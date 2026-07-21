Làm sao phân biệt mụn nước và thủy đậu?

Mụn nước có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm viêm da tiếp xúc, herpes, bệnh tay chân miệng hoặc các bệnh nhiễm trùng khác. Mụn nước thường xuất hiện ở một vùng nhất định trên cơ thể. Nếu là bệnh tay chân miệng, mụn nước sẽ xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, quanh miệng.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella-zoster (VZV) gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ em nhưng người lớn chưa có miễn dịch vẫn có thể mắc bệnh. Thủy đậu lây rất dễ qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc với dịch từ các mụn nước.

Dấu hiệu nhận biết của bệnh thường khởi phát với các triệu chứng: Sốt nhẹ hoặc sốt vừa (khoảng 38,3° - 38,8°C); Mệt mỏi, đau đầu, đau họng; Sang thương da thường bắt đầu ở mặt, thân mình (bụng hoặc lưng) rồi lan ra toàn thân.

Lúc đầu là nốt mụn đỏ trông giống như mụn nhọt hoặc vết côn trùng đốt. Sau đó phát triển thành mụn nước có thành mỏng chứa đầy dịch. Mụn nước vỡ ra, để lại vết loét hở, cuối cùng đóng vảy trở thành vảy khô, màu nâu. Trên cơ thể có thể xuất hiện đồng thời các nốt mụn đỏ, mụn nước và vảy đóng khô.

Chăm sóc trẻ thủy đậu như thế nào?

Để giúp giảm ngứa và khó chịu do mụn nước, gia đình nên tắm rửa nhẹ nhàng trong nước ấm, Vỗ nhẹ cho khô (không lau chà xát).

Nếu có dấu hiệu bất thường nghi ngờ tay chân miệng, ba mẹ đưa bé ghé Nhi đồng 315 để được hỗ trợ kịp thời

Khí chăm sóc bé, lưu ý tránh trầy xước mụn nước bằng cách đeo bao tay hoặc găng tay cho trẻ để tránh gãi trong khi ngủ, cắt móng tay và giữ chúng sạch sẽ.

Nếu bé có mụn nước trong miệng nên cho bé ăn thức ăn mềm, nhạt. Tránh bất cứ thứ gì có vị quá chua hoặc quá mặn. Khi cần sử dụng thuốc giảm đau, chỉ sử dụng thuốc được bác sĩ kê toa.

Tại sao nên cho trẻ tiêm vắc xin thủy đậu?

Khi bé nổi các vết mụn nước, ba mẹ không nên tự xử lý, không nặn hoặc bôi thuốc khi chưa có chỉ định. Hãy đưa con đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và hướng dẫn chăm sóc phù hợp.

Hiện nay bệnh thủy đậu đã có vaccin phòng ngừa, được sử dụng trên toàn thế giới và có hiệu quả tốt.

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BS.CK1 Lưu Quế Chi – Trưởng phòng Quản lý chất lượng khối nhi thuộc Hệ thống Y tế 315 - cho biết: Chủ động tiêm vắc xin thủy đậu cho trẻ đúng lịch là cách đơn giản, an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ, gia đình và cộng đồng.

Vắc xin giúp giảm nguy cơ mắc thủy đậu, chỉ một nhóm rất nhỏ bị phát ban dạng thủy đậu sau tiêm với triệu chứng nhẹ hơn rất nhiều, giảm nguy cơ nhập viện và các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não hoặc nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng da nặng và hạn chế lây lan trong gia đình, trường học và cộng đồng.