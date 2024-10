Làm thế nào để trị sẹo lồi do nặn mụn ngay tại nhà mà không tái phát?

Cùng tìm hiểu ngay những thông tin được chia sẻ dưới đây về sẹo lồi do nặn mụn. Chắc chắn, các bạn sẽ tìm được giải pháp trị sẹo lồi do mụn hiệu quả ngay tại nhà và lấy lại làn da mịn màng, rạng rỡ.

Sẹo lồi do nặn mụn là gì?

Sẹo lồi do nặn mụn là vấn đề mà nhiều người đang gặp phải. Đầu tiên, cần hiểu rõ rằng sẹo lồi là những tổn thương da nổi lên so với bề mặt da xung quanh. Chúng thường có màu hồng, đỏ, hoặc nâu hơn so với da bình thường.

Sẹo lồi có thể sản sinh từ nhiều loại tổn thương, điển hình là từ các vết mụn hoặc các vết thương nhỏ khác. Quá trình hình thành sẹo lồi diễn ra khi da đáp ứng quá mức với tổn thương bằng cách sản sinh collagen, tạo ra các mô thừa. Điều này dẫn đến việc sẹo lồi có thể mở rộng và nổi bật hơn so với vùng da bị tổn thương ban đầu.

Vị trí thường xuất hiện sẹo lồi bao gồm mặt, dái tai, má, vai và ngực. Nguy cơ hình thành sẹo lồi cao hơn ở những người có cơ địa sẹo lồi. Mặc dù sẹo lồi không gây hại cho sức khỏe, nhưng chúng có thể tạo ra cảm giác tự ti về mặt thẩm mỹ. Chính vì vậy, việc tìm kiếm phương pháp phòng ngừa và điều trị sớm rất quan trọng để giảm thiểu tác động tâm lý mà chúng có thể gây ra.

Nguyên nhân nào gây nên tình trạng sẹo lồi sau mụn?

Sẹo lồi do mụn có thể xuất phát do nhiều nguyên nhân. Vậy cùng tìm hiểu ngay dưới đây xem đó là những nguyên nhân nào nhé!

Do nặn mụn sai cách

Sẹo lồi sau mụn hay còn gọi là sẹo lồi do tổn thương từ mụn là một vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải. Tình trạng này thường xảy ra khi mụn được nặn không đúng cách, dẫn đến tổn thương cho nang lông và da. Việc tự ý lấy nhân mụn mà không hiểu rõ về thời điểm và kỹ thuật nặn có thể gây ra viêm nhiễm thứ phát và làm tăng mức độ nghiêm trọng của tổn thương da.

Quá trình này xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào vết thương, gây viêm và cản trở sự hình thành collagen. Đây là hợp chất cần thiết cho việc tái tạo da. Khi cấu trúc da bị phá vỡ, mô sẹo sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, tạo ra hiện tượng sẹo lồi.

Một số nguyên nhân khác cũng gây nên tình trạng sẹo lồi sau mụn

Ngoài nguyên nhân do việc nặn mụn không đúng cách, một số yếu tố khác cũng góp phần hình thành sẹo lồi. Đó là những yếu tố nào, chắc chắn các bạn chưa biết.

Nhiễm khuẩn: Vết thương mụn bị nhiễm trùng hoặc sót lại những dị vật như lông hoặc bụi bẩn, khiến cho quá trình hồi phục bị kéo dài và tạo thành sẹo lồi.

Cơ địa: Những người có di truyền dễ bị sẹo lồi sẽ có nguy cơ cao hơn khi gặp phải mụn. Điều này khiến việc phòng ngừa và điều trị sẹo lồi trở nên khó khăn hơn.

Chế độ ăn uống: Trong giai đoạn bị sẹo, một số thực phẩm như thịt gà, thịt bò, trứng và rau muống có làm tăng nguy cơ hình sẹo lồi.

Dấu hiệu nhận biết sẹo lồi do nặn mụn ai cũng cần hiểu rõ

Sẹo lồi do nặn mụn có những đặc điểm nhận diện rõ ràng. Chúng thường có bề mặt bóng và không có lông mọc trên đó. Sẹo lồi này thường gồ lên, tạo cảm giác nhô cao hơn so với làn da xung quanh, với mật độ cứng và tính đàn hồi cao.

