Làm thế nào để giảm đau vết mổ sau sinh nhanh chóng?

Đặc điểm của vết mổ sau sinh

Sinh mổ là cuộc phẫu thuật lớn với tổn thương sâu và vết mổ có thể dài từ 11-15 cm. Mặc dù trong quá trình mổ, sản phẩm được tiêm thuốc giảm đau, thế nhưng cơn đau sau đó khiến nhiều người lo ngại.

Thông thường, cơn đau tại vết mổ kéo dài từ 2-3 tuần thậm chí có trường hợp kéo dài vài tháng sau đó. Trong thời gian này, các mẹ vừa phải phục hồi sức khỏe vừa chăm sóc cho con nhỏ, vì vậy nếu cảm giác đau tại vết mổ sau sinh gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hằng ngày.

Cách giảm đau tại vết mổ sau sinh

Bên cạnh cách sử dụng thuốc giảm đau do bác sĩ kê đơn, bạn có thể giảm thiểu cảm giác đau mổ bằng cách hiểu cơ chế gây đau của cơ thể. Việc phẫu thuật bắt con tác động đến dây thần kinh cảm giác và phản ứng viêm tại vết thương, tạo nên cảm giác đau tại vết mổ.

Theo đó, bạn có thể thực hiện các biện pháp dịu phản ứng viêm tại vết thương sẽ hỗ trợ giảm đau hiệu quả, trong đó:

1. Giữ vết thương sạch và khô ráo

Bước này hạn chế vi khuẩn xâm nhập, hạn chế viêm nhiễm. Từ đây, bạch cầu không kích hoạt thêm phản ứng viêm tại vết mổ. Theo thời gian, vết thương ít đau và liền miệng dễ dàng hơn.

Lưu ý lau nhẹ nhàng vết thương với khăn hoặc bông sạch đã được tẩm nước muối sinh lý để làm sạch. Tránh đụng chạm mạnh để vết mổ, bạn cũng có thể dùng băng gạc giữ vết thương sạch sẽ.

2. Nghỉ ngơi đầy đủ và hạn chế vận động mạnh

Chế độ nghỉ ngơi hợp lý và ngủ đủ giấc tạo điều kiện tốt để cơ thể phục hồi tốt hơn. Đặc biệt, trong 1 tháng đầu sau sinh, các mẹ nên chú ý nghỉ ngơi và hạn chế vận động mạnh để tránh tác động đến vết mổ, các mẹ có thể thực hiện bài tập hay làm việc nhẹ nhàng theo chỉ định của bác sĩ.

3. Tập trung giảm viêm tại vết thương

Bạn có thể giảm viêm vết thương bằng các nhóm thực phẩm chống ô xy hóa và tái tạo da non như Protein, các khoáng chất như sắt, kẽm, can xi hay thực phẩm giàu vitamin E, Vitamin C. Đồng thời hạn chế nhóm thực phẩm như đồ nếp, rau muống, lòng trắng trứng, đồ ngọt… tăng phản ứng viêm, khiến vết mổ sưng đỏ và dễ để lại sẹo.

Ngoài ra, các sản phẩm dùng ngoài da có khả năng giảm viêm cũng có thể cân nhắc trong giai đoạn này. Những sản phẩm này hoạt động dựa trên cơ chế vô hiệu phản ứng stress ô xy hóa tại vết thương. Phản ứng này được kích hoạt bởi gốc tự do tồn tại trong môi trường. Theo đó, các sản phẩm này sẽ vô hiệu hóa gốc tự do và làm dịu cảm giác đau rát tại vết thương.

Trong đó, Xịt hỗ trợ điều trị vết thương và giảm sẹo HemaCut Spray đến từ Cộng Hòa Séc được thiết kế dùng riêng cho vết thương hở, vết mổ. HemaCut Spray mang đến 3 cơ chế hỗ trợ chữa lành vết thương hở: Tạo màng bảo vệ vết mổ, vô hiệu quả gốc tự do bên trong vết mổ và duy trì môi trường ẩm tái tạo mô liền thương nhanh chóng nhờ vào 2 công nghệ độc quyền:

Công nghệ Triss Polymer sử dụng Silicone y tế dạng lỏng tạo màng bảo vệ trong suốt trên bề mặt vết mổ. Màng bảo vệ này giúp ngăn vi khuẩn và bụi bẩn dính vào, nhờ đó mà vết mổ được sạch.

Công nghệ RSA dùng các Amin để trung hòa với gốc tự do có bên trong vết thương và ức chế phản ứng stress ô xy hóa. Nhờ vậy, quá trình viêm tại vết mổ được rút ngắn, giảm đau rát nhanh chóng.

Bạn chỉ cần xịt sản phẩm 1-2 lần/ngày là đủ để hoạt chất phục hồi vết mổ. Bạn có thể cảm nhận cảm giác đau giảm sau 5 ngày sử dụng và vết mổ liền hoàn toàn sau 7-10 ngày. Hemacut Spray được kiểm chứng hoàn toàn lành tính, không xâm nhập vào đường máu nên mẹ có thể an tâm sử dụng.

Cảm giác đau tại vết mổ sau sinh là không thể tránh khỏi, nhưng mong rằng bài viết này giúp bạn tìm thấy các giảm cảm giác đau nhanh chóng và lấy lại sức khỏe nhanh chóng.

