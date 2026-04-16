Lam Trường nhớ kỷ niệm lần đầu song ca với Cẩm Ly 30 năm trước

Cẩm Ly - Lam Trường hăng say tập luyện cho show Vé về thanh xuân Ảnh: NVCC

Tại phòng tập, Lam Trường và Cẩm Ly ăn mặc giản dị nhưng tràn đầy năng lượng trong các tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng cho show diễn sắp tới.

Ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ nếu dùng 3 từ để nói về chương trình Vé về thanh xuân thì đó là "ký ức đẹp". Trong khi đó, "Anh Hai" Lam Trường nói rất thích bài hát Người cùng cảnh ngộ. Đây cũng là một trong những ca khúc đầu tiên anh song ca với Cẩm Ly vào năm 1996, tính tới nay đã tròn 30 năm.

Khi hát ca khúc này lần đầu họ mới ở tuổi đôi mươi, còn giờ cả hai đã ngoài 50 tuổi. Nam ca sĩ chia sẻ: "Bao nhiêu hình ảnh của những ngày đầu tiên ấy ùa về làm Trường rất xúc động vì ca khúc này có những giai điệu vui nhộn và dễ thương. Trường tin rằng bài hát này sẽ đem lại không khí vui tươi và sôi động cho công chúng trong đêm diễn".

Lam Trường và cuộc hội ngộ "ba thế hệ" đầy bất ngờ

Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh sắp xếp màn kết hợp giữa Lam Trường, Khắc Việt và Quốc Thiên. Theo Lam Trường, đây là ý tưởng thú vị khi ba giọng ca thuộc các thế hệ khác nhau cùng đứng chung sân khấu, tạo nên sự tiếp nối vừa đủ trong dòng chảy âm nhạc Việt. "Khi biết Khắc Việt và Quốc Thiên sẽ hát lại các ca khúc của mình, tôi rất tò mò không biết các bạn sẽ thể hiện theo phong cách và màu sắc riêng ra sao", anh chia sẻ.

Với Lam Trường, cuộc "hồi hương" về miền ký ức này bắt đầu bằng sự "hoài niệm". Nam ca sĩ không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình đã qua: "Thanh xuân của Trường gắn liền với từng nhịp thở của âm nhạc và sự đồng hành của khán giả. Từ Mưa bụi, Làn sóng xanh cho đến Mai vàng hay Duyên dáng Việt Nam… khi bao nhiêu ký ức cùng ùa về, Trường hiểu rằng đó không chỉ là sự nghiệp, mà chính là thanh xuân của mình".

Lam Trường là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của làn sóng nhạc trẻ Việt Nam những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Nam ca sĩ sinh năm 1974, tạo chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt với phong cách và giọng ca ấn tượng. Bản hit Tình thôi xót xa năm 1997 đã đưa tên tuổi Lam Trường vụt sáng thành sao hạng A và thống trị bảng xếp hạng Làn sóng xanh trong thời gian kỷ lục.

Thời hoàng kim, anh liên tiếp sở hữu những bản hit quốc dân như: Mưa phi trường, Gót hồng, Cho bạn cho tôi, Tình đơn phương... Lam Trường chính là người tiên phong trong việc thực hiện các MV ca nhạc được đầu tư bài bản về cốt truyện và hình ảnh tại Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo của V-Pop thập niên 1990.

Sự ăn ý của hai nghệ sĩ sau ba thập niên khiến người xem không khỏi bồi hồi về một thời hoàng kim của nhạc Việt Ảnh: NVCC

Cẩm Ly sinh năm 1970 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. "Chị Tư" nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc và lối sống giản dị, không phô trương. Cũng như Lam Trường, Cẩm Ly là giọng ca nữ nổi bật của thập niên 1990 và có sự kết hợp cực kỳ thành công với Đan Trường. Cặp đôi "Cẩm Ly - Đan Trường" đã tạo nên hàng loạt bản hit như: Nếu phôi pha ngày mai, Tuyết hồng, Chim trắng mồ côi...

Cẩm Ly là ca sĩ hiếm hoi thành công rực rỡ ở cả hai dòng nhạc trẻ và trữ tình. Chồng ca sĩ Cẩm Ly là nhạc sĩ Minh Vy - chủ hãng đĩa Kim Lợi nổi tiếng. Anh vừa là người bạn đời, vừa là "ông bầu" đứng sau toàn bộ thành công trong sự nghiệp của chị.

Ngoài Cẩm Ly và Lam Trường, Vé về thanh xuân còn có sự góp mặt của Mỹ Linh, Phương Thanh, ban nhạc Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa) và những giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như: Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Nguyễn Trần Trung Quân và đặc biệt là Quốc Thiên - giọng hát nam nổi bật hiện nay.

Họ là những ca sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng đều gắn liền với những ca khúc đình đám để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức khán giả 8X, 9X. Không chỉ được nghe các ca khúc gắn liền với tên tuổi của từng nghệ sĩ, khán giả còn được chứng kiến màn "đổi hit" cho nhau giữa các ca sĩ, những màn kết hợp chưa từng có trước đây.