Làm show trực tuyến bán vé: Nhạc Việt tìm lối ra

Mỹ Tâm “gây sốt” với đêm nhạc My Soul 1981

Tối 7.1, show diễn đầu tiên trong chuỗi đêm nhạc trực tuyến mang tên My Soul 1981 của Mỹ Tâm đã diễn ra với số lượng khán giả theo dõi hơn 18.000 người trên ứng dụng NETHub. Đêm nhạc trực tuyến có bán vé của Mỹ Tâm đã nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Ngay trong ngày mở bán đầu tiên, cả hệ thống bán vé và ứng dụng xem show đã bị quá tải. Vì thế, để ổn định đường truyền và chất lượng cho đêm nhạc trực tuyến, phía nữ ca sĩ đã quyết định đóng cổng sớm hơn dự kiến. Mỹ Tâm cho biết lý do thực hiện chuỗi đêm nhạc trực tuyến My Soul 1981 là vì mong muốn chia sẻ cảm giác thư thái và bình yên trong âm nhạc với những tâm hồn đồng điệu của mình sau nhiều tháng đời sống bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; và cô đã ấp ủ thực hiện dự án suốt cả năm qua để có thể gặp gỡ, hát và trò chuyện với khán giả.

Khi không còn bị giới hạn về địa lý, giờ đây chỉ với một chiếc máy tính, màn hình ti vi hay điện thoại, ai cũng có thể thưởng thức đêm nhạc đặc biệt với chất lượng cao về cả hình ảnh rõ nét lẫn âm thanh “chuẩn nhà hát”. Đến với My Soul 1981, khán giả được hòa mình vào một không gian âm nhạc Acoustic và Lofi Chill nhẹ nhàng. 6 đêm nhạc (3 đêm đã chọn ngày là 7.1, 16.1 và 14.2) sẽ mang đến 6 sắc màu âm nhạc khác nhau của các nhạc sĩ nổi tiếng với những bản hit đình đám. Và trong đêm 7.1, Mỹ Tâm chọn âm nhạc của nhạc sĩ Đức Trí, thể hiện hơn 18 ca khúc của nhạc sĩ một cách mộc mạc, chân phương và gần gũi nhất với cảm xúc nguyên sơ. Live show đầu tiên cũng được chính Mỹ Tâm và nhạc sĩ Đức Trí kể lại những câu chuyện thú vị và bất ngờ phía sau những ca khúc được cất lên khiến chương trình sinh động hơn, cùng với phần dàn dựng, sắp xếp của Tổng đạo diễn Thái Huân. Chương trình được bán vé với 3 hạng mục: Standard (150.000 đồng) - thưởng thức đêm nhạc với chất lượng full HD; Deluxe (300.000 đồng) có thêm 1 đĩa CD tổng hợp 6 bài hát trong đêm nhạc số 1, xem 15 phút hậu trường của Mỹ Tâm cùng ê kíp trước khi đêm nhạc diễn ra; Elite (1.000.000 đồng) ngoài các hạng mục kia sẽ được có thêm 1 áo thun phiên bản đặc biệt của chương trình, 1 sách ảnh online tổng hợp những hình ảnh đặc biệt nhất của đêm nhạc số 1, có cơ hội được chọn lựa ngẫu nhiên để giao lưu tương tác online trực tiếp với Mỹ Tâm ngay trong đêm nhạc và được bốc thăm để tham gia trực tiếp tại sân khấu trong live show cuối cùng.

“Tôi nghĩ chưa ai liều như tôi khi làm một chuỗi nhạc online lớn, có bán vé, vì khán giả của mình chưa thực sự quen với việc tải app, trả tiền qua mạng rồi lên xem ra sao. Ấy vậy mà đông đảo khán giả đã ủng hộ phương thức này. Tôi nghĩ khán giả đã cùng mình “liều” cho những điều mới mẻ trong việc tổ chức các đêm nhạc mùa dịch không có khán giả tại chỗ, mà vẫn thu được lợi nhuận thông qua việc bán vé, thì tôi tin mình đã mở đường cho nhiều ca sĩ khác mạnh dạn làm show nhạc online như thế này, bởi đây là con đường có lối ra và hiệu quả về kinh tế”, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ.





Lối đi thích hợp cho hoạt động biểu diễn trong mùa dịch

Giới chuyên môn tin rằng đây là một lối đi thích hợp cho hoạt động biểu diễn khi các sân khấu, phòng trà rơi vào tình cảnh khó khăn trong mùa dịch. Trước đây, vào tháng 3.2021, ca sĩ Tuấn Hưng cũng làm show biểu diễn trực tuyến qua mạng có thu phí với live show Đam mê, phát trực tiếp trên trang Facebook của anh, thu phí mỗi người xem là 250.000 đồng. Đêm nhạc này thu hút khoảng 300 người xem trực tuyến do Tuấn Hưng chỉ mới thử nghiệm, không quảng bá nhiều. Dù chưa gặt hái về mặt doanh thu nhưng live show trực tuyến có thu phí của ca sĩ Tuấn Hưng được đánh giá là tạo tiền đề cho loại hình hoạt động biểu diễn mới của showbiz Việt.

Thực tế, làm show qua mạng trước đó đã có nhiều ca sĩ khác thực hiện như Lam Trường với Lam Trường 9pm live, Hồ Ngọc Hà với chuỗi show Private Show Love Songs, Quang Hà với show Tránh Covid-19…, nhưng tất cả đều phát sóng miễn phí trên YouTube hay Facebook. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã có sự thay đổi lớn, và việc xem show online miễn phí sẽ hạn chế dần trong tư duy của ca sĩ và nhà tổ chức. Show nhạc trực tuyến In the Mirror với số đầu tiên là ca sĩ Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn - dự định diễn ra vào 26.12.2021 nhưng nay đã dời lịch tổ chức vào 19.1.2022 tại Hà Nội - cũng mở cổng bán vé và đã có cả nghìn người yêu nhạc đăng ký mua vé với giá 499.000 đồng (mua sớm giảm còn 399.000 đồng), bàn luận sôi nổi về chương trình.

Đạo diễn Thái Huân nhận định về sự phát triển của show trực tuyến tại Việt Nam trong bối cảnh thích ứng với đại dịch: “Đây là xu hướng tất yếu và sẽ ngày càng được nhân rộng hơn. Show trực tuyến xóa bỏ khoảng cách địa lý, tạo không gian biểu diễn mùa dịch cho nghệ sĩ và cũng giúp khán giả thưởng thức âm nhạc lắng đọng hơn, có sự tương tác thú vị trực tiếp với ca sĩ. Tuy nhiên, khi làm show online bán vé, sức hút của ca sĩ vẫn là quan trọng nhất quyết định sự thành bại. Hiện tại, vẫn còn những lo ngại về điều kiện kỹ thuật đường truyền trong nước không dễ dàng để thực hiện những chương trình live trực tuyến chất lượng cao. Nhưng giới làm nhạc và ca sĩ vẫn tin rằng mọi thứ sẽ hoàn thiện dần và sẽ ngày càng được nâng cấp hơn, khi làm nhiều sẽ thích ứng được, đồng thời sẽ trở thành một con đường quen thuộc trong biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật”.