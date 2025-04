Làm giả thuốc đại tràng bán khắp cả nước, thu bất chính hơn 20 tỉ đồng

Chiều 30.4, Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong đường dây làm giả thuốc cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, quy định tại điều 194 bộ luật Hình sự.

Trong số các bị can, cảnh sát xác định Chu Văn Diễn (29 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Đắc Dũng (44 tuổi, trú H.Lương Sơn, Hòa Bình) là 2 người cầm đầu.

Các bị can trong vụ án ẢNH: N.B

Theo kết quả điều tra, tháng 1.2024, Diễn thấy mặt hàng thuốc nam Kháu Vài Lèng và Đại Tràng HG của Hợp tác xã dược liệu Nam dược Mạc Minh (địa chỉ tại xã Phương Thiện, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang) bán chạy trên các trang mạng xã hội Facebook nên liên hệ với Dũng để đặt làm giả 2 loại thuốc này.

Được đặt hàng, Dũng tìm mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, giá rẻ về tập kết tại xưởng, sử dụng máy in màu để in tem, nhãn giả tem, nhãn của Hợp tác xã Nam dược Mạc Minh sau đó đóng gói thành thành phẩm thuốc giả và giao cho Diễn buôn bán trên mạng xã hội Facebook.

Hàng giả sau khi sản xuất xong được Dũng chở đến các địa chỉ cất giấu theo chỉ đạo của Diễn, tại Bưu cục Best Express (số 90, ngõ 31 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội) và căn hộ 1502, tòa A, chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Cảnh sát khám xét nơi cất giấu thuốc giả ẢNH: N.B

Có thuốc giả, Diễn đã tải các video quảng cáo thuốc trên mạng xã hội của Hợp tác xã Nam dược Mạc Minh rồi chỉ đạo các bị can cắt ghép video, chỉnh sửa thông tin, thay các số điện thoại liên hệ của Hợp tác xã dược liệu Nam dược Mạc Minh bằng các số điện thoại (0932243866, 0844268333, 0969296357) của Diễn rồi đăng bài quảng cáo trên các trang Facebook: "Kháu Vài Lèng"; "Kháu Vài Lèng - Bài thuốc người ngủ củ thức"; "Kháu Vài Lèng - Đặc trị sinh lý nam giới", "Điều trị sinh lý - Kháu Vài Lèng", "Kháu Vài Lèng chính hãng", "Kháu Vài Lèng - Chính hãng", "Hợp tác xã nam dược Mạc Minh" do Diễn mua và giao cho các cá nhân trên quản lý, sử dụng.

Các fanpage và số điện thoại của Diễn gần giống số điện thoại của Hợp tác xã dược liệu Nam dược Mạc Minh nhằm đánh lừa khách hàng, bán thuốc chữa bệnh giả.

Thuốc giả bị thu giữ ẢNH: N.B

Cảnh sát xác định từ tháng 1.2024 đến ngày 4.7.2024, Diễn và đồng phạm đã bán số lượng lớn thuốc nam Kháu Vài Lèng, Đại Tràng HG giả cho rất nhiều cá nhân tại 245 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, trị giá thuốc chữa bệnh giả bán ra thị trường hơn 20 tỉ đồng.

Nhằm phục vụ công tác điều tra và đảm bảo công tác khắc phục hậu quả cho người bị hại, PC03 Công an Hà Nội đề nghị ai đã mua thuốc Kháu Vài Lèng, Đại Tràng HG của Chu Văn Diễn và đồng phạm nêu trên liên hệ với điều tra viên Tạ Biên Cương theo số điện thoại 0986603818 để được phối hợp giải quyết.