Sự kiện do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh (mới) đăng cai tổ chức. Tham dự chương trình có Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh; lãnh đạo T.Ư, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, các sở ngành cùng 300 đại biểu là cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân ở Tây Ninh và vùng Nam bộ.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tặng hoa chúc mừng diễn đàn

Coi sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Dương Long Thành, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh cho biết, việc đăng cai vòng đối thoại hôm nay là cơ hội để Tây Ninh cùng cộng đồng doanh nghiệp Nam Bộ trực tiếp trao đổi những vấn đề then chốt.

"Làm sao để doanh nghiệp thích ứng nhanh với mô hình chính quyền mới, xây dựng cơ chế chính sách tạo động lực bứt phá, và đặc biệt là bảo đảm tiếng nói của doanh nghiệp được lắng nghe trong quá trình hoạch định chính sách. Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, biến những ý kiến và sáng kiến hôm nay thành hành động cụ thể, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho sự phát triển bền vững của khu vực", ông Thành nói.

Theo ông Thành, phiên đối thoại diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm thực thi đồng bộ "bộ tứ Nghị quyết chiến lược" của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, từ ngày 1.7, cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho doanh nghiệp trong việc thích ứng, tận dụng cơ hội từ sự đổi mới thể chế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn phát biểu

Phát biểu tại diễn đàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh tiềm năng to lớn của tỉnh với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây, hệ thống cửa khẩu quốc tế và quỹ đất công nghiệp rộng.

Ông Sơn cho biết kinh tế tư nhân đã đóng góp 60,4% GRDP, 24,2% thu ngân sách và tạo việc làm cho hơn 77% lao động toàn tỉnh. Tuy nhiên, khu vực này vẫn đối mặt nhiều thách thức về quy mô, năng lực tài chính, công nghệ và quản trị. Triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Tây Ninh đặt mục tiêu đến 2030 có trên 66.000 doanh nghiệp, đóng góp hơn 62% GRDP và 35% thu ngân sách.

Ông Sơn khẳng định tỉnh sẽ cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, mở rộng tiếp cận nguồn lực, thúc đẩy đổi mới công nghệ, gắn phát triển kinh tế tư nhân với liên kết vùng Nam Bộ. Chính quyền cam kết đồng hành, đối thoại và tháo gỡ khó khăn kịp thời, coi sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh.

Kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch

Tại sự kiện, ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định, phiên đối thoại ngày hôm nay có một sứ mệnh đặc biệt quan trọng.

Ông Đặng Hồng Anh phát biểu tại phiên đối thoại

"Chúng ta không gặp nhau ở đây để kể lại những khó khăn đã qua, mà là để cùng nhau định hình tương lai. Chúng ta cần thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" trong quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền mới. Chúng ta cần hiến kế những giải pháp đột phá để "bộ tứ nghị quyết chiến lược" thực sự đi vào cuộc sống, thấm sâu vào từng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương. Chúng ta cần đối thoại trên tinh thần xây dựng, bình đẳng và thực chất. Bởi lẽ, ở đâu có thách thức, ở đó cần sự đồng hành. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp hành động, đó chính là công thức cho sự thịnh vượng", ông Hồng Anh chia sẻ.

Tại phiên đối thoại, các ý kiến đều thống nhất rằng kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò động lực quan trọng của nền kinh tế, không chỉ đóng góp vào tăng trưởng GDP, việc làm và ngân sách mà còn tiên phong trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Tây Ninh và toàn vùng Nam Bộ được nhìn nhận có tiềm năng to lớn về kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức hiện hữu về năng lực cạnh tranh, tiếp cận vốn, công nghệ, chất lượng nhân lực và chi phí logistics.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc phiên đối thoại

Phiên đối thoại tập trung thảo luận những giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, tiên liệu được. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu cải cách hành chính mạnh mẽ, cắt giảm chi phí không chính thức, mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, cũng như tăng cường liên kết vùng và hợp tác công - tư để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kết thúc phiên đối thoại, Ban Tổ chức khẳng định những kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các cơ quan Trung ương tại Phiên đối thoại cấp Bộ và Phiên đối thoại cấp cao VPSF 2025 diễn ra vào ngày 15 - 16.9.2025 sắp tới, góp phần hoàn thiện chính sách, hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

Phiên đối thoại ở Tây Ninh và Vùng Nam Bộ đã để lại dấu ấn với thông điệp rõ ràng: "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp hành động, cộng đồng đồng hành" - công thức cho sự thịnh vượng và bứt phá của đất nước trong giai đoạn mới.