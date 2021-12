Tình hình Covid-19 hôm nay 31.12: Giám sát chặt nhập cảnh, phòng ca nhiễm biến chủng Omicron

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Cho phép thực hiện thêm chính sách đặc thù trong y tế để chống dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách, trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết quy định 7 chính sách đặc thù về: điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19; kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh Covid-19; khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh Covid-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch Covid-19; việc quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bối cảnh dịch Covid-19; bình ổn giá trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm Covid-19 hoặc phải cách ly y tế sau thời gian tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

14 người nhập cảnh trên 4 chuyến bay cách ly tại Quảng Nam nhiễm biến thể Omicron. Sáng 31.12, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết Viện Pasteur Nha Trang đã có văn bản báo cáo kết quả xét nghiệm giải trình tự gen Covid-19. Trong đó, xác định có 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên 4 chuyến bay cách ly tại Quảng Nam.

Cụ thể, chuyến bay VN99 từ Mỹ về sân bay Đà Nẵng ngày 24.12, ghi nhận 8 trường hợp dương tính nhiễm biến thể Omicron. Chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 24.12, ghi nhận 3 trường hợp dương tính nhiễm biến thể Omicron. Chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 23.12, ghi nhận 2 trường hợp dương tính nhiễm biến thể Omicron. Chuyến bay QH9451 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 21.12, ghi nhận 1 trường hợp dương tính nhiễm biến thể Omicron.

14 ca nhiễm Omicron nhập cảnh, Bộ Y tế ra công điện khẩn truy vết. Chiều nay 31.12, Bộ Y tế có công điện cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Cụ thể, 14 ca nhiễm Omicron là hành khách trên 4 chuyến bay từ Mỹ và Hàn Quốc về Đà Nẵng đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Quảng Nam. Ngày 30.12, kết quả giải trình tự gen của Viện Pasteur Nha Trang, các trường hợp trên dương tính với biến thể mới Omicron.

Bộ Y tế đề nghị tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng, các hãng Vietnam Airlines và Bamboo Airways tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy vết tất cả người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, cách ly y tế kịp thời F1. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nguy cơ (người cùng trên xe đưa đón, nhân viên phục vụ tại khách sạn, tiếp viên hàng không, nhân viên phục vụ mặt đất, người tiếp xúc gần...), xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Khách bay về từ các nước có Omicron phải test nhanh tại sân bay. Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn vừa có văn bản hướng dẫn việc việc thu giá test nhanh tại sân bay, với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hãng hàng không đưa chi phí test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào giá vé đối với hành khách vận chuyển đến các cảng hàng không quốc tế Việt Nam. Chi phí test nhanh không được cao hơn đơn giá của Bộ Y tế công bố tại Thông tư số 16.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu các hãng hàng không phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho hành khách tại cảng hàng không trước khi lên máy bay và sau khi xuống máy bay đối với các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron.





Không tiêm vắc xin Covid-19, người dân Cà Mau phải hạn chế tối đa di chuyển. Ngày 31.12, Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này, yêu cầu người không đồng ý tiêm vắc xin phòng Covid-19 phải cam kết hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại, tiếp xúc với người bên ngoài và không tham gia các hoạt động nơi công cộng, tập trung đông người.

Nếu bị nhiễm vi rút Covid-19 sẽ không được hỗ trợ chi phí điều trị (trừ trường hợp thuộc đối tượng chống chỉ định tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em chưa đến tuổi tiêm); xử lý nghiêm đối tượng vận động, cản trở người khác tiêm vắc xin Covid-19 theo quy định. Tính đến ngày 30.12, Cà Mau có 168 ca nhiễm Covid-19 tử vong, trong đó đã tiêm 2 mũi 39 ca, chiếm 23,2%; đã tiêm 1 mũi 22 ca, chiếm 13,1%; chưa tiêm vắc xin 107 ca, chiếm 63,7%.

