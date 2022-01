Lâm Đồng: Trích hơn 10 tỉ đồng mua thuốc điều trị Covid-19

Ngày 3.1, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm các mặt hàng thuốc thiết yếu điều trị bệnh nhân Covid-19.

Cụ thể, gói thầu này có 25 mặt hàng thuốc với tổng giá trị dự toán hơn 10,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách năm 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 8.12.2021 và do Sở Y tế Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Tỉnh Lâm Đồng giao Giám đốc Sở Y tế căn cứ Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Các mặt hàng thuốc trên dùng để điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các khu vực điều trị người bệnh Covid-19 và điều trị ngoại trú cho người nhiễm Covid-19 tại nhà, đồng thời cung cấp cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2021 - 2022.

Cùng ngày, Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ 200.069 liều vắc xin Comirnaty - Pfizer để tiêm liều bổ sung cho các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều cơ bản vắc xin Vero Cell (sau thời gian tiêm mũi 2 từ đủ 28 ngày đến dưới 3 tháng). Đây là đợt phân bổ vắc xin đợt 31 trên địa bàn Lâm Đồng cho các đơn vị để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo quy định.





Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu khi rà soát nếu phát hiện các trường hợp chưa tiêm mũi 1, mũi 2, liều bổ sung, liều nhắc lại theo quy định thì các bệnh viện liên hệ để nhận vắc xin tiêm bổ sung; thời gian tiêm từ ngày 5 - 10.1.2022.

Chuyển 5.000 lọ thuốc Remdesivir 100mg cho các tỉnh

Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận cho biết thêm, Sở Y tế Lâm Đồng mới có văn bản gởi Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề xuất điều chuyển 5.000 lọ thuốc Remdesivir 100mg cho các tỉnh, thành khác đang cần thuốc để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Cụ thể, trước đó Sở Y tế Lâm Đồng được nhận 6.000 lọ thuốc Remdesivir 100mg (do Tập đoàn Vingroup tài trợ) hạn sử dụng 6.7.2022, điều kiện bảo quản từ 2 - 8 độ C. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, số ca nhiễm Covid-19 diễn biến nặng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không nhiều, vì vậy, số lượng thuốc Remdesivir do Bộ Y tế cấp còn tồn tại các đơn vị y tế trong ngành tương đối lớn. Để sử dụng thuốc hợp lý, tránh lãng phí thuốc do hết hạn sử dụng, Sở Y tế Lâm Đồng đề xuất trả lại 5.000 lọ Remdesivir 100mg về Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh để điều chuyển cho các tỉnh, thành khác đang cần thuốc để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.