Ban đầu, sẹo có thể xuất hiện với màu đỏ hoặc tím, sau đó dần sang nâu hoặc vàng nhạt. Những vết sẹo này có thể tồn tại trong một thời gian dài và lây lan sang vùng xung quanh. Đặc biệt, sẹo lồi do mụn nguy cơ tái phát cũng khá cao. Vậy nên, việc nhận viết sẹo lồi do nặn mụn càng sớm càng tốt để có phương án điều trị tận gốc ngăn ngừa tái phát.

Cách điều trị sẹo lồi do nặn mụn hiệu quả

Sẹo lồi là một vấn đề thường gặp, đặc biệt là sau khi nặn mụn. Hiện nay, việc điều trị sẹo lồi do nặn mụn có nhiều phương pháp hiệu quả đang được áp dụng. Và dưới đây là một số cách trị sẹo lồi hiệu quả.

Điều trị bằng laser

Sử dụng công nghệ laser là một phương pháp tiên tiến và hiệu quả trong việc điều trị sẹo lồi kích thước nhỏ. Các chuyên gia sẽ điều chỉnh tần số sóng laser phù hợp để tác động chính xác lên các mô sẹo, giúp đốt cháy các sợi collagen dư thừa và làm cho bề mặt sẹo trở nên bằng phẳng. Ngoài việc xử lý sẹo lồi, phương pháp laser còn có khả năng hỗ trợ giảm thâm, loại bỏ nám và tàn nhang trên da, mang lại làn da đều màu hơn.

Tiêm Corticoid

Tiêm Corticoid là một phương pháp điều trị nhanh chóng và hiệu quả cho sẹo lồi. Corticoid có tác dụng phá vỡ các sợi collagen thừa trong sẹo. Tuy nhiên, kỹ thuật này yêu cầu phải được thực hiện bởi bác sĩ có kinh nghiệm, vì liều lượng và vị trí tiêm cần được tính toán cẩn thận để tránh các biến chứng không mong muốn như giãn mạch hay teo da.

Liệu pháp Cryotherapy

Cryotherapy, hay liệu pháp lạnh, được biết đến như một phương pháp an toàn và ít đau đớn trong việc điều trị sẹo lồi do nặn mụn. Cách thức hoạt động của liệu pháp này là sử dụng nitơ lỏng để làm đông lạnh và làm phẳng các mô sẹo. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của phương pháp này là khả năng không loại bỏ tận gốc chân sẹo. Do đó, những trường hợp sẹo lồi do nặn mụn có khả năng tái phát nhanh chóng sau khi điều trị. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định áp dụng phương pháp này.

Mỗi phương pháp điều trị đều có ưu nhược điểm riêng, vì vậy người mắc sẹo lồi cần tham khảo ý kiến chuyên gia để có phương pháp điều trị phù hợp. Và cả 3 phương pháp trị sẹo lồi do nặn mụn ở trên đều là áp dụng công nghệ cao. Không chỉ là các biện pháp xâm lấn mà chi phí còn khá cao.

Trị sẹo lồi do nặn mụn với gel và miếng dán có chứa silicone y tế

Đây là cách trị sẹo lồi do nặn mụn đang được tin dùng. Vì nó mang lại hiệu quả trị sẹo lồi ngay tại nhà mà không cần xâm lấn. Điều trị sẹo lồi do nặn mụn càng sớm càng tốt.

Một trong những bộ đôi gel và miếng dán silicone đang tìm mua nhiều hiện nay chính là Rejuvasil Silicone Gel và Scar Fx Silicone Sheeting. Đây là 2 sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 35 năm nổi tiếng tại Mỹ với tác dụng:

Làm mềm và tạo lực ép là phẳng sẹo, đồng thời đẩy nhanh hiệu quả trị sẹo.

Bảo vệ vết sẹo ổn định, ngăn sẹo bị kích ứng vật lý từ bên ngoài, ổn định hoạt động của các phương pháp trước đó.

Duy trì môi trường ẩm tại vết sẹo lồi do nặn mụn và làm giảm các tổn thương da.

Làm giảm tỷ lệ tái phát sẹo giúp mang lại hiệu quả lâu dài nhờ khả năng ngừa sẹo lồi, sẹo phì đại của silicone y tế lên tới 80%.

