Làm sao để vết thương sau phẫu thuật không còn nỗi lo biến chứng?

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của giải pháp Hema với công nghệ tiên tiến từ Cộng hòa Séc đã mở ra một bước tiến quan trọng, mang lại giải pháp mới cho việc chăm sóc và quản lý vết thương hở một cách an toàn, hiệu quả và thẩm mỹ hơn.

Biến chứng sau phẫu thuật và thách thức trong y tế hiện đại

Biến chứng là một trong những vấn đề y tế phổ biến, xuất hiện trong nhiều bối cảnh từ phẫu thuật lớn hay nhỏ, tai nạn bất ngờ, cho đến các can thiệp thẩm mỹ tinh tế. Mỗi loại vết thương đều tiềm ẩn nguy cơ biến chứng, bao gồm nhiễm trùng, viêm kéo dài, đau rát và sẹo xấu, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tâm lý và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Biến chứng này cũng là nỗi trăn trở thường trực của các chuyên gia y tế khi phải quản lý và điều trị vết thương hở phức tạp.

Phòng ngừa biến chứng từ vết thương luôn là mối quan tâm hàng đầu

Các ca phẫu thuật, dù thực hiện trong điều kiện vô khuẩn nghiêm ngặt, vẫn có thể gặp biến chứng nếu quá trình chăm sóc sau mổ chưa khoa học. Việc vết thương không được bảo vệ đúng cách hoặc không được theo dõi liên tục có thể dẫn đến nhiễm trùng, viêm kéo dài, chậm liền và để lại sẹo phì đại. Đặc biệt trong phẫu thuật thẩm mỹ, sẹo xấu không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn tác động tâm lý bệnh nhân và uy tín của chuyên gia, khiến quản lý vết thương hở trở thành bài toán khó.

Các tai nạn ngoài ý muốn cũng tạo ra vết thương hở phức tạp, dễ nhiễm khuẩn, nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến áp xe, viêm mô mềm, thậm chí nhiễm trùng toàn thân. Thách thức còn lớn hơn trong các ca thẩm mỹ, nơi vết thương phải hồi phục an toàn và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Sai sót trong chăm sóc vết thương hở có thể dẫn đến biến chứng, kéo dài thời gian hồi phục và ảnh hưởng kết quả điều trị.

Khoảng trống trong chăm sóc vết thương - căn nguyên biến chứng

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới biến chứng một phần là do "khoảng trống chưa được kiểm soát" trong chăm sóc vết thương hở. Đó là khi vết thương không được xử lý đúng cách, tiếp xúc trực tiếp với môi trường hoặc băng gạc không đảm bảo che chắn đủ. Ngoài ra, bệnh nhân chưa đủ nhận thức trong vệ sinh, thay băng vết thương không đúng hướng dẫn hoặc không hiểu mức độ nguy hiểm của vi khuẩn và viêm, đã vô tình tạo điều kiện cho biến chứng xuất hiện.

Vết thương trẻ nhũ nhi nhiễm tụ cầu vàng và sự kháng khuẩn, phục hồi nhanh của Hema

Các yếu tố bệnh lý nền như tiểu đường, suy giảm miễn dịch, rối loạn tuần hoàn hay các bệnh mãn tính khác cũng làm tăng nguy cơ biến chứng. Chăm sóc chưa khoa học, kết hợp với hiện tượng kháng thuốc kháng sinh ngày càng phổ biến, khiến kiểm soát vi khuẩn trở nên khó khăn, đặc biệt với vết thương phẫu thuật và thẩm mỹ.

Những thách thức này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một phác đồ chăm sóc vết thương hở toàn diện, vừa bảo vệ khỏi vi khuẩn, vừa duy trì môi trường sinh lý lý tưởng để tế bào biểu mô di chuyển thuận lợi, mô hạt phát triển đều, đồng thời giảm đau rát và hạn chế sẹo.

Biến chứng thường gặp theo từng loại vết thương

Ngay cả các ca phẫu thuật chuẩn vẫn có thể gặp nhiễm trùng nếu chăm sóc không đúng cách. Biến chứng sau phẫu thường gặp gồm viêm kéo dài, mưng mủ, chậm liền và sẹo xấu hoặc thậm chí hoại tử.

Với vết thương từ tai nạn, chấn thương hở ở tay, chân hoặc vùng mặt dễ nhiễm khuẩn do tiếp xúc môi trường không sạch. Nếu không xử lý kịp thời, vết thương có thể biến chứng thành áp xe, viêm sâu, thậm chí nhiễm trùng toàn thân.

Trong các vết thương thẩm mỹ, nguy cơ biến chứng còn nhạy cảm hơn. Các ca thẩm mỹ vùng mũi, bụng, mặt, ngực, vùng kín yêu cầu quản lý khoa học, giảm đau rát, hạn chế viêm và ngăn sẹo phì đại. Sai sót trong chăm sóc có thể dẫn đến kết quả không mong muốn, ảnh hưởng uy tín và cơ sở thẩm mỹ.

Hema được phát triển dựa trên bằng sáng chế của Viện Hàn Lâm Khoa Học Séc

Hema - bước tiến trong chăm sóc vết thương hiện đại

Trước thực trạng biến chứng khó kiểm soát, các nhà khoa học đã phát triển dòng sản phẩm Hema, gồm HemaCut Spray và HemaHeal Gel, dựa trên nghiên cứu chuyên sâu tại Viện Hàn lâm Cộng hòa Séc.

