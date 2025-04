Lamine Yamal bỗng im tiếng, Barcelona bỏ lỡ cơ hội vàng tại La Liga

Barcelona hơn Real Madrid 4 điểm, cuộc đua ngôi vô địch La Liga vẫn phức tạp

Đội bóng xứ Catalan đã không tận dụng được cơ hội tuyệt vời để tạo cách biệt lớn hơn trước kình địch của mình. Barcelona ra sân thi đấu sau khi Real Madrid có trận gặp Valencia trên sân nhà, nhưng đã nhận thất bại gây sốc với tỷ số 1-2. Trong đó, đội quân của HLV Ancelotti nhận bàn thua chí tử ở phút 90+5 do Duro ghi và tiền đạo Vinicius còn sút hỏng quả phạt đền ở đầu trận.

Real Madrid để thua sốc Valencia, nhưng Barcelona không tận dụng được cơ hội Ảnh: Reuters

Vinicius chuộc lỗi bằng bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Real Madrid ở phút 50, sau khi Diakhaby mở tỷ số 1-0 cho đội khách Valencia ở phút 15. Mặc dù vậy, trong một ngày thi đấu dưới sức, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cuối cùng phải nhận bàn thua đau trong phút bù giờ.

May mắn cho Real Madrid, Barcelona thi đấu sau đó nhưng lại để Real Betis cầm chân với tỷ số hòa 1-1, khiến cách biệt giữa 2 đội chỉ là 4 điểm (67 so với 63 điểm) sau 30 vòng đấu. Ngôi sao trẻ Lamine Yamal góp công trong bàn mở tỷ số cho Barcelona ở phút thứ 7 do Gavi ghi và Ferran Torres là người kiến tạo.

Nhưng đó chỉ là tất cả những gì Barcelona làm được, sau khi họ để đối thủ Real Betis tìm được bàn gỡ hòa ở phút 17 do công cầu thủ Natan ghi. Lamine Yamal và đồng đội trong phần còn lại hoàn toàn im tiếng trước lối chơi chắc chắn của đối thủ, đành phải chịu chia điểm một cách đáng tiếc.

Barcelona và Real Madrid đều bị mất điểm sẽ là cơ hội cho Atletico Madrid trở lại cuộc đua vô địch, nếu họ giành chiến thắng ở trận đấu muộn gặp Sevilla lúc 21 giờ 15 ngày 6.4, để thu hẹp cách biệt với các đối thủ lần lượt còn 3 và 7 điểm.

Lamine Yamal im tiếng trong ngày Barcelona phải chia điểm Ảnh: Reuters

Nếu thực hiện được điều này, Atletico Madrid sẽ tạo tình thế càng phức tạp cho cuộc đua vô địch La Liga trong 8 vòng đấu còn lại, và trở nên rất đáng xem.

Nhà vô địch đầu tiên ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu xuất hiện

CLB PSG đã trở thành đội đầu tiên giành chức vô địch trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, khi đăng quang ngôi vô địch Ligue 1 (Pháp) sớm 6 vòng đấu. Đây là chức vô địch giải đấu hàng đầu bóng đá Pháp lần thứ 13 trong lịch sử của đội bóng thành Paris.

Trong khi đó, tại vòng 31 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal hòa Everton tỷ số 1-1 khiến bỏ lỡ cơ hội tiếp tục thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Liverpool. Còn Aston Villa thắng Nottingham Forest tỷ số 2-1 vươn lên hạng 6 gây sức ép lớn đến cuộc đua tốp 4.