Đây là phương pháp quản lý sẹo tiêu chuẩn. Đặc biệt, thành phần silicone y tế cao cấp của Rejuvaskin đã được FDA - Hoa Kỳ chứng nhận an toàn, cho phép quản lý sẹo tốt hơn, phù hợp dùng lâu dài mà không gây mỏng da, bào mòn da, kích ứng hay cảm giác bí da.

Sử dụng gel Rejuvasil ban ngày, còn miếng dán Scar FX buổi tối và chỉ cần duy trì liên tục trong 2 tháng thì vết sẹo lồi do mụn sẽ được làm mềm và phẳng hơn rõ rệt. Rejuvasil Silicone Gel và Scar Fx Silicone Sheeting hoàn toàn phù hợp với mọi đối tượng và hoàn toàn linh hoạt cho mọi kiểu vết sẹo từ thẩm mỹ, sinh mổ, tai nạn, sẹo do mụn…

Trong đó, Rejuvasil Silicone Gel với 97% silicone y tế giúp tăng cường độ ẩm và ức chế collagen. Nổi bật, với kết cấu gel mỏng nhẹ, trong suốt, Rejuvasil tạo màng mỏng bảo vệ và đảm bảo độ ẩm tự nhiên. Bản thân silicone y tế có khả năng điều tiết hoạt động của các yếu tố tăng trưởng, ổn định hoạt động collagen dưới da. Bên cạnh đó, sản phẩm bổ sung độ ẩm bằng Squalane, dầu Emu giảm đỏ và vitamin C ngừa thâm.

Vậy là, gel Rejuvasil không chỉ ngừa sẹo lồi, sẹo phì đại mà còn bổ sung các yếu tố cải thiện diện mạo của sẹo về cả màu sắc, kích thước và độ mịn. Nhờ vậy, sẹo dễ dàng tệp với da xung quanh, cải thiện tổng thể vùng da sẹo.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% cùng quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/Gel-tri-seo-scar-rejuvasil-10ml.html

Còn miếng dán Scar FX với thành phần silicone y tế cao cấp tạo áp lực lên vùng da sẹo lồi do nặn mụn. Điều này giúp làm phẳng và mờ dần các vết sẹo lồi, sẹo phì đại, tạo điều kiện cho quá trình tái tạo da. Scar FX cũng giúp cung cấp độ ẩm cho da và làm cho sẹo trở nên mờ hơn theo thời gian.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/scar-fx-25-25.html

Bật mí cách ngăn ngừa mụn hình thành sẹo lồi ít người biết

Quá trình chăm sóc và điều trị mụn trứng cá không đúng cách có thể dẫn đến sự hình thành sẹo lồi, điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến vẻ ngoài của làn da. Để ngăn ngừa hiện tượng này, bạn cần lưu ý các điều sau:

Tuyệt đối không tự ý sờ nắn hay nặn mụn vì điều này có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, dẫn đến sẹo. Khi mụn xuất hiện, việc áp dụng các phương pháp điều trị kịp thời và hiệu quả là rất quan trọng để tránh tình trạng nặng thêm.

Nếu cần lấy nhân mụn, hãy đến các cơ sở thẩm mỹ hoặc spa uy tín, nơi có chuyên môn để đảm bảo an toàn cho làn da của bạn. Trong thời gian mụn đang đóng vảy, bạn cần tránh việc cạy hay làm bong lớp vảy. Vì điều này có thể gây nhiễm trùng và làm gia tăng sự hình thành sẹo lồi.

Hãy chú ý đến chế độ ăn uống, tránh thực phẩm cay nóng và các đồ uống có chất kích thích. Rửa mặt một cách nhẹ nhàng với sữa rửa mặt chuyên dụng để làm sạch lỗ chân lông. Bên cạnh đó, nhớ uống đủ nước mỗi ngày và duy trì lối sống lành mạnh để hỗ trợ quá trình hồi phục da.

Với những thông tin ở trên, các bạn đã hiểu rõ cách trị sẹo lồi do nặn mụn rồi đúng không nào. Nhớ là cần chăm sóc làn da mụn đúng cách để ngăn ngừa sẹo lồi. Và khi có dấu hiệu xuất hiện sẹo lồi sau mụn thì cần sử dụng ngay bộ đôi gel Rejuvasil và miếng dán Scar FX theo đúng hướng dẫn sử dụng và kiên trì trong thời gian nhất định. Cũng cần ghi nhớ, khi mua bộ đôi trị sẹo Rejuvaskin cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên tin tưởng đại chỉ phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam.