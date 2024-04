Làm thế nào để bảo vệ dữ liệu khi tham gia môi trường không gian mạng

Để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như bảo vệ tài nguyên số, các tổ chức doanh nghiệp cần tìm kiếm những giải pháp an toàn thông tin phù hợp, hiệu quả. Đó cũng chính là nội dung của buổi hội thảo "Giải pháp An toàn Thông tin Toàn diện - Lá chắn trong kỷ nguyên số" vừa được VNPT VinaPhone tổ chức tại TP.HCM, với sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng.

Ông Phạm Trung Đức - Giám đốc dịch vụ an toàn thông tin VNPT trình bày về giải pháp và chiến lược ứng phó, ngăn ngừa nguy cơ an ninh, an toàn thông tin cho doanh nghiệp CTV

Tại đây, các diễn giả đã cùng nhau chia sẻ về các giải pháp an toàn thông tin toàn diện, bao gồm: Giải pháp hệ thống lưu trữ dữ liệu (VNPT Cloud) là lời giải cho bài toán đáp ứng nhu cầu backup dữ liệu trên ứng dụng điện toán đám mây trước vấn đề an toàn thông tin cho tổ chức doanh nghiệp do diễn giả Bùi Duy Anh - thuộc đội chuyên gia Hạ tầng số VNPT trình bày.

Ngoài ra, giải pháp về an ninh mạng lưới VNPT AntiDDoS nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt nhất để ứng phó với các cuộc tấn công bất ngờ và luôn sẵn sàng các biện pháp khắc phục kịp thời trước các cuộc tấn công DDoS do diễn giả Hoàng Trung Thảo - chuyên gia an ninh mạng VNPT trình bày.

Bên cạnh đó, giải pháp và chiến lược ứng phó, ngăn ngừa nguy cơ an ninh, an toàn thông tin cho doanh nghiệp (VNPT Cyber Immunity) do diễn giả Phạm Trung Đức - Giám đốc Dịch vụ an toàn thông tin VNPT trình bày đã thu hút được nhiều khách tham gia.