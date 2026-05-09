Làm gì để bảo vệ chi tiết nội thất nhựa đen bóng?

Chí Tâm
09/05/2026 09:45 GMT+7

Nhựa đen bóng giúp khoang nội thất ô tô sang trọng nhưng là "cơn ác mộng" với vết xước và dấu vân tay. Do đó, chủ xe cần trang bị các lớp màng bảo vệ chi tiết nội thất này hoặc dùng khăn lau chuyên dụng để tránh xước dăm.

Trong những năm gần đây, nhiều hãng xe từ hạng sang đến phổ thông đều sử dụng các chi tiết sơn đen bóng (còn gọi là Black Piano) để trang bị bên trong nội thất ô tô. Với đặc tính bóng loáng như mặt gương, loại nhựa này giúp các chi tiết trên táp-lô, bệ điều khiển trung tâm hay tấm ốp cửa trở nên cao cấp và liền lạc hơn. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng đó là sự "đỏng đảnh" khiến không ít chủ xe đau đầu trong quá trình sử dụng.

Nhiều hãng xe sang sử dụng các chi tiết nhựa đen bóng giúp khoang nội thất sang trọng hơn

Nhược điểm lớn nhất của nhựa đen bóng là bám bụi bẩn, dấu vân tay cực nhạy. Chỉ cần một vài thao tác điều chỉnh điều hòa hay âm lượng, bề mặt xe đã loang lổ vết bẩn, dấu tay. Quan trọng hơn, lớp bề mặt vật liệu này khá dễ bị xước dăm nếu lau chùi không đúng cách hoặc bị va quẹt với đồ dùng cá nhân. Theo thời gian, những vết xước này sẽ làm bề mặt nhựa bị mờ đục, làm giảm tính thẩm mỹ bên trong xe.

Để bảo vệ các chi tiết này, dán phim PPF hiện được xem là giải pháp tối ưu và triệt để nhất. Đây là loại phim có cấu tạo từ nhựa TPU cao cấp, có độ dẻo và tính đàn hồi cao. Điểm đặc biệt của PPF là khả năng tự phục hồi các vết xước nhỏ khi gặp nhiệt độ cao, giúp bề mặt đen bóng luôn trong tình trạng mới. 

Hiện nay, nhiều cơ sở chăm sóc xe thường sử dụng máy cắt CNC để tạo khuôn cho từng nút bấm, khu vực điều khiển, táp-ly cửa… đảm bảo tính thẩm mỹ sau khi thi công. Tuy nhiên, chi phí cho giải pháp này khá tốn kém, có thể dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, tùy diện tích bề mặt.

Điểm trừ của nhựa đen bóng là dễ lưu dấu vân tay, bụi bẩn và để lại các vết xước dăm

Nếu không dán phim, chủ xe có thể lựa chọn giải pháp phủ Ceramic nội thất. Lớp màng tinh thể lỏng sẽ liên kết hóa học với bề mặt nhựa, giúp tăng độ sâu của màu đen và tạo hiệu ứng lá sen chống bám nước, bụi bẩn. Mặc dù khả năng chống trầy xước không hiệu quả bằng PPF nhưng phủ Ceramic lại giúp việc lau chùi dấu vân tay trở nên nhẹ nhàng hơn, hạn chế tình trạng tĩnh điện hút bụi mịn.

Bên cạnh các biện pháp kể trên, thói quen vệ sinh của người dùng cũng ảnh hưởng nhiều đến độ bền bề mặt nhựa đen bóng. Để tránh trầy xước, không nên lau khô đối với bề mặt vật liệu này. Bụi mịn trên bề mặt khi bị tác động bởi lực lau sẽ trở thành các hạt mài, tạo ra các vết xước li ti. Do đó, người dùng nên sử dụng Microfiber sợi siêu nhỏ, sạch và hơi ẩm để vệ sinh. Ngoài ra, cần tránh dùng các hóa chất tẩy rửa mạnh hoặc cồn, vì có thể làm giòn nhựa và gây rạn nứt bề mặt sau thời gian dài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Việc bảo vệ nhựa đen bóng đòi hỏi sự cầu kỳ và tỉ mỉ hơn so với các loại nhựa nhám hay vân gỗ truyền thống. Tùy vào điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng, chủ xe nên cân nhắc trang bị các lớp màng bảo vệ ngay từ khi mới nhận xe. Nếu muốn giữ nguyên trạng, nên trang bị khăn chuyên dụng sợi siêu nhỏ để vệ sinh nhằm tránh xước bề mặt bóng.

Trên dây đai an toàn của những chiếc ô tô ngày nay thường có đính một nút nhựa nhỏ bằng ngón tay có thiết kế dạng hình tròn, đặt chính giữa… tuy nhiên không phải ai dùng ô tô cũng hiểu rõ về chi tiết này.

