy ra sự việc do nhà anh em Chung, Trang ở gần nhà ông Tùng nên sau khi nhóm Chung, Trang nhậu say, cho rằng gia đình ông Tùng nói xấu bố mẹ mình nên cả nhóm rủ nhau đến nhà ông Tùng hành hung.

Như Thanh Niên đã phản ánh, lúc 20 giờ ngày 19.5, gia đình ông Tùng (55 tuổi), đang mời khách dùng cơm tối. Bất ngờ có nhóm thanh niên khoảng 15 người đi xe máy tới trước nhà ông Tùng và lao vào hành hung nhiều người trong gia đình Tùng khi cả nhà đang ăn tối.



Ông Phạm Xuân Trúc (anh trai ông Tùng, 58 tuổi) bị đánh, chém phải nhập viện LV

Hâu quả, 7 người trong gia đình ông Tùng bị thương; riêng ông Phạm Xuân Trúc (anh trai ông Tùng, 58 tuổi) bị nhóm côn đồ dùng mã tấu chém nứt hộp sọ, chấn thương sọ não, gãy 2 xương sườn, chấn thương vùng mặt…