Làm rõ vụ giảng viên bị tố dùng sách chưa xuất bản để xét thăng hạng

Dùng sách chưa xuất bản để nâng ngạch, xét thi đua...

Ngày 26.8, lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cho biết đơn vị đã có văn bản yêu cầu Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật rà soát, kiểm tra, làm rõ sai phạm và sớm có phương án xử lý đúng theo luật liên quan đến một giảng viên của trường bị tố sử dụng sách chưa được xuất bản để giảng dạy, làm hồ sơ thi lên giảng viên chính, xét thi đua...

Trước đó, cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC" do bà Nguyễn Thị Hải Vân, giảng viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng, làm chủ biên bị phản ánh có dấu hiệu vi phạm quy định trong hoạt động xuất bản, in và phát hành để gian dối trong công tác đào tạo, làm hồ sơ thi lên giảng viên chính và công tác thi đua.

Cụ thể, mặt trước của cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC" thể hiện tác giả là Nguyễn Thị Hải Vân (chủ biên) cùng 4 tác giả khác, do Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản. Trang giáp bìa sau cùng của cuốn sách có thông tin "In 300 cuốn khổ 19x27 cm" cùng các số xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản, ISBN (mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách), số quyết định xuất bản.

Bìa trước cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC" do bà Nguyễn Thị Hải Vân làm chủ biên H.Đ

Tuy nhiên, một giảng viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (đề nghị giấu tên) cho biết tình cờ đến đầu năm 2024 mới phát hiện sách này chưa được phép xuất bản. Cụ thể, qua tra cứu theo tên sách "Kỹ thuật lập trình CNC" và tên tác giả tại website của Nhà xuất bản Xây dựng (https://nxbxaydung.com.vn), không tìm thấy kết quả.

Quyển sách mà bà Vân nộp cho nhà trường cũng không có tem chống giả. Ngày 27.2, giảng viên này gửi thông tin cho Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ TT-TT) để phản ánh cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC" có dấu hiệu vi phạm các quy định trong hoạt động xuất bản, in và phát hành.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của giảng viên, ngày 14.7 Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ TT-TT) đã có Công văn số 428 gửi Sở TT-TT TP.Đà Nẵng.

Công văn xác nhận: Qua tra soát dữ liệu quản lý năm 2018, Cục Xuất bản, in và phát hành đã xác nhận đăng ký xuất bản đối với cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC" của các tác giả Nguyễn Thị Hải Vân (chủ biên) và 4 tác giả khác (ĐKXB số: 3526-2018/CXBIPH/03 164/XD, mã số ISBN 978-604-82-2536-0), nhưng đến ngày 28.3.2019, Nhà xuất bản Xây dựng có Công văn số 80-2019/XBXD gửi Cục Xuất bản, in và phát hành về việc đề nghị trả lại mã số ISBN đối với các xuất bản phẩm mà đơn vị không tổ chức xuất bản năm 2018".

Cục Xuất bản, in và phát hành đề nghị Sở TT-TT TP.Đà Nẵng phối hợp xác minh, làm rõ việc có hay không xuất bản, phát hành cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC", xử lý vụ việc theo phạm vi, thẩm quyền.

Đồng tác giả của cuốn sách, ông N.T.D (giảng viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật) cho biết rất bất ngờ, không hề biết cuốn sách chưa được xuất bản cho đến khi nhận được công văn của Cục Xuất bản, in và phát hành.

"Chúng tôi tham gia viết cuốn sách này. Mọi hoạt động xuất bản đều giao cho bà Vân xử lý. Cứ nghĩ sách đã được xuất bản, hội đồng nhà trường đã thẩm định nên bấy lâu nay vẫn dùng sách để giảng dạy", ông D. nói.

Điều đáng chú ý, vào năm 2019, bà Vân tiếp tục sử dụng cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC" để nộp trong bộ hồ sơ xét công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở và được công nhận.

Thu hồi toàn bộ sách đã in ấn và lưu hành

Tháng 5.2024, Sở TT-TT TP.Đà Nẵng đã làm việc với Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật về vấn đề này. Sau đó, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật đã yêu cầu bà Vân báo cáo giải trình bằng văn bản về những nội dung liên quan.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân đã có báo cáo giải trình, cụ thể: Năm 2018, bà Vân có gửi bản thảo tài liệu với tựa đề "Kỹ thuật lập trình CNC" của nhóm tác giả do bà làm chủ biên đến Nhà xuất bản Xây dựng và được đồng ý xuất bản. Trong quá trình thương thảo, bà được Nhà xuất bản Xây dựng gửi vài cuốn in mẫu, trong các bản in đó đã có đầy đủ số quyết định xuất bản. Hiện bà Vân đang giữ 2 cuốn in mẫu này.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng vẫn tiếp tục làm việc với bà Nguyễn Thị Hải Vân để thu hồi toàn bộ sách "Kỹ thuật lập trình CNC" đã in H.Đ

Theo bà Vân, về số lượng bản in cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC", bà không nắm rõ cụ thể, chỉ nhớ Nhà xuất bản Xây dựng có gửi cho bà và bà đã gửi một vài tác giả khác bản in mẫu này để kiểm tra, góp ý trước khi thống nhất xuất bản, ngoài ra không phát hành với mục đích thương mại.

Đồng thời, bà Vân không nhận được Quyết định xuất bản số 180-2018/QĐ-XBXD ngày 12.10.2018 và Quyết định về việc thu hồi mã số ISBN 978-604-82-2536-0 của Nhà xuất bản Xây dựng đối với cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC".

Vì vậy, trên cơ sở báo cáo giải trình của bà Nguyễn Thị Hải Vân, căn cứ thực tiễn vụ việc và các quy định của pháp luật, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng đã quyết định thu hồi Quyết định số 02/QĐ-ĐHSPKT ngày 3.1.2019 về việc sử dụng cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC" làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập; đồng thời, thu hồi toàn bộ sách đã in ấn và lưu hành.