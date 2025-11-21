Lâm Quang Tuấn và hành trình nâng năng lực quản lý thực chiến cho doanh nghiệp Việt

Điểm đặc biệt của ông Lâm Quang Tuấn không nằm ở những bài giảng đẹp mắt, cũng không chỉ ở các mô hình lý thuyết quen thuộc trong giới đào tạo. Điều ông theo đuổi là một nguyên tắc xuyên suốt: đào tạo phải đo được, và quản lý phải làm được. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là tiêu chí vận hành các chương trình huấn luyện mà ông triển khai, từ chuẩn hóa quy trình, xây dựng KPI đến coaching trực tiếp tại hiện trường.

Từ lý thuyết đến thực thi: Hệ thống giúp quản lý "làm được việc"

Ông Lâm Quang Tuấn cho biết, phương pháp đào tạo thực chiến xuất phát từ chính những trải nghiệm trong môi trường doanh nghiệp. "Nhiều quản lý trẻ có kiến thức rất tốt, nhưng khi bước vào thực tế lại lúng túng trong giao việc, giám sát hay coaching đội nhóm. Họ biết, nhưng chưa làm được", ông chia sẻ.

Từ đó, ông xây dựng hệ thống Practical Management System – một mô hình tổng hợp ba yếu tố: quy trình quản lý chuẩn hóa, bộ KPI đánh giá rõ ràng và coaching 1:1 cho quản lý tại hiện trường. Người học không chỉ học trên lớp, mà thực hành ngay với các tình huống thực tế, đối diện các vấn đề công việc hàng ngày và chứng minh khả năng ra quyết định.

Cách làm này được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao vì tính "có thể áp dụng ngay", khác hẳn các chương trình đào tạo truyền thống chỉ dừng ở lý thuyết.

Minh chứng từ Grobest Việt Nam và ROI 300%

Một trong những dự án tiêu biểu là chương trình triển khai tại Grobest Việt Nam. Trong 6 tháng, ông Lâm Quang Tuấn cùng đội ngũ đã đánh giá năng lực 27 quản lý tuyến đầu, tái thiết kế quy trình vận hành và coaching trực tiếp theo tuần.

Kết quả được doanh nghiệp ghi nhận là chuẩn hóa 5 quy trình, tăng tính chủ động của đội nhóm. Quan trọng hơn, ROI đạt 300%, một con số hiếm thấy ở các chương trình đào tạo thông thường. Đại diện Grobest cho biết: "Đội ngũ quản lý thay đổi cách giao việc, biết coaching nhân viên và hiểu rõ vai trò của mình trong vận hành. Chuyển biến này diễn ra từng tuần và đo được rõ ràng".

Điểm yếu phổ biến và yêu cầu mới của quản lý trẻ Việt Nam

Ông Lâm Quang Tuấn nhận định, điểm yếu chung của nhiều quản lý trẻ không phải ở kiến thức mà nằm ở thiếu hệ thống và kỹ năng coaching. Nhiều quản lý giao việc theo cảm tính, giám sát theo thói quen, dễ bị quá tải và làm giảm hiệu suất đội nhóm.

Trong bối cảnh hiện nay, coaching trở thành kỹ năng bắt buộc: không phải để "ra lệnh", mà để kích hoạt khả năng tự giải quyết vấn đề của nhân viên. Nhiều doanh nghiệp áp dụng phương pháp này đã thấy hiệu quả chỉ sau 4–6 tuần trong họp nhóm và giao việc.

Xây dựng năng lực bền vững cho quản lý Việt Nam

Nhìn rộng hơn, ông Lâm Quang Tuấn cho rằng doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu suất cần tập trung vào ba yếu tố:

Chuẩn hóa hệ thống quản lý; Phát triển đội ngũ quản lý – cầu nối giữa chiến lược và hiện trường; Xây dựng văn hóa học tập nội bộ liên tục, tránh đào tạo theo phong trào.

Đây cũng là nền tảng cho các chương trình mà ông đang phát triển, hướng đến quản lý cấp trung và đội ngũ vận hành – nơi "nút thắt hiệu suất" thường xuất hiện.

Hành trình phía trước: 1.000 quản lý trẻ và hệ sinh thái đào tạo thực chiến

Mục tiêu sắp tới của ông Lâm Quang Tuấn là đồng hành cùng ít nhất 1.000 quản lý trẻ Việt Nam thông qua một hệ sinh thái đào tạo thực chiến - nơi quy trình, công cụ và coaching được thiết kế phù hợp từng ngành nghề.

"Khi quản lý giỏi lên, doanh nghiệp sẽ mạnh lên – và đó là nền tảng cho phát triển bền vững", ông khẳng định.

Cách tiếp cận này cho thấy, trong thời điểm nhiều doanh nghiệp Việt đứng trước biến chuyển, đào tạo không chỉ là tri thức, mà còn là năng lực tạo ra kết quả đo lường được, và đó là thước đo duy nhất của một nhà quản lý thực sự.