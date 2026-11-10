Lâm Tâm Như bị tố thái độ hách dịch và cái kết

Lâm Tâm Như lại vướng tin đồn tiêu cực ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM HOA ĐĂNG SƠ THƯỢNG

Theo O.n.cc hôm 9.11, sự việc bùng nổ khi một tài khoản mạng xã hội tự nhận mình là chuyên viên trang điểm đã có 3 năm kinh nghiệm và từng làm đẹp cho nhiều ngôi sao nổi tiếng. Theo lời người này, nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc nhất với mình chính là "Lâm 'X' Như". Chỉ vì bản thân sơ suất làm hỏng lớp trang điểm mà đã bị nữ nghệ sĩ này mắng nhiếc, xúc phạm thậm tệ. Mặc dù không chỉ đích danh, hai ký tự trong tên được người này nhắc đến khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào Lâm Tâm Như. Nhiều người bàn tán về thái độ bị cho là "hách dịch" của minh tinh xứ Đài, nhất là khi cô thường được công chúng biết đến với tính cách dịu dàng, hòa nhã.

Giữa lúc sự việc gây bàn tán, một nhiếp ảnh gia lên tiếng phản bác thông tin kể trên. Người này khẳng định từ trước đến nay, Lâm Tâm Như luôn có chuyên gia trang điểm riêng được cô chỉ định hợp tác, căn bản không đến lượt một người mới làm nghề trang điểm được 3 năm như dân mạng kia chia sẻ. Nhiếp ảnh gia này cho rằng tài khoản nói trên hoàn toàn bịa đặt, tung tin thất thiệt. Vị này chụp màn hình bài đăng của người tự nhận là chuyên gia trang điểm đồng thời nhấn mạnh: "Những kẻ bịa chuyện để câu kéo lượt xem như thế rồi sẽ phải trả giá" và chỉ ra nhiều lỗi trong bài đăng.

Không lâu sau đó, cựu quản lý của Lâm Tâm Như cũng bình luận xác nhận: "Ít nhất trong 10 năm qua, Lâm Tâm Như luôn có đội ngũ chuyên viên trang điểm, làm tóc riêng và đội ngũ này luôn cố định. Hơn nữa, cô ấy không phải người có tính cách như vậy. Tôi ủng hộ việc nữ diễn viên khởi kiện kẻ tung tin sai sự thật!".

Ngoài ra, một tài khoản giới thiệu từng làm trợ lý stylist và có vài lần hợp tác với Lâm Tâm Như hết lời khen ngợi sao phim Hoàn Châu cách cách là người thân thiện, tốt bụng, luôn đối xử hòa nhã với tất cả nhân viên trong đoàn.

Không dừng lại ở đó, nhiều khán giả cũng chia sẻ lại trải nghiệm tốt đẹp khi tiếp xúc với vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa ngoài đời thực. Một tài khoản kể từng gặp cặp sao xứ Đài tại một nhà hàng, họ thân thiện chào hỏi, chụp ảnh chung sau đó còn âm thầm thanh toán hóa đơn giúp người hâm mộ này trước khi rời đi. Nhiều câu chuyện tích cực khác về mỹ nhân phim Tân dòng sông ly biệt cũng lan truyền trên mạng xã hội, khiến bài đăng tiêu cực về ngôi sao 7X nhanh chóng bị vùi lấp.

Về phần Lâm Tâm Như, hiện cô chưa đưa ra phản hồi liên quan đến sự việc.

Lâm Tâm Như ở tuổi 50

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trong phim Hoa đăng sơ thượng do cô sản xuất và đóng vai chính, từng gây sốt hồi 2021 - 2022 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM HOA ĐĂNG SƠ THƯỢNG

Sau hơn 30 năm gia nhập làng giải trí, Lâm Tâm Như vẫn duy trì sức nóng ở làng giải trí Hoa ngữ. Thời trẻ, cô nổi đình đám qua nhiều bộ phim: Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Mỹ nhân tâm kế… Về sau, nữ diễn viên vẫn tham gia đóng phim đồng thời đẩy mạnh vai trò nhà sản xuất trong nhiều dự án ăn khách: Khuynh thế hoàng phi, 16 mùa hạ, Hoa đăng sơ thượng… Bên cạnh thành công trong lĩnh vực điện ảnh, ngôi sao 7X còn được nhiều thương hiệu lớn săn đón, đắt show quảng cáo, sự kiện.

Cùng với sự nghiệp thăng hoa, Lâm Tâm Như có tổ ấm hạnh phúc bên Hoắc Kiến Hoa và con gái hiện 9 tuổi. Cặp đôi kết hôn năm 2016, nhiều lần vướng tin đồn ly hôn song vẫn gắn bó bền chặt. Họ duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình, luôn ủng hộ, đồng hành trong sự nghiệp và chăm sóc tổ ẩm. Khi người này bận quay phim, người kia ưu tiên ở nhà chăm sóc con gái. Đôi vợ chồng nổi tiếng này từng tiết lộ cả hai độc lập về tài chính nhưng có khoản chung dành cho việc nuôi dạy con cái và nâng cấp cuộc sống gia đình.