Cấu trúc HEMA trong các sản phẩm mang lại khả năng bảo vệ và phục hồi vết thương mạnh mẽ. HemaCut Spray tạo lớp màng silicone copolymer bảo vệ liên tục, ngăn vi khuẩn xâm nhập, bụi bẩn và các yếu tố môi trường, đồng thời cho phép oxy và hơi nước lưu thông, giúp chuyên gia quan sát tiến triển vết thương dễ dàng. HemaHeal Gel hỗ trợ nền mô, trung hòa ROS - yếu tố gây stress oxy hóa, kéo dài viêm và làm chậm liền thương - đồng thời duy trì độ ẩm và pH lý tưởng, tạo môi trường sinh lý tối ưu cho tế bào biểu mô di chuyển và mô hạt phát triển, dùng được cả đối với các vết thương nhiễm trùng và hoại tử dưới 30%.

Các nghiên cứu lâm sàng tại Séc cho thấy các dòng sản phẩm Hema rút ngắn thời gian hồi phục, giảm đau rát và phòng ngừa biến chứng hiệu quả. Hema nhanh chóng lan tỏa toàn cầu, chăm sóc hàng triệu vết thương cấp tính và mãn tính mỗi năm, từ các ca phẫu thuật, tai nạn, đến thẩm mỹ, giúp bệnh nhân sớm trở lại sinh hoạt bình thường và tiết kiệm chi phí điều trị.

Tổn thương vùng mặt có tiến triển tốt khi áp dụng HemaHeal vào quá trình chăm sóc

Hiệu quả lâm sàng của Hema

Các hình ảnh lâm sàng thực tế minh họa rõ ràng tác dụng của Hema trong việc ngăn ngừa biến chứng, từ các ca phẫu thuật, thẩm mỹ cho đến chấn thương ngoài ý muốn.

Các số liệu lâm sàng thực tế của Hema trong hỗ trợ lành thương

Hình ảnh vết thương được bảo vệ bởi lớp màng copolymer sẽ tái tạo nhanh chóng, hạn chế tiếp xúc với vi khuẩn và bụi bẩn, đồng thời duy trì độ ẩm và pH lý tưởng. Qua từng ngày, Hema sẽ hỗ trợ quá trình biểu mô hóa và phát triển mô hạt, giúp vết thương lành đều, giảm viêm và hạn chế sẹo phì đại. Các chuỗi ảnh trước - sau minh họa sự rút ngắn thời gian hồi phục, giảm đau rát và cải thiện kết quả thẩm mỹ rõ rệt, mang lại bằng chứng trực quan về hiệu quả của liệu pháp Hema.

*Tài liệu hiệu quả lâm sàng của Liệu pháp Hema

https://hema.vn/NGHIEN_CUU_PMCF_PMCFHS_2021.pdf

https://hema.vn/THU_NGHIEM_LAM_SANG_KZHS_2019.pdf

Ứng dụng rộng rãi của Liệu pháp Hema

Tại Việt Nam, HemaCut và HemaHeal không chỉ được xem như sản phẩm hỗ trợ chăm sóc vết thương hở, mà còn là "lá chắn" giúp các chuyên gia và bệnh nhân yên tâm trước nỗi lo biến chứng sau phẫu. Từ các ca phẫu thuật thẩm mỹ mũi, ngực, bụng, vùng kín cho đến những vết thương phức tạp sau tai nạn hay phẫu thuật lớn, Hema đã chứng minh khả năng bảo vệ vết thương liên tục, kiểm soát nhiễm khuẩn và tạo môi trường sinh lý lý tưởng để liền thương nhanh và tránh được những biến chứng khó lường.

Các chuyên gia đánh giá, một trong những giá trị lớn khi phác đồ có thêm Hema chính là khả năng giảm thiểu biến chứng sau phẫu - từ nhiễm trùng, viêm kéo dài cho đến sẹo phì đại. Hema tương thích một cách hợp lý với các phác đồ có kháng sinh bôi thoa hoặc uống, băng gạt, hoặc thậm chí là trong các trường hợp dùng liệu pháp ARO kết hợp để tăng nhanh tốc độ hình thành mô hạt, phục hồi tổn thương.

Trong các ca thẩm mỹ vốn đòi hỏi độ chính xác và tính thẩm mỹ cao, Hema giúp hạn chế sẹo xấu, giảm viêm và rút ngắn thời gian hồi phục, nhờ vậy bệnh nhân không chỉ phục hồi sức khỏe mà còn giữ được sự tự tin và kết quả thẩm mỹ trọn vẹn.

Hema đồng hành cùng Sự kiện MSAPS - Mekong lần thứ 3

Hema - giải pháp bảo vệ tiên tiến cho nỗi lo biến chứng sau phẫu

Liệu pháp Hema là bước tiến quan trọng trong chăm sóc vết thương hiện đại, giúp bệnh nhân yên tâm về tốc độ hồi phục và mức độ đau rát, đồng thời giúp quản lý vết thương hở khoa học, kiểm soát biến chứng và tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ. Với phác đồ khép kín, Hema đã giải quyết được nỗi lo lớn sau phẫu.

Hema - Giải pháp chăm sóc vết thương

Với Hema, biến chứng không còn là nỗi lo thường trực. Mỗi vết thương được chăm sóc, bảo vệ liên tục, kiểm soát ROS, duy trì môi trường sinh lý để quá trình liền thương thuận lợi, giảm đau rát, hạn chế sẹo và rút ngắn thời gian hồi phục. Hema đang trở thành giải pháp được tin dùng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, mang đến một phác đồ chăm sóc vết thương, đây chính là bước tiến quan trọng trong y tế hiện đại, đảm bảo sức khỏe, kết quả thẩm mỹ cao và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân.

