Lâm Đồng quyết tâm biến thách thức thành cơ hội trong kỷ nguyên mới!

Trả lời Báo Thanh Niên đầu năm mới về những kết quả đạt được sau khi sáp nhập 3 tỉnh (Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông), Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, cho biết việc hợp nhất và vận hành tỉnh Lâm Đồng mới là một sự kiện lịch sử. Nhìn lại thời gian hơn 7 tháng sau sáp nhập, có thể nói rằng, đó là "Bản lĩnh vững vàng - Vận hành thông suốt".

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ẢNH: BTG - DVTU

Theo ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, thành quả quan trọng nhất của quá trình sau sáp nhập chính là ổn định chính trị - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Theo ông, Lâm Đồng là một trong những tỉnh hoàn thành sớm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Đây là yếu tố tiên quyết, bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, nền tảng cho ổn định và phát triển ngay sau sáp nhập.

Do đó, dù thực hiện cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy được tinh gọn từ 325 đầu mối xuống còn 124 xã, phường, đặc khu nhưng dòng chảy công việc không hề đứt gãy. Hoạt động điều hành kinh tế - xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp luôn diễn ra thông suốt.

Việc cắt giảm cấp trung gian đã giúp bộ máy tinh gọn; đi vào hoạt động ổn định, thực sự đưa chính quyền về gần dân, giúp người dân giảm bớt thời gian và chi phí khi giải quyết thủ tục hành chính.

Năm qua, dù đối mặt với thiên tai, lũ lụt và kiện toàn bộ máy, nhưng thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt hơn 31.240 tỉ đồng (vượt 17% dự toán); đón được hơn 20,7 triệu lượt khách du lịch.

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, mô hình mới vẫn bộc lộ những hạn chế cần phải điều chỉnh. Đó là áp lực quá tải cục bộ tại một số cơ quan, đơn vị; hạ tầng số và năng lực cán bộ ở một số xã vùng sâu chưa bắt kịp yêu cầu nhiệm vụ.

"Chúng tôi nhận thức rõ những khó khăn ban đầu và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời để có môi trường hành chính tinh gọn, hiệu quả nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn"- Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ.

Về tốc độ tăng trưởng, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, GRDP của Lâm Đồng năm qua chỉ đạt 6,42%, chưa đạt kỳ vọng của tỉnh. Nguyên nhân khách quan là do thiên tai, lũ lụt dồn dập diễn ra, thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Về mặt chủ quan, ông cho rằng vẫn còn tâm lý "chờ đợi, nghe ngóng" sau quá trình sắp xếp bộ máy. Mặt khác, các vướng mắc về chính sách đất đai chậm được tháo gỡ. Điều này có tác động đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Bước sang năm 2026, năm khởi đầu cho chặng đường mới, Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định chủ đề hành động là: "Tăng cường kỷ cương, đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng, đột phá phát triển".

"Để làm được điều đó, chúng tôi kiên định giải pháp 3 trụ cột. Đó là đẩy nhanh tiến độ các dự án, các công trình trọng điểm như sân bay, cao tốc; chú trọng nông nghiệp công nghệ cao; ưu tiên phát triển du lịch xanh và bền vững…" - ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà cho bà con trên đặc khu Phú Quý

Hiện nay, Lâm Đồng có khá nhiều dự án chậm triển khai do vướng công tác giải phóng mặt bằng, kể cả các dự án trọng điểm. Năm 2026, Tỉnh ủy có chủ trương gì để tháo gỡ "nút thắt" này thưa ông?

Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, chậm trễ trong giải phóng mặt bằng (GPMB) chính là "điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn", gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh "Lãng phí cũng là giặc nội xâm". Để đất đai hoang hóa, dự án "treo" làm khổ dân, chính là có lỗi với Nhân dân, với sự phát triển của đất nước.

Năm 2026, Tỉnh ủy xác định GPMB là nhiệm vụ chính trị hàng đầu với tinh thần "Làm đến đâu gọn đến đó, không để đất chờ người".

Chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ 3 giải pháp: Thứ nhất là phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Bí thư, chủ tịch xã, phường phải trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo GPMB, trực tiếp đối thoại với dân để tháo gỡ vướng mắc. Địa phương nào để dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ hai, vận dụng linh hoạt luật Đất đai mới; với phương châm chính sách đền bù, hạ tầng tái định cư phải đi trước một bước, đảm bảo người dân có chỗ ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Thứ ba, sẽ thành lập các tổ công tác "đặc biệt" để nắm bắt và giải quyết thấu đáo tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đồng thời, tiến hành rà soát lại; dự án nào mà chủ đầu tư thiếu năng lực, cố tình "giữ đất" để đầu cơ, gây lãng phí nguồn lực, chúng tôi sẽ kiên quyết thu hồi giấy phép, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đất đai của Lâm Đồng phải được giao cho những người làm thật, tạo ra giá trị thật.

Thưa ông, Lâm Đồng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ở một số nơi, đời sống của bà con còn khó khăn, tỉnh có giải pháp gì?

Tỉnh Lâm Đồng mới có sự giao thoa đặc sắc giữa văn hóa cồng chiêng của Tây nguyên đại ngàn với văn hóa làng chài vùng biển.

Sự đa dạng ấy chính là nguồn lực nội sinh to lớn để phát triển. Nhằm giải quyết bài toán bảo tồn văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế cho đồng bào, chúng tôi kiên định thực hiện chiến lược "kiềng 3 chân".

Đó là biến di sản thành tài sản. Khuyến khích đồng bào khôi phục các lễ hội, làng nghề truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, tạo công ăn việc làm và có thu nhập ổn định cho người dân.

Thứ hai, giải quyết căn bản về tư liệu sản xuất và hạ tầng nông thôn. Không thể thoát nghèo nếu thiếu đất sản xuất và hạ tầng yếu kém.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao tiền và thăm hỏi bà con vùng lũ ẢNH: CTV

Năm 2026, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng số kết nối các vùng lõi nghèo với các trung tâm kinh tế, tạo không gian phát triển.

Đồng thời, rà soát lại quỹ đất từ các nông, lâm trường hoạt động kém hiệu quả, để đẩy mạnh giao khoán quản lý, bảo vệ rừng; bố trí đất sản xuất, gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp cho bà con.

Bên cạnh đó, phải đầu tư hơn nữa cho giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo; vì đầu tư cho giáo dục là đầu tư sinh lời nhất, chăm lo sức khỏe cho người dân là quan trọng nhất.

Lâm Đồng hôm nay đang đứng trước một vận hội phát triển mới, với không gian rộng mở hơn, tiềm năng lớn hơn và khát vọng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, biến khó khăn thành động lực phát triển.

Tỉnh ủy cam kết sẽ luôn hành động vì lợi ích chung, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất; kiên định xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì dân; phát triển nhanh nhưng bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

