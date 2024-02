Làm gì khi da bị kích ứng trong lúc sử dụng treatment?

Kích ứng da là gì?

Kích ứng là một phản ứng ngắn hạn do tiếp xúc với một sản phẩm hay thành phần nào đó có tính kích ứng như AHA, BHA,... Dấu hiệu nhận biết là cảm giác châm chích, mẩn đỏ, ngứa, nóng rát da thậm chí là viêm da tiếp xúc kích ứng với các biểu hiện nặng như đỏ, phù nề, đau, mụn nước, bọng nước, mụn mủ, phồng rộp,… Tuy nhiên, những biểu hiện này chỉ bộc phát ở những vùng da tiếp xúc trực tiếp với các nguyên nhân gây kích ứng và chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Kích ứng sẽ tự khỏi trong vài ngày hoặc sau khi ngừng/ giãn dùng sản phẩm có chứa tác nhân gây kích ứng

Dị ứng da là gì?

Dị ứng là tình trạng da phản hồi lại khi phải tiếp xúc với tác nhân không phù hợp. Đây thường là phản ứng bất thường, gây ra bởi hệ thống miễn dịch của một cá nhân đối với chất gây dị ứng cụ thể nào đó. Mặc dù, hiện tượng này không phổ biến như kích ứng da nhưng nó không dễ khỏi như kích ứng da. Biểu hiện thường gặp là các vết mẩn đỏ, châm chích nhưng sau đó da nổi mụn nhiều hơn, hoặc sưng phù, nổi mề đay, chàm, lan tỏa vượt quá vùng tiếp xúc,…

Xử lý kích ứng nhẹ khi dùng các sản phẩm treatment

Khi da bị kích ứng do treatment, bạn cần xử lý kịp thời để tránh tình trạng da bị tổn thương nặng hơn. Dưới đây là một số cách xử lý khi da bị kích ứng trong lúc sử dụng treatment:

Không tham lam hoạt chất mạnh, nhất là các hoạt chất có tính exfoliant (bào sừng và tẩy mạnh). Nếu muốn thay đổi routine thì hãy chậm rãi và thử từ từ vì da cũng cần thời gian thích nghi với từng chất và để tránh tình trạng da quá tải.

Da yếu hoặc chưa từng dùng qua đặc trị mạnh thì hãy bắt đầu với nồng độ thấp, hiệu quả có thể chậm nhưng an toàn.

Sử dụng với tần suất vừa phải: Tuần đầu 2 lần/tuần, tuần hai: 3 lần/tuần, tuần ba: 5 lần/tuần. Sau đó tăng dần đến hằng ngày nếu cần (dĩ nhiên là chỉ tăng khi mà trong từng tuần không có biểu hiện kích ứng hay dị ứng)

Không dừng lại đột ngột, có thể giãn cách tần suất dùng ra nếu tình trạng gây khó chịu và vượt ngưỡng chịu đựng của mình.

Dùng các sản phẩm có tính dưỡng ẩm trong nhóm các humectants/occlusive/ emollient.

Top 3 dòng kem dưỡng phục hồi da sau kích ứng được chuyên gia khuyên dùng

Kem dưỡng ẩm và phục hồi da Rejuvaskin Skin Recovery Cream

Đây là dòng sản phẩm được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ sự hình thành collagen và làm dịu da bị ảnh hưởng bởi phương pháp điều trị bức xạ hay tổn thương da sau peel. Kem dưỡng cấp ẩm, phục hồi da chuyên biệt cho quá trình xạ trị, da bị chàm, cháy nắng,... Sản phẩm được sản xuất tại Mỹ và được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi Rejuvaskin Việt Nam.

Thành phần chính: Collagen, lô hội, hoa cúc vạn thọ, Hyaluronic Acid, chiết xuất than tre, đậu và glucosamin,...

