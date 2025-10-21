Lạm dụng súng massage: Coi chừng tổn thương cổ và mạch máu!

Súng massage sử dụng liệu pháp gõ (percussive therapy) với tần số cao, có thể mang lại những lợi ích tức thì cho người dùng. Lực gõ giúp giảm độ căng cứng và co thắt của các nhóm cơ lớn ở vai và gáy, mang lại cảm giác dễ chịu. Bên cạnh đó, hoạt động này còn kích thích máu lưu thông, giúp làm ấm cơ và loại bỏ một phần các chất chuyển hóa gây mỏi như axit lactic sau khi luyện tập.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng, súng massage chỉ là công cụ hỗ trợ phục hồi cơ và không có khả năng điều trị các bệnh lý về xương khớp, thần kinh hoặc thoát vị đĩa đệm.

Lạm dùng súng massage có thể gây ảnh hưởng xấu lên sức khỏe ẢNH: AI

Hậu quả khi lạm dụng súng massage

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Hà Thành, Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, Bệnh viện Gia An 115, sử dụng súng massage quá nhiều lần trong ngày (từ 2 đến 3 lần) hoặc thời gian sử dụng mỗi lần quá lâu (từ 15 phút trở lên) đều là hành vi lạm dụng súng massage. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến phản tác dụng và tổn thương, đặc biệt ở vùng nhạy cảm như cổ vai gáy.

“Dùng quá lâu và quá mạnh có thể gây mệt mỏi cơ thay vì thư giãn. Lực gõ liên tục có thể dẫn đến viêm mô mềm hoặc thậm chí làm rách sợi cơ nhỏ, khiến cơ bắp trở nên đau nhức, bầm tím và nhạy cảm hơn”, bác sĩ Thành cho biết.

Đối với dây thần kinh, rung động cường độ cao và kéo dài có thể kích thích quá mức các dây thần kinh nông, làm tăng cảm giác tê bì, kim châm, hoặc làm trầm trọng thêm các cơn đau do chèn ép rễ thần kinh có sẵn. Lạm dụng súng massage cũng ảnh hưởng đến mạch máu, bởi lực tác động lặp lại và sâu có thể làm tổn thương thành mạch máu nhỏ (mao mạch), dẫn đến bầm tím. Nguy hiểm hơn, nó có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc gây tổn thương cấu trúc mạch máu nếu vùng tác động gần các mạch máu lớn.

Bác sĩ Thành cảnh báo, người dùng cần tránh lạm dụng súng massage cho vùng cổ vì cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. “Vùng cổ chứa động mạch cảnh và động mạch đốt sống. Tác động trực tiếp có thể gây ra bóc tách động mạch. Đây là tình trạng thành mạch bị rách, tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành. Nếu cục máu đông di chuyển lên não, nó có thể gây đột quỵ thiếu máu cục bộ, dẫn đến liệt, mất ngôn ngữ hoặc tử vong. Nhiều ca lâm sàng đã ghi nhận mối liên hệ giữa việc massage cổ mạnh và đột quỵ ở người trẻ tuổi”, bác sĩ Thành cho biết.

Bên cạnh đó, tác động mạnh lên khu vực phía trước cổ gần xoang động mạch cảnh có thể gây hạ huyết áp và nhịp tim đột ngột, dẫn đến ngất xỉu hoặc choáng váng. Lực rung và gõ mạnh cũng dễ gây chấn thương trực tiếp lên đốt sống hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng thoái hóa, thoát vị đĩa đệm đã có, bởi cột sống cổ có cấu trúc nhỏ và mỏng manh.

Bác sĩ Thành cũng lưu ý những đối tượng sau đây cần tuyệt đối tránh hoặc phải tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu trước khi sử dụng súng massage:

Người có bệnh lý về mạch máu như có tiền sử cục máu đông, đang sử dụng thuốc chống đông máu, hoặc có tình trạng hẹp mạch máu.

Người có vấn đề cột sống và thần kinh như thoát vị đĩa đệm cổ, chèn ép rễ thần kinh, loãng xương nặng, hoặc có các thiết bị cấy ghép như máy tạo nhịp tim.

Người đang bị chấn thương cấp tính như vùng cơ đang bị sưng, viêm, nhiễm trùng, hoặc có vết thương hở.

Người có bệnh lý da liễu như vùng da đang bị phát ban, eczema, hoặc vẩy nến nặng.

Phụ nữ mang thai.

Dùng súng massage an toàn

Theo bác sĩ Thành, để đảm bảo dùng súng mát xa an toàn cho vùng cổ vai gáy, người dùng cần tuân thủ các nguyên tắc như sau:

Vị trí: Chỉ sử dụng máy massage trên các mô cơ dày ở vai (cơ thang) và vùng gáy phía sau. Người dùng cần tránh tác động trực tiếp lên xương sống cổ, đốt sống, yết hầu, vùng trước cổ (nơi có mạch cảnh).

Thời gian sử dụng: Chỉ nên dùng khoảng 60 - 90 giây cho mỗi nhóm cơ (ví dụ như cơ thang bên trái, cơ thang bên phải). Tổng thời gian sử dụng không quá 5 - 10 phút cho toàn bộ vùng vai gáy.

Cường độ: Luôn bắt đầu sử dụng súng massage ở mức thấp nhất và tăng từ từ. Cường độ nên dừng ở mức cảm thấy thư giãn, không gây đau nhói hoặc khó chịu.

Kỹ thuật: Nên di chuyển súng massage liên tục và nhẹ nhàng, không giữ cố định tại một điểm trong thời gian dài.

Nếu người dùng có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như chóng mặt, buồn nôn, tê dại hoặc đau đầu dữ dội, cần ngừng sử dụng máy massage ngay lập tức và đi bác sĩ khám ngay.