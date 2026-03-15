Làm sao để chọn đúng ngành và đi đường dài với nghề?

PGS-TS Phạm Hà, Trưởng khoa Tài chính ngân hàng Trường ĐH Mở TP.HCM, thông tin, hàng năm các trường ĐH đều công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ở mức 90-95%, tuy nhiên vấn đề quan trọng còn ở việc tồn tại với nghề đó suốt nhiều năm về sau. Để làm được điều này, lựa chọn một ngành thực sự phù hợp là cần thiết.

Đặc biệt, khi lựa chọn một ngành mà rất nhiều người cũng học thì việc học tập và cạnh tranh trong thị trường lao động cũng khốc liệt không kém. Nếu chỉ tập trung vào việc học, chỉ có kiến thức thầy cô cung cấp mà không tự trang bị thêm các kỹ năng nghề nghiệp khác thì có thể có việc làm nhưng mức lương không cao và dễ bị đào thải. Sinh viên cần phải có khả năng tự học, không chỉ trong giảng đường ĐH mà còn cả sau này.

Học sinh gửi câu hỏi đến chương trình nêu: ''Đọc thông tin tuyển sinh các trường ĐH năm nay, em thấy nhiều trường tuyển mới ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Riêng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM định hướng đào tạo tiếng Trung thương mại, vậy ngành này thuộc nhóm ngành về kinh tế hay ngôn ngữ, có khác gì ngành ngôn ngữ Trung Quốc các trường khác không?''.

Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, thông tin: ''Năm 2026, trường đào tạo 20 ngành bậc ĐH trong đó có 4 ngành mới. Trong đó, ngành ngôn ngữ Trung Quốc được đào tạo theo định hướng tiếng Trung thương mại. Sinh viên được học 70% thời lượng kiến thức về ngôn ngữ Trung Quốc, 30% kiến thức còn lại chuyên sâu về lĩnh vực thương mại. Sinh viên được học các môn học liên quan về tài chính, xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế, marketing… Từ đó, bên cạnh khả năng ngôn ngữ, sinh viên có nghiệp vụ thêm về kinh tế kinh doanh, thuận tiện khi tham gia làm việc trong các doanh nghiệp''.