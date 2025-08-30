Làm rõ vụ hai công nhân vệ sinh môi trường ở Đà Lạt bị hành hung

Ngày 30.8, Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt, cho biết đã có văn bản trình báo cơ quan Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt về việc 2 công nhân vệ sinh môi trường của đơn vị bị hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Hai công nhân vệ sinh môi trường là bà Huỳnh Thị Kim Chi và ông Huỳnh Văn Cường (2 chị em ruột) bị nhóm 4 người phụ nữ hành hung, phải nhập viện cấp cứu ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, chiều 28.8, trong lúc thu gom rác tại ngã ba Mạc Đĩnh Chi - Ba Tháng Hai (cầu Nhà đèn, P.Xuân Hương - Đà Lạt), 2 công nhân Đội môi trường đô thị của Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt là bà Huỳnh Thị Kim Chi và ông Huỳnh Văn Cường (2 chị em ruột) bị nhóm 4 người phụ nữ hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Những người phụ nữ hành hung 2 công nhân vệ sinh ở Đà Lạt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, bà Chi cho biết vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ 15 ngày 28.8 tại đường hẻm Mạc Đĩnh Chi (song song cầu nhà đèn). Khi bà Chi và ông Cường đang thu gom rác lên xe chuyên dùng, thì một thiếu nữ lái xe máy chạy cạnh xe rác to tiếng vì cho rằng xe rác chắn lối đi. Bà Chi nói do đang bốc rác là cành cây xanh, rác thải vật dụng gia đình… nhưng xe máy vẫn chạy qua được.

Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn, thiếu nữ dùng mũ bảo hiểm đánh vào người bà Chi, sau đó gọi mẹ đến dùng guốc nhọn đánh vào đầu, mặt bà Chi. Chưa hết, khi bà Chi bị đánh lọt xuống mương, có thêm 2 phụ nữ khác đến tiếp tục tấn công bà Chi. Thấy vậy ông Cường tới can ngăn thì cũng bị những phụ nữ trên lao vào hành hung.

Nhóm người này đã dùng nón bảo hiểm, guốc nhọn và tay, chân đánh vào mặt, đầu và 2 công nhân vệ sinh khiến 2 nạn nhân bị thương vùng đầu, mặt và ngực. Sau đó, cả hai nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Riêng bà Chi bị nhức đầu, choáng váng, muốn ói.

Lãnh đạo Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt khẳng định, hành vi trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người lao động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội; đồng thời đề nghị Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt điều tra, xác minh và xử lý vụ việc.

Sáng 30.8, lãnh đạo P.Xuân Hương - Đà Lạt cùng Hội Phụ nữ đến bệnh viện đa khoa Lâm Đồng thăm hỏi, động viên 2 công nhân vệ sinh môi trường bị hành hung. Cùng ngày, lãnh đạo Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đã triệu tập những người liên quan vụ việc 2 công nhân bị hành hung ẢNH: C.T.V

Cùng ngày, lãnh đạo Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đã triệu tập những người liên quan vụ việc 2 công nhân bị hành hung để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.