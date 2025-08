Lâm Đồng: 'Tôi làm công an xã', nói không với khói thuốc và tiếng còi xe

Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tại buổi lễ ra quân trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Lâm Đồng, sáng nay 1.8.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, sau sáp nhập, tỉnh này có diện tích rộng, địa hình chia cắt, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức hơn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); yêu cầu lực lượng công an phải chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện, giữ vững bình yên cho nhân dân.





Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, phát biểu tại buổi lễ ra quân ẢNH: NHƯ Ý

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, không để đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, biểu tình, bạo loạn, gây cháy, nổ… trên địa bàn; giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài ở địa phương.

Quyết liệt trấn áp các loại tội phạm, quản lý tốt vũ khí, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng.

Tăng cường cán bộ công an cấp tỉnh về địa bàn cơ sở hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện một số nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước về ANTT.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh đây là đợt cao điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ẢNH: NHƯ Ý

Phát động chương trình "Tôi làm Công an xã - hỗ trợ phong trào bình dân học vụ số"

Tại buổi lễ sáng nay, thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh đây là đợt cao điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm ANTT. Công an các đơn vị, địa phương cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, với phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh". Trọng tâm là tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, liên tỉnh; tội phạm ma túy, "tín dụng đen"; các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, gian lận thương mại, phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tặng hoa động viên các lực lượng công an về cơ sở ẢNH: NHƯ Ý





Đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an Lâm Đồng phát lệnh tại lễ ra quân ở địa bàn P.Phan Thiết (Bình Thuận cũ) ẢNH: Q.H

Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng phương án xử lý các tình huống bất thường do thiên tai gây ra.

Các điểm ra quân tại Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đều xuất quân về cơ sở ẢNH: NHƯ Ý

Bên cạnh đó, thiếu tướng Trương Minh Đương lưu ý, cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đợt cao điểm còn phát động chương trình "Tôi làm công an xã - hỗ trợ phong trào bình dân học vụ số" do Công an tỉnh phát động. Từ ngày 1.8 đến 1.11, điều động 370 cán bộ chiến sĩ tăng cường thực hiện mô hình dân vận khéo "Tôi làm công an xã" và phong trào "Bình dân học vụ số", giúp cấp ủy chính quyền, lực lượng cơ sở và nhân dân về chuyển đổi số, thủ tục hành chính, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.