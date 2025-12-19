Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Làm răng sứ có bị mài nhỏ và hôi miệng không?

19/12/2025 08:00 GMT+7

Làm răng sứ có thể dẫn đến hôi miệng nếu quy trình không đảm bảo các tiêu chí vệ sinh - kỹ thuật. Smilux sử dụng công nghệ tiên tiến mới có khả năng bảo tồn răng thật và sẽ giúp hạn chế nguy cơ gây hôi miệng.

Làm răng sứ có bị mài nhỏ và hôi miệng không? - Ảnh 1.

Hai lo lắng phổ biến khi làm răng sứ là có phải mài nhỏ răng thật không và răng sứ có gây hôi miệng không. Theo bác sĩ tại nha khoa Smilux, những điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu thực hiện không đảm bảo quy trình và các tiêu chí vệ sinh.

1. Mài quá mức không giúp răng sứ ôm sát mà còn gây hại đến tủy, giảm tuổi thọ răng thật.

2. Hôi miệng sau bọc sứ chủ yếu do răng sứ kém chất lượng hoặc gắn không kín, khiến thức ăn đọng lại gây viêm nướu và tạo mùi.

Công nghệ răng sứ y sinh học không mài nhỏ tại nha khoa quốc tế Smilux sẽ là giải pháp tối ưu nhất.Vì áp dụng kỹ thuật Preserve90 răng sứ y sinh học không mài nhỏ bảo tồn đến 90% răng thật. Lớp BioShield giúp kháng viêm, kháng khuẩn ngăn ngừa tình trạng viêm nướu và hôi miệng.

Smilux là nha khoa quốc tế chuyên sâu, nổi bật với phương pháp:

- Trồng răng Implant "vít trong vít" giúp tháo lắp và sửa chữa dễ dàng dễ dàng, không rạch lợi, không đau, phục hình tức thì.

- Răng sứ y sinh học hạn chế mài nhỏ, giúp ngăn viêm nướu, hôi miệng, chống bám.

LIÊN HỆ

Hotline: 0866251379

Địa chỉ: 233-233A Nguyễn Trọng Tuyển, P. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Webiste: https://smilux.vn/

làm răng sứ Smilux hôi miệng công nghệ tiên tiến
