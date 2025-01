Làm rõ vụ trả lại 26 cây gỗ giáng hương bất hợp pháp cho người vi phạm

Ngày 15.1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa có kết luận kiểm tra và đề nghị xử lý sai phạm của các cá nhân trong việc bắt giữ, xử lý vụ vận chuyển 34 cây gỗ giáng hương (nhóm 2A) trên địa bàn H.Ea Súp.

3 công chức liên quan trong vụ việc trên đang công tác tại Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp, gồm: ông Nguyễn Như Hoàng (hạt trưởng), ông Nguyễn Thanh Tuấn (phó hạt trưởng) và ông Nguyễn Cao Thế (kiểm lâm viên).

Trước đó, nhận được tố cáo sai phạm của 3 người trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk tổ chức xác minh.

Cụ thể, trưa 3.10.2024, ông Nguyễn Văn Quyến, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk, phát hiện và gọi điện báo cho Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp về việc một xe cẩu đang bốc xếp gỗ giáng hương còn nguyên gốc, rễ lên xe ô tô đầu kéo rơ moóc tại khoảnh 7, tiểu khu 265 do công ty này quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Cư M'lan, H.Ea Súp.

Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp, công ty nói trên và UBND xã Cư M'lan đã phối hợp kiểm tra, xác định phương tiện là xe ô tô đầu kéo mang BS 24C-059.10 kéo rơ moóc BS 14R-012.86 bên trong thùng xe có 34 cây gỗ giáng hương còn nguyên gốc, rễ, do ông Phùng Văn Trực (40 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Phùng Văn Trực không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hồ sơ lâm sản hợp pháp. Tổ kiểm tra đã thống nhất lập biên bản làm việc ban đầu của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk, có thể hiện bảng kê lâm sản kèm theo.

Số cây gỗ hương có hồ sơ không hợp pháp được đưa về Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp ẢNH: CTV

Sau đó, số gỗ và phương tiện trên được đưa về Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp. Tại đây, ông Nguyễn Cao Thế đã thiết lập lại biên bản làm việc của Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp, không lập bảng kê lâm sản kèm theo biên bản làm việc (không căn cứ biên bản ban đầu do tổ kiểm tra lập tại hiện trường vụ việc).

Điều mâu thuẫn là tại thời điểm kiểm tra và lập biên bản ban đầu tại hiện trường, ông Phùng Văn Trực không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp nhưng trong biên bản làm việc do Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp thiết lập lại, phần lời khai thể hiện 26 cây gỗ giáng hương do ông Trực mua của ông Phạm Xuân Cương (ở TT.Ea Súp, H.Ea Súp; Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Cương Phát) có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp.

Căn cứ hồ sơ nguồn gốc lâm sản do ông Phùng Văn Trực cung cấp, ông Nguyễn Cao Thế không đề xuất đi xác minh trực tiếp vị trí trồng, địa điểm bốc xếp 26 cây gỗ hương mà đề xuất ông Nguyễn Như Hoàng trả lại số cây này cho ông Trực. Còn lại 8 cây gỗ hương (có khối lượng 0,626 m3) không có trong hồ sơ lâm sản, không có hồ sơ nguồn gốc lâm sản nên Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Có biểu hiện gian dối

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, xác minh, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk xác định hồ sơ nguồn gốc lâm sản đối với 26 cây gỗ giáng hương của ông Phùng Văn Trực cung cấp là sai sự thật.

Cụ thể, hồ sơ do ông Phùng Văn Trực cung cấp là hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ngày 28.12.2021 giữa Công an H.Ea Súp và Công ty TNHH thương mại sản xuất Cương Phát (có 46 cây gỗ giáng hương). Nhưng tại hợp đồng mua bán tài sản ngày 1.10.2024 giữa ông Phạm Xuân Cương và ông Trực và bảng kê lâm sản thể hiện khối lượng 1,911 m3/26 cây gỗ giáng hương do ông Cương lập bán cho ông Trực lại là của cá nhân ông Cương xuất bán mà không phải Công ty TNHH thương mại sản xuất Cương Phát xuất bán. Do đó, hồ sơ lâm sản do ông Phùng Văn Trực cung cấp là không hợp pháp.

Ngoài ra, khi làm việc với Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp, ông Phạm Xuân Cương khai rằng đã bán cho ông Trực 26 trong số 46 cây gỗ giáng hương ông Cương mua đấu giá của Công an H.Ea Súp và được gửi tại Công an H.Ea Súp.

Tuy nhiên, trong công văn gửi Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, Công an H.Ea Súp cho rằng sau khi mua đấu giá 46 cây gỗ giáng hương, ông Cương gửi lại 9 cây (hiện 8 cây sống, 1 cây đã chết), không có việc ông Cương liên hệ để nhận lại 26 cây như tại biên bản làm việc về việc xác định nguồn gốc hồ sơ lâm sản.

Theo Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, lời khai của ông Phạm Xuân Cương với Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp là gian dối để hợp thức hồ sơ nguồn gốc lâm sản.

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, việc Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp không tổ chức xác minh, làm rõ hồ sơ, nguồn gốc của 26 cây gỗ giáng hương để xử lý (vì hồ sơ lâm sản do ông Phùng Văn Trực cung cấp là hồ sơ không hợp pháp), không xử phạt hành vi vận chuyển 26 cây gỗ giáng hương trái pháp luật, mà lại căn cứ vào hồ sơ lâm sản để trả lại người vi phạm là không đúng quy định.

Hiện Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh về các sai phạm của người đứng đầu, các công chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp.