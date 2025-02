Lạm dụng sự ưu tiên

Đêm 12.2, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu (Nghệ An) đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A phát hiện xe cứu thương mang biển số Nghệ An chạy rất nhanh, hụ còi, bật đèn nháy ưu tiên để yêu cầu các phương tiện khác nhường đường. Nghi ngờ tài xế lạm dụng tín hiệu ưu tiên, lực lượng CSGT đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tài xế điều khiển xe này (ngụ H.Diễn Châu, Nghệ An) thừa nhận thời điểm đó xe cứu thương không làm nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân cấp cứu, nên đã bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính hành vi sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Trong những ngày tiếp theo, lực lượng CSGT Nghệ An phát hiện thêm nhiều tài xế lái xe cứu thương chạy xe xử lý công việc cá nhân nhưng vẫn bật tín hiệu ưu tiên nhường đường, và đã lập biên bản để xử phạt.

Theo điều 27 luật Trật tự, an toàn giao thông 2024, các phương tiện được ưu tiên khi tham gia giao thông, trong đó xe cứu thương khi đi làm nhiệm vụ cấp cứu, thể hiện tính nhân văn của luật pháp. Tuy nhiên, việc nhiều lái xe cấp cứu ngang nhiên bật tín hiệu ưu tiên dù không thực hiện nhiệm vụ, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Thực tế cho thấy hiện có nhiều xe cứu thương lạm dụng tín hiệu ưu tiên, dù không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cũng liên tục hụ còi inh ỏi để yêu cầu nhường đường, khiến người đi đường khó phân biệt thật giả. Thậm chí, có tài xế còn lợi dụng xe cứu thương để vận chuyển ma túy như trường hợp Phan Thành Lâm (ngụ H.Quế Phong, Nghệ An). Khi bị công an phát hiện, Lâm còn lao xe vào lực lượng vây bắt để tháo chạy.

Để ngăn chặn tình trạng lạm dụng quyền ưu tiên này, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để răn đe những tài xế không tuân thủ quy định, nhằm tăng hiệu quả của việc nhường đường cho xe ưu tiên.