Lâm Thúy Ái - nữ doanh nhân cho gà nghe nhạc thiền và sáo trúc

Bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Mebi Farm

‘Dự án hàng ngàn tỉ không phải để cạnh tranh với hàng chợ’

Những năm gần đây, gương mặt doanh nhân Lâm Thúy Ái đã trở nên quen thuộc trong cộng đồng doanh nghiệp. Chị xuất hiện khắp nơi từ các diễn đàn chuyên ngành môi trường, giảm thải không khí, đến các talkshow doanh nhân nói về khát vọng vươn mình. Ở đâu chị cũng gặp được những đồng nghiệp, đối tác thương mến bởi nụ cười gần gũi, duyên dáng luôn nở trên môi. Những ngày cuối tháng 9, chị Lâm Thúy Ái lại bận rộn với việc khởi công xây dựng tòa nhà điều hành thông minh ở Mebi Farm, khu trang trại gà đẻ trứng mà chị đã ấp ủ, tâm huyết suốt hơn 10 năm qua. Chị kể, đêm trước ngày khởi công, trời bão, dông gió đến tận 4 giờ sáng. Chị thầm nghĩ: ‘Mai trời nắng’. Sáng ra động thổ, trời nắng đẹp thiệt. Có người biết chuyện, hỏi sao chị ‘tâm linh’ dữ vậy? Chị chỉ cười: ‘Kệ, việc mình là sống thiện lương, sống tử tế. Còn lại là trời lo giùm mình’.

Cái thiện lương của chị, là gắn bó hết mình với ngành nông nghiệp từ lúc rời khỏi ghế đại học, cho đến tận bây giờ hơn 20 năm vẫn đau đáu với bà con nông dân, với nông sản quê nhà. Từ nhà máy sản xuất vắc-xin thú y, chị cùng gia đình lấn sân sang lĩnh vực tôm giống, thủy sản. Khi đầu tư hơn ngàn tỉ đồng vào trang trại gà đẻ Mebi Farm ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, nhiều người cho rằng chị ‘liều lĩnh’ vì giá trứng tại VN vốn rẻ và cạnh tranh khốc liệt. Nhưng chị chọn một con đường khác: không làm trứng phổ thông, mà hướng đến người tiêu dùng khó tính, coi trọng sức khỏe và chất lượng sống. ‘Pinky Egg không chỉ là trứng gà sạch, mà là biểu tượng của tình yêu thương và sự an tâm cũng như tâm nguyện muốn nâng tầm cho quả trứng Việt. Một quả trứng nhỏ bé, nhưng tôi tin nó có thể gói trọn khát vọng lớn: Để người Việt được ăn sạch, sống khỏe và tự hào về nông sản quê hương’, chị Lâm Thúy Ái chia sẻ.

Lạ lùng gà nghe nhạc thiền và sáo trúc

Những ai đến tham quan trang trại Mebi Farm gần đây đều ngẩn người bởi màu xanh đang bao phủ khắp nơi. Vườn rau sạch, giàn bầu, giàn mướp và hồ nước xanh mát khiến khách tham quan có cảm giác tưởng chừng như không phải đang ở trang trại chăn nuôi mà ở một khu resort nghỉ dưỡng nào đó. Ở khu vực trại sản xuất, lượng nhân công cũng rất ít và không hề có một chút ô nhiễm nào. Càng gần đến ngày doanh nhân VN, lịch làm việc của chị Lâm Thúy Ái, nữ chủ nhân Mebi Farm càng bận rộn hơn, hết vai trò diễn giả ở các buổi hội thảo, tọa đàm chuyên đề, đến các hoạt động của Hội, CLB Doanh nhân với vai trò của ban lãnh đạo. Nhưng bận rộn hơn hết chính là phải dành thời gian để đi…bán trứng. Nhiều người lấy làm lạ khi bà tổng lại thân chinh đi tiếp thị, nhưng chị bảo rằng chào bán mặt hàng này nếu không khéo người ta lại tưởng rằng mình bán trứng bình thường. Khi đích thân tiếp xúc từng khách hàng là khách sạn, nhà hàng, trường đại học, chị Lâm Thúy Ái say sưa nói về dự án tâm huyết, về chất lượng ‘trên cả tuyệt vời’ của quả trứng gà Pinky. Và thật lạ lùng, chị chào đâu dính đó. Những khách hàng thuộc dạng 5 sao, từ khách sạn La Sieasta đến hệ thống phở Phát Tài…khi trò chuyện với chị đều bị thuyết phục. Bởi quả trứng gà Pinky không phải trứng bình thường, mà chính là trứng Tamago của người Việt. Tamago - món ăn chỉ có cơm và trứng sống, rất nổi tiếng ở Nhật Bản và chỉ có quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của Nhật Bản mới có thể tạo ra quả trứng có thể ăn ngay mà không cần chế biến. Ở VN, gần như chưa có một sản phẩm trứng gà nào có thể ăn kiểu Tamago được, cho đến khi Pinky xuất hiện.

Đích thân bà Tổng giám đốc (bên phải) đi chào hàng trứng sạch Pinky Ảnh: Q.T

Dây chuyền sản xuất quả trứng Pinky từ Mebi Farm hoàn toàn không có sự can thiệp của con người. Điểm tạo nên sự khác biệt của trứng gà hồng Pinky chính là tính thân thiện với người ăn chay và sự minh bạch trong truy xuất nguồn gốc. Khẩu phần ăn của ‘Pinky Mommy’ hoàn toàn không chứa đạm động vật, giúp tạo ra những quả trứng không mùi tanh, an toàn và giàu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, đàn gà tại Mebi Farm chỉ gồm gà mái, không có gà trống, vì vậy trứng Pinky chắc chắn 100% không chứa phôi (tế bào mầm). Hàng ngày, đàn gà Pinky còn được nghe nhạc thiền, nhạc đàn tranh sáo trúc. Chính sự nghiêm ngặt trong quy trình chăn nuôi và chế độ dinh dưỡng từ chuyên gia hàng đầu về thú y đã giúp trứng Pinky trở thành lựa chọn an toàn, sạch và khác biệt.

Ngay từ lúc ‘chào sân’, trứng gà Pinky từ Mebi Farm đã được khách hàng quốc tế quan tâm và ngay lập tức, những thị trường tiêu thụ như Singapore, Hong Kong đã liên hệ để đặt hàng. Nhưng xuất khẩu chưa phải là mục tiêu của Mebi Farm trong lúc này. ‘Chúng tôi vẫn xuất khẩu để chứng minh rằng chất lượng của trứng gà Pinky đã ở tầm cỡ quốc tế, nhưng thị trường trong nước mới là quan trọng nhất. Bởi đây là một dự án thuần Việt, vốn đầu tư của người Việt và người tiêu dùng Việt phải được hưởng một sản phẩm chất lượng cao. Trứng gà rất phổ biến, nhưng đã đến lúc người tiêu dùng phải thay đổi cách nhìn, phải lựa chọn cao hơn thay vì dễ dãi đối với thực phẩm quen thuộc này’, chị Ái nói.