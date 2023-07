Làm sao để không còn thiếu giáo viên?

Như Thanh Niên đã thông tin, đến thời điểm này, tình trạng thiếu giáo viên (GV) các cấp học mầm non, phổ thông công lập diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước.



Theo thống kê sơ bộ trên cơ sở dữ liệu ngành, hiện nay, cả nước còn thiếu 118.253 GV, số GV thiếu tăng thêm 11.308 người so với năm học 2021 - 2022 (cấp mầm non tăng 7.887 người, cấp tiểu học tăng 169 người, cấp THCS tăng 1.207 người, cấp THPT tăng 2.045 người).

Năm học vừa qua, tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở một số địa phương khiến học sinh phải học trực tuyến nhờ sự trợ giúp của các trường bạn M.V

Cơ cấu đội ngũ nhà giáo còn mất cân đối giữa các môn học trong cùng một cấp học, giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau; tình trạng thừa, thiếu GV còn diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, nhất là GV dạy các môn học mới (các môn tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật) nhưng chậm được khắc phục; chỉ tiêu phân bổ GV cho các địa phương đa số thấp hơn so với nhu cầu thực tế.

Tỷ lệ GV/lớp ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên cả nước (chỉ tính GV trong biên chế) còn thấp hơn so với quy định...

Theo Bộ GD-ĐT, nguyên nhân chính dẫn đến số GV cấp học mầm non còn thiếu tăng hơn so với năm học trước là do số trẻ đến trường năm học 2022 - 2023 tăng thêm 132.245 trẻ so với năm học trước (tương đương cần tăng thêm khoảng 5.500 GV).

Bộ GD-ĐT cho rằng: "Việc tuyển dụng GV phổ thông ở các địa phương còn bất cập, chưa kịp thời do thiếu nguồn tuyển (theo quy định chuẩn trình độ đào tạo tại luật Giáo dục 2019); thiếu cơ chế thu hút và giữ GV gắn bó với nghề, lương GV mới được tuyển dụng thấp".

Theo thống kê, năm học 2021 - 2022 có 16.265 GV nghỉ việc, chuyển việc ra khỏi ngành giáo dục. Trong đó, số GV công lập nghỉ việc là 10.407 người, số GV ngoài công lập nghỉ việc là 5.858 người. Năm học 2022 - 2023 tiếp tục tái diễn tình trạng GV nghỉ việc khi cả nước có 9.295 GV nghỉ việc.

Lương thấp, khó thu hút người giỏi

Nói đến GV, nhiều người sẽ nói ngay đến tiền lương thấp. Bạn đọc (BĐ) Kỳ Mạnh cho biết: "Làm GV nhiều áp lực, lương lại thấp. Nếu phải đi đến vùng sâu vùng xa khó khăn thì họ thà ở lại thành phố làm công nhân còn hơn. Vì lên đó tính luôn phụ cấp này nọ thì vẫn thua lương công nhân ở thành phố. Mà ở thành phố thì mọi điều kiện vẫn tốt hơn nhiều".

BĐ Nguyễn Chí Hải thẳng thắn cho biết: "Lương không đủ chi nên GV không thể gắn bó được". Còn BĐ Trungthu0979 thì cho rằng: "Nếu tình hình cứ như hiện nay thì sẽ còn nhiều GV bỏ việc. Với tấm bằng đại học, tính ra GV có thu nhập thấp nhất". BĐ Hien Vo cũng thừa nhận: "Nghề giáo cao quý nhưng lương thấp nên nhiều GV bỏ nghề".

Trong khi đó, BĐ Hoangcuulong4082 lại có cái nhìn khác khi cho rằng: "Nếu chỉ đổ thừa lương GV thấp rồi bỏ việc là không đúng. Nhà nước hiện nay đã có rất nhiều sự thay đổi về phụ cấp, lương cho GV. Tôi có rất nhiều bạn là GV dạy cấp 1, 2, 3, họ vẫn sống khỏe, có khi nào nói lương thấp đâu. Tình yêu với nghề khiến họ chọn làm GV. Còn những GV đã bỏ việc chắc họ tìm được việc khác tốt hơn. Chưa hẳn lương là vấn đề chính, quan trọng là làm đúng sở thích của họ".

Bao giờ mới có đủ giáo viên ?

Đây là câu hỏi được đặt ra nhiều năm nay và không biết sẽ còn được đặt ra bao lâu nữa. BĐ Trần Văn Tám bức xúc: "Điệp khúc thiếu GV lại diễn ra. Đầu năm học, năm nào cũng nghe như vậy".

Vậy thì làm sao để có đủ GV? BĐ Tien cho rằng: "Không cải thiện chuyện tiền lương sẽ có nhiều GV bỏ việc ra trường tư làm". BĐ Tu Vo cũng nhấn mạnh: "Có chế độ đãi ngộ hợp lý sẽ giúp giảm được tình trạng thiếu GV".

Hy vọng sẽ có nhiều chính sách tốt để giúp GV yên tâm cống hiến. Kim Long GV mới ra trường không xin được việc cũng nhiều. Một vị trí nhiều người thi tuyển. Chỉ có 1 người đậu, còn mấy người còn lại không có việc làm. Ngọc Nguyệt Nghề giáo đong đầy những gian nan. Nhìn các thầy cô, tôi cứ thương thương. Phùng Văn Định Lương thấp, áp lực, công việc nhiều (nhất là các công việc mang tính hành chính ngoài giảng dạy), khiến nghề giáo không còn thu hút. Anh Đoan

Bên cạnh chuyện tiền lương, nhiều BĐ khác cũng đề cập đến những bất cập khác. BĐ Van Cong Dang cho rằng: "Lương thấp cũng chỉ là một phần vấn đề. Theo tôi, cần có chế độ đãi ngộ về nhà ở xã hội nữa, chứ nếu có tăng thêm lương cũng chỉ giải quyết được một phần vấn đề thôi".

Cùng quan điểm, BĐ mAmE410 cho biết thêm: "Lương GV đã thấp, mà công việc rất nhiều, nhất là ở mầm non, phải dạy trẻ nguyên cả ngày, lại còn có những việc không tên có khi làm đến 7 hoặc 8 giờ tối mới được về… Làm việc đã mệt lại còn phải nhìn "sắc mặt" của hiệu trưởng. Nỗi khổ không của riêng ai. Khi chịu không nổi thì đành nghỉ việc".

Nhiều BĐ cũng đề cập đến chuyện thiếu - thừa GV. BĐ Tố Nga cho biết: "Có một số sinh viên sư phạm ra trường không xin đi dạy được vì trường không thiếu. Có một số môn như Anh văn, tin học thì thiếu GV, do họ làm tư nhân lương cao hơn nhiều lần, trong khi những môn trong chương trình giáo dục phổ thông mới thì thiếu GV". BĐ Thắm nhận xét: "Nhiều người thất nghiệp mà không được tuyển dụng. Trong khi nhiều GV khác thì bỏ việc".

"Tôi đi dạy được gần 10 năm. Đã tăng lương lên bậc 3. Mới thi đậu viên chức tháng trước, mà nay họ xếp lương bậc 1 trở lại, lương từ gần 5 triệu đồng/tháng, giờ còn tầm 4,2 triệu đồng/tháng. Vậy bảo ai muốn làm nữa?", BĐ oHoCr... kể.