Lâm Đồng sẽ cùng doanh nghiệp nắm tay nhau thật ấm

Ngày 13.10, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình Gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Tham dự chương trình có lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương trên địa bàn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở ban ngành cùng 250 doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương.

Quang cảnh buổi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Hơn 200 dự án được tháo gỡ khó khăn vướng mắc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển đất nước; mục tiêu phát triển 2 con số sẽ không bao giờ đạt được nếu không có sự đồng hành của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham dự buổi gặp mặt ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Sau sáp nhập, Lâm Đồng có 354 dự án gặp vướng mắc khó khăn cần tháo gỡ; đến nay đã tháo gỡ được hơn 200 dự án, đây là điều đáng mừng. Những dự án còn lại sẽ tiếp tục tháo gỡ, đây cũng là điều mong muốn của doanh nghiệp.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Theo lãnh đạo tỉnh, các cấp chính quyền, sở ban ngành sẽ luôn xem việc của doanh nghiệp là việc của mình. Nếu dự án của doanh nghiệp gặp khó khăn thì chính quyền luôn đồng hành tháo gỡ với mục tiêu làm sao sớm giải quyết, đưa dự án vào hoạt động hiệu quả.

Ông Trịnh Bá Dũng, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

"Sở ban ngành và doanh nghiệp cần phải bắt tay nhau thật sự, thật ấm. Chính quyền sẽ luôn hỗ trợ tối đa cho doanh nhân, doanh nghiệp", ông Hồ Văn Mười khẳng định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp cũng phải đồng hành với chính quyền; làm đúng quy định pháp luật. "Chúng ta cứ đúng pháp luật mà làm, không có "lạng lách" gì ở đây cả, chúng ta phải xác định với nhau như vậy", ông Hồ Văn Mười phát biểu.

Bà Đặng Thị Lynh Trang, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Lâm Đồng, một trong 2 doanh nhân tỉnh Lâm Đồng nhận giải thưởng “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã gửi Thư chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (bên phải), Bí thư Tỉnh ủy cùng ông Hồ Văn Mười (bên trái), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen và tặng hoa cho các doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Doanh nghiệp không bao giờ đơn độc

Ông Trịnh Bá Dũng, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh tuy phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực hạn chế nhưng luôn bền bỉ, năng động và giàu khát vọng, luôn cố gắng tạo công ăn việc làm, đóng góp ngân sách nhà nước.

Ông Đặng Hồng Sỹ (bên phải), Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng ông Nguyễn Ngọc Phúc (bên trái), Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen và tặng hoa cho các doanh nhân, doanh nghiệp ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

"Điều đáng trân trọng hơn cả là trong hành trình ấy, doanh nghiệp không đơn độc. Chúng tôi luôn cảm nhận rõ sự quan tâm sâu sát, tinh thần hành động quyết liệt và sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với doanh nhân, doanh nghiệp", ông Trịnh Bá Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các doanh nhân thực hiện nghi thức thắp lửa “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp vươn xa"

Trong những tháng cuối năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng quyết tâm tập trung nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng tốc chuyển đổi số, phấn đấu cùng địa phương thực hiện mục tiêu phát triển 2 con số.