Kinh tế Chính sách - Phát triển

Làm đường trên cao 'cứu' đường Nguyễn Hữu Thọ thoát cảnh ùn tắc liên miên

Hà Mai
Hà Mai
09/09/2025 18:22 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt tuyến chính (đường trên cao) thuộc dự án thành phần 2, nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành).

Đây là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM.

TP.HCM làm đường trên cao 'cứu' đường Nguyễn Hữu Thọ thoát cảnh ùn tắc liên miên- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Hữu Thọ quá tải, thường xuyên ùn tắc

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (Nguyễn Hữu Thọ), đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài khoảng 8 km, tổng mức đầu tư gần 9.894 tỉ đồng. Riêng dự án thành phần 2 có mức đầu tư hơn 6.100 tỉ đồng, trong đó mở rộng mặt đường lên 60m, đáp ứng 10 làn xe.

TP.HCM tổ chức cuộc thi tuyển kiến trúc cho dự án nhằm lựa chọn ý tưởng và phương án thiết kế kiến trúc tối ưu, khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc, đồng thời đảm bảo đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với công trình giao thông, góp phần tạo dựng hình ảnh kiến trúc phù hợp với diện mạo cảnh quan kiến trúc đô thị của TP.

Theo đó, phạm vi thi tuyển là hơn 6,6 km đường sẽ được xây dựng trên cao (cầu cạn) với quy mô 4 làn xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ cầu Rạch Đỉa đến gần nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tổng diện tích chiếm đất của tuyến đường trên cao khoảng 49,8 ha.

Phía dưới mặt đất bố trí các tuyến đường song hành hai bên, mỗi bên 3 làn xe, tốc độ tối đa 60 km/giờ. Trên tuyến có hai nút giao quan trọng tại đường Nguyễn Văn Linh và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Nguyễn Hữu Thọ là một trong những trục chính của cửa ngõ phía nam TP.HCM. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp với cảng Hiệp Phước và các khu công nghiệp lớn ở Nhà Bè, đồng thời là lối ra vào của hàng ngàn hộ dân đang sinh sống tại các khu dân cư đông đúc. Tuy nhiên, thời gian qua tuyến đường này thường xuyên ùn tắc, nhất là khung giờ cao điểm sáng và chiều. Đặc biệt sau khi mở rộng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Hữu Thọ diện tích mặt đường nhỏ càng trở thành nút thắt cổ chai cản lối của ngõ khu Nam TP.

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam dự kiến sẽ lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng sẽ hoàn tất trong quý 4 năm nay, sau đó thực hiện giải phóng mặt bằng cuốn chiếu đến quý 3.2026. Các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách (bồi thường giải phóng mặt bằng, xây hai nút giao) dự kiến khởi công ngay trong quý cuối cùng năm nay. Riêng dự án thành phần 2 bằng hình thức BOT sẽ được triển khai từ quý 1/2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa có văn bản gửi UBND TP kế hoạch khởi công dự án cầu Rạch Tôm mới thay thế cầu sắt cũ đã xuống cấp trên tuyến đường huyết mạch Lê Văn Lương (xã Nhà Bè) nối TP.HCM với tỉnh Tây Ninh mới (tỉnh Long An cũ).

đường trên cao Đường Nguyễn Hữu Thọ Khu Nam TP.HCM cửa ngõ phía nam ùn tắc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