Thành phần lành tính an toàn cho cả làn da nhạy cảm

Ưu điểm nổi bật:



Kích thích sản sinh collagen, giúp da săn chắc và đàn hồi. Làm dịu da, giảm kích ứng và mẩn đỏ. Hỗ trợ phục hồi da bị tổn thương do tia xạ. Sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng, bao gồm những người bị khô da, mẩn đỏ, kích ứng, cháy nắng và những người bị tổn thương da do tia xạ. Sản phẩm có công thức dịu nhẹ, an toàn cho da, cấp ẩm và làm dịu da hiệu quả, hỗ trợ phục hồi da tổn thương.

Giá niêm yết chính hãng: 720.000 VND/ 100ml

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi GIẢM 15% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/rejuvaskin/kem-phuc-hoi-da-rejuvaskin-skin-recovery-cream.html

Tinh chất giúp phục hồi da Obagi Clinical Kinetin+ Rejuvenating Serum



Tinh chất giúp phục hồi da Obagi Clinical Kinetin+ Rejuvenating Serum là một sản phẩm của thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ. Sản phẩm nổi bật với khả năng phục hồi da tổn thương, cải thiện các dấu hiệu lão hóa và mang lại làn da tươi trẻ, rạng rỡ.

Thành phần chính: Kinetin + Complex, Zeatin, Panthenol (Pro – Vitamin B), Sodium Hyaluronate, Peptide, chiết xuất tế bào gốc từ táo Thụy Sĩ, Propanediol, Butylene Glycol, PEG-12, Glyceryl Dimyristate, Methyl Gluceth-20,...

Sản phẩm phù hợp sử dụng cho mọi loại da

Ưu điểm nổi bật:



Giúp phục hồi da tổn thương sau mụn, điều trị laser,...

Giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim, da sạm nám,...

Cung cấp độ ẩm, làm mềm mịn da.

Tăng cường độ đàn hồi, săn chắc cho da.

Sản phẩm sử dụng phức hợp Kinetin và Zeatin, cùng với peptide, chiết xuất tế bào gốc thực vật, HA,… An toàn tuyệt đối, không gây kích ứng, dù làn da cực kỳ mỏng yếu, nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 2.650.000 VND/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi GIẢM 15% tại đây: https://maihan.vn/obagi/serum-phuc-hoi-da-ton-thuong-obagi-clinical-kinetin--rejuvenating-serum.html

Kem dưỡng giúp phục hồi da nhạy cảm MartiDerm Skin Repair Cicra Vass Cream

Sản phẩm được thiết kế dành riêng cho làn da nhạy cảm, da bị tổn thương sau các liệu trình thẩm mỹ hoặc do các tác nhân bên ngoài gây ra. Sản phẩm chuyên biệt giúp phục hồi và tái tạo làn da bị tổn thương hoặc nhạy cảm sau quá trình peel da, laser, cháy nắng, ban đỏ, điều trị IPL, da bị kích ứng, bong tróc,… do thời thời tiết hoặc mỹ phẩm; da bị viêm nhiễm do viêm da cơ địa, viêm da tiết bã,...

Thành phần chính: Chiết xuất từ nụ tầm xuân - RoseHip Oil 3%, rễ Cam Thảo - Enoxolone 1%, hoa cúc, hạt dẻ ngựa, cây đậu chổi, Dex-Panthenol (pro vitamin B5) 3%,...

Không sử dụng sản phẩm lên vết thương hở

Ưu điểm nổi bật:



Tái tạo da, giúp da phục hồi nhanh chóng sau các tổn thương.

Làm dịu da, giảm viêm, ngứa và sưng tấy.

Dưỡng ẩm, giúp da mềm mại và mịn màng hơn.

Giảm thâm, sẹo.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu vào da, không gây bết dính.

Sản phẩm được kiểm nghiệm da liễu và được chứng nhận không gây kích ứng da, phù hợp với da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 780.000 VND/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi GIẢM 30% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/kem-duong-phuc-hoi-da-nhay-cam-martiderm-skin-repair-cicra-vass-cream--30ml.html

Với những lưu ý trên, bạn có thể sử dụng treatment an toàn và hiệu quả, giúp cải thiện các vấn đề về da mà không lo bị kích ứng.