Lâm Đồng: Trộm xe cứu thương ở Bảo Lộc chạy qua Buôn Ma Thuột bị bắt giữ

Tối 9.12, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị này vừa phối hợp Công an P.Tân Lợi (TP.Buôn Ma Thuột) bắt giữ Nguyễn Viết Thành (42 tuổi, ngụ TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa), nghi phạm lấy trộm xe cứu thương tại Bệnh viện II Lâm Đồng chạy qua TP.Buôn Ma Thuột.

Trước đó, ngày 4.12, Công an TP.Bảo Lộc tiếp nhận tin báo của đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận Thịnh (gọi tắt Công ty Vận Thịnh), đặt tại Bệnh viện II Lâm Đồng ở TP.Bảo Lộc, về việc mất trộm 1 chiếc xe cứu thương BS 49B- 010.06, đang đậu tại ở bệnh viện nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Bảo Lộc xác định Nguyễn Viết Thành (42 tuổi, nhân viên công ty Vận Thịnh) là nghi phạm gây ra vụ lấy trộm. Sau khi lấy trộm xe cứu thương, Thành lái xe bỏ trốn qua TP.Buôn Ma Thuột.

Công an TP.Bảo Lộc cử ngay một số trinh sát tức tốc qua TP.Buôn Ma Thuột để truy bắt đối tượng. Ngày 5.12, xác định Thành đang có mặt trên địa bàn P.Tân Lợi (Buôn Ma Thuột), công an triệu tập Thành tới trụ sở P.Tân Lợi làm rõ. Các trinh sát Công an TP.Bảo Lộc thu hồi chiếc xe cứu thương là tang vật của vụ trộm; đồng thời, thi hành lệnh tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Thành và áp giải về TP.Bảo Lộc để tiếp tục điều tra, làm rõ.





Bước đầu, Thành khai nhận, tối 3.12, sau khi đi nhậu với một số người bạn, Thành về văn phòng công ty. Tại đây, Thành gọi điện cho Giám đốc Công ty Vận Thịnh nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra cự cãi và Thành bị đuổi việc nên Thành bỏ đi khỏi công ty.

Đến khoảng 3 giờ ngày 4.12, sau khi tỉnh rượu, Thành quay trở lại công ty lấy trộm chiếc xe cứu thương rồi lái xe bỏ trốn qua TP.Buôn Mê Thuột. Trên đường đi, Thành tháo gỡ hết tem dán, logo xe cứu thương Vận Thịnh; tháo bỏ thiết bị định vị và hộp đen gắn trên xe nhằm tránh sự theo dõi của công ty.