Lam Trường làm 'bố bỉm sữa' ở tuổi 51, không ngại thức đêm phụ vợ chăm con

Bé Liam - con trai thứ hai của vợ chồng Lam Trường vừa tròn 5 tháng tuổi. Theo chia sẻ của Yến Phương - bà xã Lam Trường, bé rất ngoan và thường cười mỗi khi bố mẹ hoặc chị gái trò chuyện. Ngay từ khi vợ mang thai, Lam Trường đã chủ động thu xếp công việc, thường xuyên bay sang Mỹ để chăm sóc. Nam ca sĩ tạm ngưng nhận show trong nước, dành thời gian học cách pha sữa, thay tã và trông con ban đêm.

Lam Trường phụ bà xã chăm con Ảnh: FBNV

"Ở Mỹ, tôi chỉ đi hát cuối tuần, còn lại ở nhà phụ vợ chăm con. Ban đêm đến giờ bú bình, tôi sẽ dậy cho con bú để vợ được ngủ thêm, phục hồi sức khỏe sau sinh", Lam Trường kể. Những khi không có bà ngoại sang phụ giúp, hai vợ chồng tự lo mọi việc trong nhà. Lam Trường thường nhận phần "trực đêm", còn ban ngày anh chơi với con, đưa đón con gái lớn đi học và nấu ăn phụ vợ.

Có thêm con khiến vợ chồng Lam Trường nỗ lực hơn trong việc cân bằng tình cảm giữa các con. Nam ca sĩ cho biết con gái lớn Phoebe, 8 tuổi là người vui nhất khi có em trai. "Bé rất thương em, cứ ở nhà là quanh quẩn bên em, phụ ba mẹ chăm em suốt", anh chia sẻ. Vợ chồng Lam Trường quan niệm việc dạy con cần dựa trên sự gần gũi, lắng nghe và tôn trọng. Họ không dùng đòn roi mà chọn cách giải thích nhẹ nhàng để con hiểu đúng - sai.

"Phương nghiêm khắc hơn tôi, nhưng chúng tôi luôn bàn bạc trước khi xử lý để con cảm nhận được sự thống nhất", sao nam 7X bộc bạch. Anh cũng tiết lộ, dù bận rộn nhưng luôn dành thời gian nói chuyện, chơi cùng các con để tạo sự gắn kết.

11 năm hôn nhân viên mãn của Lam Trường

Sau khi sinh con thứ hai, Yến Phương thừa nhận cuộc sống của cô bận rộn hơn, đôi lúc trở nên nóng tính. Tuy nhiên, nhờ sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn của chồng, cô dần cân bằng lại cảm xúc. "Anh Trường rất điềm đạm, luôn biết cách xoa dịu để không khí gia đình thoải mái hơn. Chúng tôi chỉ bất đồng đôi chút trong chuyện bếp núc, anh thích nấu nhiều món như ở Việt Nam, còn tôi lại thích ăn gọn gàng, đơn giản", bà xã Lam Trường tâm sự.

11 năm hôn nhân song Lam Trường và bà xã vẫn luôn lãng mạn như thuở mới cưới Ảnh: FBNV

Lam Trường cho biết, với anh, hôn nhân bền vững cần sự lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Anh luôn xem gia đình là điểm tựa, là "kho báu" quý giá nhất trong cuộc đời. "Tôi lớn lên trong gia đình có 11 anh chị em, nên tôi thích nhà đông người, nhiều tiếng cười. Càng có con, tôi càng thấy cuộc sống ý nghĩa hơn", sao nam sinh năm 1974 chia sẻ. Không chỉ khéo léo trong vai trò người chồng, người cha, Lam Trường còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cách anh giữ gìn sự lãng mạn dù đã bước sang tuổi 51.

Ông xã Yến Phương cho rằng hôn nhân cần có những khoảnh khắc lắng đọng và tình cảm để nuôi dưỡng hạnh phúc. Ngoài đời, anh cũng không ngại thể hiện tình yêu dành cho vợ bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa. Giọng ca Tình thôi xót xa thường gọi bà xã bằng cách xưng hô thân mật là "bé" và luôn tỉ mỉ chuẩn bị những điều bất ngờ trong các dịp đặc biệt như sinh nhật hay kỷ niệm. "Tình yêu đôi khi chỉ cần một bó hoa, một lời hỏi han đúng lúc, thế là đủ", anh nói.

Lam Trường kết hôn với Yến Phương năm 2014. Trước đó, anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con trai Kiến Văn, nay 19 tuổi. Những năm gần đây, anh cố gắng thu xếp để gặp gỡ, bù đắp cho con trai lớn. Từng là giọng ca được yêu thích của làng nhạc Việt cuối thập niên 1990 - đầu những năm 2000 với hàng loạt bản hit như Tình thôi xót xa, Đôi giày vải, Katy Katy... Hiện tại, "anh hai" Lam Trường chọn cuộc sống viên mãn bên bà xã Yến Phương và các con nhỏ của mình. "Thức đêm chăm con không mệt, chỉ sợ vợ mất ngủ", anh cười nói.

