Lâm Thanh Hà sống tự tại, hé lộ mong ước tuổi 72

Lâm Thanh Hà đăng ảnh đón sinh nhật thứ 72 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEIBO LÂM THANH HÀ

Hôm 3.11, Lâm Thanh Hà đón tuổi 72, chia sẻ loạt ảnh sinh nhật lên Weibo cá nhân. Trong dịp đặc biệt, "Đông Phương Bất Bại" đình đám một thời diện váy lụa đỏ tối giản, sang trọng phối cùng trang sức kim cương, mỉm cười rạng rỡ bên chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn và hoa tươi. Minh tinh đính kèm dòng chú thích: "Chúc mừng sinh nhật của tôi. Mong rằng tất cả những lời chúc tốt đẹp mà mọi người dành cho tôi cũng sẽ đến với tất cả mọi người".

Theo On.cc, Lâm Thanh Hà không tổ chức tiệc sinh nhật linh đình mà dành thời gian quý giá bên gia đình với bữa tối có những món ăn mà nữ diễn viên yêu thích như cua lông và lẩu. Khi được hỏi về điều ước tuổi mới, nghệ sĩ kỳ cựu được cho là không cầu mong điều gì cho bản thân, bà chia sẻ vỏn vẹn vài chữ: "Thế giới hòa bình", bày tỏ sự quan tâm đến tình hình thế giới, mong mọi người có cuộc sống tốt đẹp, bình yên hơn.

Lâm Thanh Hà cũng đón tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện. Trước ngày đặc biệt, bà làm tình nguyện viên tại một viện dưỡng lão ở Hồng Kông, gửi lời động viên những người cao tuổi, khích lệ đội ngũ nhân viên tuyến đầu và các tình nguyện viên cộng đồng.

Cuộc sống hiện tại của Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà sống kín tiếng, thỉnh thoảng dự sự kiện điện ảnh ẢNH: AFP

Ở tuổi ngoài 70, Lâm Thanh Hà sống ung dung tự trong biệt thự triệu USD tại Hồng Kông. Bà say mê viết lách, dành nhiều thời gian sáng tác tiểu thuyết, tản văn và dự kiến ra mắt sách mới trong thời gian tới. Bên cạnh niềm đam mê với văn học, nữ nghệ sĩ còn luyện thư pháp, học vẽ tranh, nâng cao kỹ năng nhiếp ảnh.

Minh tinh gốc Đài Loan được khen ngợi vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, thần thái cuốn hút ở tuổi 72 và sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn tuổi. Theo Sina, nữ diễn viên luôn rạng ngời, tràn đầy sức sống nhờ duy trì lối sống lành mạnh. Bà ăn uống khoa học và vận động mỗi ngày. Trang tin tiết lộ nữ diễn viên thường dành khoảng 1 tiếng mỗi ngày để tập thể dục hoặc chơi bóng bàn, cầu lông hay đi bộ, leo núi.

Trong nhiều cuộc trò chuyện, nữ thần màn ảnh Hoa ngữ chia sẻ bà thoải mái đón nhận tuổi già, không tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo vẻ xuân sắc. Nghệ sĩ nhiều lần xuất hiện với gương mặt mộc, lộ rõ nếp nhăn, tóc bạc trắng. Mỹ nhân phim Câu chuyện cảnh sát không còn muốn mọi người nhớ đến mình vì nhan sắc, cho rằng việc dựa vào vẻ ngoài để được chú ý thật sự quá mệt mỏi.

Lâm Thanh Hà từng ví việc đóng phim giống như "cho nhân vật mượn cơ thể mình". Suốt mấy chục năm theo đuổi diễn xuất, thứ luôn được ống kính máy quay chăm chú soi xét hơn cả chính là sắc vóc của bà. Khi rời màn ảnh, lui về với đam mê viết lách rồi có những cuốn sách của riêng mình, minh tinh chia sẻ rằng lúc đó bản thân mới cảm thấy "đã trả lại tâm hồn cho chính mình".

Lâm Thanh Hà dự Lễ trao giải Kim Mã 2023 tại Đài Loan ẢNH: AFP

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng tại Đài Loan, Hồng Kông vào thập niên 1980, 1990. Minh tinh từng được tôn vinh là một trong "tứ đại mỹ nhân" của màn ảnh xứ cảng thơm bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Nữ diễn viên nổi đình đám với các bộ phim: Hồng lâu mộng, Tình yêu trong sáng, Câu chuyện cảnh sát, Tân Long Môn khách sạn, Lộc Đỉnh Ký, Đông tà tây độc, Trùng Khánh sâm lâm… Đặc biệt, bà được biết đến nhiều nhất với vai Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại (1991).

Sau khi kết hôn với tỉ phú Hình Lý Nguyên vào năm 1994, Lâm Thanh Hà dần rút lui khỏi làng giải trí. Bà và chồng có hai con gái đều đã trưởng thành. Theo thống kê của Forbes, chồng của nữ diễn viên hiện sở hữu khối tài sản khoảng 2,3 tỉ USD, là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực thời trang, bán lẻ.