Làm thế nào để tăng hiệu quả chống lão hóa cho làn da sau tuổi 30?

Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ

Làn da thô ráp và lượng dầu tiết ra cũng ít đi rõ rệt khi bạn bước sang tuổi 30. Vậy nên, chị em nên sử dụng các sản phẩm sữa rửa mặt chiết xuất từ thiên nhiên dịu nhẹ, không chứa hạt để duy trì độ ẩm và không lấy đi lớp dầu tự nhiên của làn da. Việc làm sạch da là vô cùng quan trọng ở bất cứ độ tuổi nào nhưng tùy theo thời điểm mà lựa chọn sản phẩm làm sạch phù hợp nhất nhé.

Tẩy da chết hóa học

Loại bỏ tế bào chết là bước skincare cũng không thể bỏ qua nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ. Nhất là ở độ tuổi 30+ thì việc tế bào sừng tích tụ lại càng nhiều và cần phải được loại bỏ. Thay vì dùng tẩy tế bào chết vật lý, các bạn nên dùng tẩy tế bào chết hóa học chứa thành phần acid như AHA và BHA. Bắt đầu với nồng độ thấp để làn da dần làm quen và sau đó có thể tăng dần.

Dùng serum vitamin C trước khi chống nắng

Buổi sáng, ngoài việc thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da thì các chuyên gia da liễu khuyên nên dùng thêm serum vitamin C. Dùng serum vitamin C giúp tăng cường hiệu quả của kem chống nắng và hạn chế sự phát triển của gốc tự do nguyên nhân gây chính gây lão hóa da. Serum vitamin C còn có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen làm mờ đốm nâu cho làn da luôn tươi sáng rạng ngời. Vậy nên, các nàng tuổi 30+ hãy nhớ sắm ngay một lọ serum vitamin C ngay thôi nào!

Thoa lại kem chống nắng

Kem chống nắng chỉ có tác dụng bảo vệ da tối ưu trong một khoảng thời gian nhất định. Theo đó, việc thoa lại kem chống nắng là vô cùng cần thiết; nhất là những ai thường xuyên ra ngoài, hoạt động ngoài trời hay dễ đổ mồ hôi. Theo các chuyên gia, cần dặm lại kem chống nắng sau 2-4 giờ. Nếu thường xuyên hoạt động ngoài trời thì cần dặm lại kem chống nắng sau 2 giờ. Còn với những bạn làm việc văn phòng thì sau 4 giờ có thể dặm lại một lớp kem chống nắng.

Sử dụng sản phẩm chứa Retinol

Muốn tăng hiệu quả chống lão hóa cho tuổi 30 thì không thể thiếu các sản phẩm chứa hoạt chất Retinol trong liệu trình skincare buổi tối. Nó không chỉ giúp thúc đẩy tái tạo tế bào mới, tăng sinh collagen cho làn da luôn tươi trẻ, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Mà còn hỗ trợ đẩy và trị mụn ẩn hiệu quả. Chính những công dụng vi diệu này mà sản phẩm chứa Retinol không thể không có trong liệu trình chăm sóc da của chị em phụ nữ tuổi 30+. Nhưng chị em nên chú ý lựa chọn sản phẩm với nồng độ phù hợp vì Retinol là hoạt chất khá mạnh rất dễ gây dị ứng, bong tróc và mẩn đỏ. Những chị em có làn da nhạy cảm hay dễ kích ứng thì nên test trước trên những vùng da nhỏ. Nếu không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào xảy ra hãy sử dụng cho vùng da mặt.

Với những bí quyết trên, chắc chắn làn da đang có lão hóa sau tuổi 30 sẽ được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, chị em không biết nên chọn các sản phẩm skincare đến từ thương hiệu nào và có phù hợp hay không đúng không nào!