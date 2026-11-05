Làm hỏng váy Marilyn Monroe, Kim Kardashian tiếp tục đeo trang sức của minh tinh Elizabeth Taylor

Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm diễn viên 46 tuổi mới đây đã đến cửa hàng Bvlgari tại Rome (Ý), nơi cô được tận tay thử chiếc vòng cổ đính ngọc lục bảo và kim cương trị giá hàng triệu USD của Elizabeth Taylor. Món trang sức quý giá này từng được nam diễn viên Richard Burton, chồng cũ của Elizabeth Taylor, trao tặng bà.

Kim Kardashian gây tranh cãi khi diện đồ của các huyền thoại Hollywood

Kim Kardashian đã chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại trải nghiệm này lên trang cá nhân, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi có cơ hội đeo món trang sức từng gắn liền với một trong những người đẹp nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng trước trải nghiệm hiếm có của cô.

Sinh thời, minh tinh Elizabeth Taylor từng đeo bộ trang sức ngọc lục bảo tại nhiều sự kiện quan trọng Ảnh: Reuters

Dưới bài đăng của Kim Kardashian, một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự không hài lòng khi cô tiếp tục sử dụng những món đồ từng thuộc về các huyền thoại Hollywood. Một người châm biếm: "Elizabeth Taylor chắc hẳn đang gào khóc dưới mộ". Nhiều ý kiến khác nhắc lại tranh cãi liên quan đến chiếc váy của Marilyn Monroe mà Kim Kardashian từng mặc tại Met Gala. Khi đó, cô bị cáo buộc làm rách bộ trang phục mang tính biểu tượng, dù nữ doanh nhân đã lên tiếng phủ nhận. Một tài khoản đặt câu hỏi: "Liệu cô ấy có làm hỏng món trang sức này như những gì đã xảy ra với chiếc váy của Marilyn Monroe không?".

Không chỉ ngưỡng mộ Elizabeth Taylor, Kim Kardashian còn từng có mối quan hệ thân thiết với nữ diễn viên quá cố. Cô cũng đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất của một bộ phim tài liệu gồm ba phần về cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại Hollywood.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Kim Kardashian và Elizabeth Taylor

Kim Kardashian được biết đến là người cuối cùng thực hiện cuộc phỏng vấn với Elizabeth Taylor trước khi bà qua đời vào năm 2011. Trong cuộc trò chuyện đăng trên Harper's Bazaar, cả hai đã đề cập đến bộ sưu tập trang sức nổi tiếng của minh tinh cũng như quan điểm của bà về mạng xã hội. Khi ấy, Kim Kardashian hỏi: "Bà luôn là người đi trước thời đại và giờ đây bà đã có mặt trên Twitter. Điều gì khiến bà yêu thích nền tảng này? Và bà có thể theo dõi tài khoản của tôi được không?". Elizabeth Taylor trả lời: "Tôi thích được kết nối với người hâm mộ và những người luôn ủng hộ mình. Tôi cũng thích ý tưởng về việc nhận được những phản hồi chân thực và sự tương tác hai chiều. Đó là một điều rất hiện đại".

Kim Kardashian từng nhiều lần xuất hiện với những món trang sức và kỷ vật thuộc sở hữu của cố minh tinh Elizabeth Taylor Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, minh tinh cũng bày tỏ những băn khoăn về việc công chúng biết quá nhiều thông tin liên quan đến người nổi tiếng. "Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta biết quá nhiều về những thần tượng của mình và điều đó có thể làm mất đi sự kỳ diệu vốn có. Vì vậy, cũng như mọi thứ khác, mạng xã hội cần được sử dụng một cách thận trọng. Và tất nhiên, tôi sẽ theo dõi bạn, cô gái thân mến", bà nói thêm.

Đây không phải lần đầu Kim Kardashian có cơ hội sử dụng những món đồ từng thuộc về Elizabeth Taylor. Đáng chú ý, trước khi minh tinh qua đời vào năm 2011, Kim còn từng trực tiếp trò chuyện với bà về chính chiếc vòng cổ mà mình mới được đeo thử. "Tôi thật may mắn khi từng có một cuộc trò chuyện qua điện thoại với bà ấy về món trang sức này", Kim Kardashian chia sẻ trong chuyến thăm cửa hàng Bulgari.

Bà mẹ 4 con cũng tiết lộ rằng sau khi Elizabeth Taylor qua đời, cô từng được vào bên trong ngôi nhà của minh tinh và tận mắt chiêm ngưỡng bộ sưu tập trang sức quý giá: "Sau khi bà ấy qua đời, tôi được đưa đến nhà bà và được xem chiếc két sắt chứa toàn bộ trang sức trước khi chúng được chuyển đi. Tôi biết điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng tôi thực sự có cơ hội nhìn thấy những món đồ ấy trong phòng chứa trang phục màu tím của bà".

Trong bài đăng trên Instagram, Kim Kardashian ca ngợi Elizabeth Taylor là người phụ nữ sống hết mình với tình yêu, luôn sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ những người không có ai đứng ra bênh vực. Theo cô, minh tinh vẫn giữ được cá tính mạnh mẽ và sự chân thật với chính mình, ngay cả khi xuất hiện cùng những món trang sức xa hoa và độc đáo bậc nhất.