Làm ngăn chứa bí mật trên ô tô để vận chuyển lậu gỗ trắc và vảy tê tê

Ngày 24.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ vụ vận chuyển lâm sản trái phép trị giá khoảng hơn 10 tỉ đồng, gồm gỗ trắc và vảy tê tê.



Số hàng lậu được phát hiện CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, trên tỉnh lộ 542C, đoạn qua xã Hưng Thông (H.Hưng Nguyên, Nghệ An), lực lượng công an tiến hành dừng, kiểm tra hành chính xe tải do tài xế Lê Văn Sáng (37 tuổi, ngụ xã Thanh Đồng, H.Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển. Trên xe còn có Phạm Đình Hiếu (19 tuổi, ngụ xã Đô Thành, H.Yên Thành, Nghệ An).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện dưới thùng rơ moóc của ô tô này có ngăn chứa tự chế được ngụy trang bằng các tấm kim loại có bắt ốc vít trên sàn thùng xe. Bên trong ngăn chứa có 29 khúc gỗ nghi gỗ trắc, trọng lượng gần 2,1 tấn và 63 bao tải chứa vảy động vật nghi là vảy tê tê có trọng lượng hơn 2,5 tấn.

Lực lượng công an đang kiểm tra số hàng bị thu giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Sáng và người đi cùng xe là Phạm Đình Hiếu không xuất trình được hồ sơ liên quan đến số gỗ và số bao tải trên.



Bước đầu, 2 người này khai nhận lô hàng trên là gỗ trắc và vảy tê tê được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Tổng trị giá lô hàng trên khoảng hơn 10 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.