Người dân Bạc Liêu không ra đường từ 20 giờ đến 4 giờ hôm sau. Theo đó, từ ngày 31.12, không tổ chức các hoạt động trong nhà, ngoài trời tập trung trên 10 người (ngoài phạm vi công sở, cơ sở y tế, trường học, điểm lấy mẫu xét nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh). Đối với đám cưới, đám tang chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình và trong từng thời điểm không được tập trung trên 10 người. Chỉ những người khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng; người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin; người đã tiêm 1 liều vắc xin trên 14 ngày và người đi tiêm vắc xin mới được phép ra khỏi nhà, nơi lưu trú.

Từ 20 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, người dân không được ra đường, trừ các trường hợp yêu cầu công vụ hoặc yêu cầu công tác phòng, chống dịch, cấp cứu y tế, xử lý các sự cố khẩn cấp về điện, nước, cứu hỏa, cứu thương, thông tin liên lạc, đê điều; công nhân làm ca đêm… do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. Sáng 31.12, tỉnh này ghi nhận thêm 541 ca dương tính Covid-19, trong đó có 351 ca trong cộng đồng. Đến nay, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận tổng cộng 29.913 ca dương tính Covid-19.

Lâm Đồng qua mốc 10.000 ca Covid-19. Sở Y tế Lâm Đồng cho biết từ ngày 30.12 đến sáng 31.12, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 241 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn từ trước đến nay lên 10.172 ca.

Trong số 241 ca nhiễm Covid-19 mới, phần lớn đều phát hiện trong cộng đồng như: TP.Đà Lạt 48 ca cộng đồng/48 ca mới, H.Lạc Dương 31/31 ca, H.Đơn Dương 15/15 ca, H.Lâm Hà 22/22 ca, H.Di Linh 16/16 ca, H.Đức Trọng 32/40 ca, TP.Bảo Lộc 24/29 ca… Trong 10.172 ca mắc Covid-19 nói trên, có 6.469 trường hợp điều trị khỏi, xuất viện, 28 trường hợp tử vong và 16 trường hợp về địa phương khác.

Cà Mau ghi nhận 1.063 ca mắc mới. Ngày 31.12, tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau, tỉnh này vừa ghi nhận có 1.063 ca dương tính với Covid-19 mới, trong đó có 47 ca nhiễm phát hiện qua xét nghiệm PCR, 1.016 ca nhiễm phát hiện qua test nhanh. Trong số này, có 109 ca đang cách ly, 12 ca trong khu phong tỏa; 2 ca ngoài tỉnh về và 940 ca trong cộng đồng.

TP.Cà Mau có 368 ca, H.Trần Văn Thời 226 ca; H.Cái Nước 139 ca; H.Đầm Dơi 134 ca; H.Thới Bình 75 ca; H.Ngọc Hiển 59 ca; H.Năm Căn 25 ca; H.U Minh 22 ca; H.Phú Tân 13 ca. Trong ngày, Cà Mau cũng ghi nhận 5 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Trong đợt dịch này, tỉnh Cà Mau ghi nhận có 37.654 trường hợp mắc Covid-19; có 22.009 người điều trị khỏi và 173 người tử vong. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng có văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp giảm tử vong do Covid-19.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay: Ứng phó với dịch Covid-19 chiếm xu thế chủ đạo top 10 sự kiện nổi bật TP.HCM. Sáng 31.12, UBND TP.HCM tổ chức họp báo công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2021. 10 sự kiện tiêu biểu gồm: 1. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 2. TP.Thủ Đức - thành phố đầu tiên của thành phố trực thuộc Trung ương - chính thức đi vào hoạt động. 3. TP.HCM trải qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 khốc liệt nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. 4. TP.HCM ứng phó với phát sinh chưa từng có trong phòng, chống dịch Covid-19. 5. Cả nước vì TP.HCM, cùng TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19. 6. Chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” - chương trình đối thoại đầu tiên của chính quyền cấp tỉnh với người dân trên nền tảng mạng xã hội. 7. Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 trang trọng, xúc động và thiêng liêng. 8. TP.HCM quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, có nhiều điểm sáng về kinh tế. 9. Thế trận quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 10. TP.HCM tận dụng thời cơ, tăng tốc chuyển đổi số, đối ngoại sáng tạo để thích ứng linh hoạt.