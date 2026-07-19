Làm thủ tục đất đai sẽ không phải nộp thêm giấy tờ ngoài quy định

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND 34 tỉnh, thành phố yêu cầu đẩy mạnh liên thông điện tử thủ tục hành chính về đất đai giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai. Mục đích để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, đến nay toàn bộ 34 địa phương đã triển khai kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai. Tuy nhiên, khoảng 15% hồ sơ vẫn chưa được truyền nhận bằng phương thức điện tử.

Liên thông dữ liệu giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai sẽ giúp nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất được kịp thời, giảm trao đổi hồ sơ giấy giữa các cơ quan ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phục vụ hành chính công và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ việc kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là 100% hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai phải được truyền nhận bằng phương thức điện tử. Phiếu chuyển thông tin từ cơ quan đăng ký đất đai phải bảo đảm đầy đủ dữ liệu để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính, không yêu cầu chuyển kèm các hồ sơ.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu cơ quan đăng ký đất đai căn cứ trạng thái hoàn thành nghĩa vụ tài chính trên cơ sở dữ liệu liên thông để xác nhận và xử lý các thủ tục về đất đai cho người dân, doanh nghiệp. Cung cấp dữ liệu và phối hợp với cơ quan thuế để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai.

Đáng chú ý, bộ còn yêu cầu việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai phải thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp các thành phần hồ sơ ngoài danh mục thủ tục hành chính đã được công bố.

Cùng với đó, các địa phương phải tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết về quy trình giải quyết thủ tục đất đai bằng phương thức điện tử. Đồng thời, phối hợp cơ quan thuế hướng dẫn tra cứu thông báo nghĩa vụ tài chính và nộp tiền thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Theo Bộ Tài chính, việc liên thông dữ liệu giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai sẽ giúp nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất được ghi nhận kịp thời, chính xác, giảm việc trao đổi hồ sơ giấy giữa các cơ quan. Qua đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất.

Ngoài việc đẩy mạnh liên thông điện tử, Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương khẩn trương tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 49/2026, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai.