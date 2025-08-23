Lâm Thanh Nhã của 'Mưa đỏ' khoe vẻ điển trai trong loạt hình 'tuyệt đối điện ảnh'

Những khung hình mang sắc thái "tuyệt đối điện ảnh" không chỉ khai thác lợi thế ngoại hình điển trai và phong trần của nam diễn viên trẻ người Tiền Giang, mà còn phảng phất tinh thần bất khuất của một người lính trẻ trong phim, gắn liền với thông điệp mà anh muốn truyền tải.

Dưới ống kính của nhiếp ảnh Nguyễn Long, bộ ảnh là chân dung và cũng là câu chuyện bằng hình ảnh, sử dụng ánh sáng tương phản và bố cục tối giản để khai thác tối đa chiều sâu nội tâm, gợi nhắc đến phong cách kể chuyện điện ảnh của Wes Anderson hay Wong Kar-wai ẢNH: NGUYỄN LONG

'Hy vọng lợi thế ngoại hình là điểm cộng cho diễn xuất trong điện ảnh'

Diễn viên Lâm Thanh Nhã cho biết bộ ảnh vừa công bố cũng là kỷ niệm thú vị khi lần đầu hợp tác cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Chỉ thực hiện trong 30 phút nhưng các shoot hình đã lột tả được thần thái tự nhiên, đầy chiều sâu của nam diễn viên. "Điều quan trọng không chỉ là hình ảnh đẹp, mà em hy vọng qua ảnh sẽ truyền tải được tinh thần, cảm xúc gắn liền với các vai diễn vừa thể hiện, ví dụ như bản lĩnh và hình tượng người lính trẻ trong Mưa đỏ," Lâm Thanh Nhã bày tỏ.

Nụ cười tươi, má lúm đồng tiền được các fan nhận xét là "công cụ" đắt giá, giúp Lâm Thanh Nhã truyền tải những biểu cảm đa dạng trong các vai diễn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Bộ ảnh khi giới thiệu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng nhờ sự kết hợp tinh tế giữa ống kính của nhiếp ảnh và vẻ điển trai đậm chất điện ảnh của Lâm Thanh Nhã. Nam diễn viên Tiền Giang sở hữu gương mặt sáng, đường nét mạnh mẽ nhưng giàu cảm xúc. Điều đó giúp anh thể hiện được thần thái cuốn hút, dễ diễn xuất biến hóa trước ống kính.

Bên cạnh đó, ánh mắt biết nói cùng khí chất trầm lắng giúp nam diễn viên tái hiện thành công từ hình tượng một thanh niên trẻ giàu bản lĩnh đến người lính trẻ mạnh mẽ và nội tâm trong Mưa đỏ.

Kỹ năng bộc lộ cảm xúc khiến nam diễn viên dễ dàng mang tới các sắc thái điện ảnh ấn tượng ẢNH: NGUYỄN LONG

'Dấu ấn và cảm xúc từ Mưa đỏ rất thiêng liêng và đáng nhớ'

Chia sẻ về kỷ niệm thời gian đóng phim và các trải nghiệm với Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã cho biết: "Hơn cả sự tự hào khi được là Bình (vai diễn trong Mưa đỏ - PV), được tham gia dự án, được là một trong những mảnh ghép đại diện cho biết bao thế hệ trẻ trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc - những thế hệ sẽ sống mãi trong trái tim dân tộc Việt Nam…".

"Là một diễn viên trong Mưa đỏ, em thấy rõ hơn sự hy sinh to lớn của cha ông mình. Em nghĩ tinh thần yêu nước của giới trẻ hôm nay không chỉ nằm ở việc hô khẩu hiệu, nhắc về lịch sử hay qua các phương tiện truyền thông mà qua việc sống có trách nhiệm, sống tử tế", Lâm Thanh Nhã nói thêm.

Vẻ ngoài "ngọt ngào" và khí chất "trầm lắng" là một sự hòa trộn thú vị, mở ra tiềm năng cho Lâm Thanh Nhã trong việc hóa thân vào nhiều dạng vai, từ những nhân vật lãng mạn cho đến những vai diễn gai góc, phức tạp ẢNH: NVCC

Trong mắt nam diễn viên, Mưa đỏ không đơn thuần là một bộ phim mà còn là khoảng thời gian anh có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ: "Các anh em trong tiểu đội có khoảng thời gian gắn bó rất ý nghĩa. Tụi em sống cùng nhau nhiều ngày, cùng tập luyện, cùng ăn ở, có khi mệt thì động viên nhau. Lúc quay những cảnh chiến đấu hay hành quân, cảm giác rất thật, như mình thật sự là một tập thể đang ra trận. Có những đêm, cả nhóm ngồi nói chuyện, chia sẻ về vai diễn, về cuộc sống… điều này đã giúp tụi em hiểu nhau hơn, diễn tự nhiên và ăn ý hơn. Với em, tình đồng đội trong phim cũng trở thành tình bạn ngoài đời, đó mới là kỷ niệm quý giá nhất".

Mưa đỏ đã để lại dấu ấn sâu đậm với chàng diễn viên trẻ về một thời hào hùng của cha ông ẢNH: NVCC

Bước vào nghệ thuật với tinh thần cầu thị, Lâm Thanh Nhã được đánh giá là nghiêm túc từ diễn xuất đến phong cách. Sau Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã tiếp tục thử sức với hai dự án điện ảnh dự kiến ra mắt vào tháng 10 là Cải mả và Nhà ma xó. Anh xem mỗi vai diễn là một trải nghiệm quý giá để rèn luyện và trưởng thành. "Em mong khán giả sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ em trên hành trình này," Lâm Thanh Nhã nói.