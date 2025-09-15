Lan Anh Avenue: Bước tiến mới khẳng định uy tín từ lễ nghiệm thu phần móng Shophouse

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong tiến độ dự án, mà còn là minh chứng cho uy tín, chất lượng và tốc độ triển khai vượt trội của Lan Anh Avenue – khu compound cao cấp dành cho chuyên gia, do chủ đầu tư Lan Anh tâm huyết kiến tạo.

Lễ nghiệm thu phần móng khu shophouse dự án Lan Anh Avenue với sự chứng kiến của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và đối tác

Trong hành trình phát triển bất động sản, phần móng được ví như "xương sống" quyết định chất lượng và tuổi thọ của toàn bộ công trình. Việc nghiệm thu đúng tiến độ một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc trong cam kết của Chủ đầu tư cùng tổng thầu VictoryCons – đơn vị xây dựng uy tín với gần 15 năm kinh nghiệm.

Dự án Lan Anh Avenue đã hoàn thành công tác thi công phần móng khu shophouse, đang triển khai công tác thi công lấp đất, cổ cột và đà kiềng tầng 1

Đại diện CĐT Lan Anh, nhấn mạnh:"Lan Anh Avenue là dự án được phát triển với tầm nhìn dài hạn, dành riêng cho cộng đồng chuyên gia tinh hoa. Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng công trình tốt nhất, đảm bảo tiến độ bàn giao Quý IV/2025 như đã đề ra. Lễ nghiệm thu hôm nay cũng chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết đó".

Chỉ 147 sản phẩm giới hạn, định hình chuẩn sống mới

Với thiết kế 3 tầng hiện đại, tối ưu công năng, Shophouse Lan Anh Avenue mang đến mô hình "2 trong 1": kinh doanh sôi động tại tầng trệt và không gian sinh hoạt tiện nghi ở các tầng trên. Sự kết hợp này mở ra tiềm năng khai thác đa dạng, từ cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, nhà hàng, showroom cho đến văn phòng đại diện. Đặc biệt, tọa lạc ngay cạnh KCN VSIP III (mô hình KCN xanh) kiểu mẫu, Shophouse Lan Anh Avenue hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng ngàn chuyên gia và cư dân trong khu vực.

Loại hình shophouse cho phép chủ nhân khai thác đa dạng nhu cầu từ ở đến kinh doanh, hấp dẫn nhà đầu tư

Lan Anh Avenue được định vị là khu compound cao cấp dành cho chuyên gia, chỉ giới hạn 147 sản phẩm, gồm: Nhà phố thương mại – vừa ở vừa kinh doanh; Nhà phố – Nhà phố vườn – không gian sống hiện đại, gần gũi thiên nhiên; Villa phố – Villa vườn – sản phẩm cao cấp, kiến tạo chuẩn sống biệt lập và riêng tư. Sự đa dạng sản phẩm giúp dự án đáp ứng linh hoạt cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư, từ những chuyên gia trẻ tìm nơi an cư tiện nghi, cho đến các gia đình thành đạt tìm kiếm không gian sống rộng rãi, sang trọng.

Ngoài ra, nhờ vị trí chiến lược bậc nhất khu vực, cư dân Lan Anh Avenue dễ dàng tiếp cận trọn vẹn hệ tiện ích ngoại khu sẵn có: hệ thống trường liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại, cùng mạng lưới giao thông thuận tiện, kết nối nhanh đến nội đô TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Một chuyên gia nhận định: "Những khu compound cao cấp như Lan Anh Avenue không chỉ nâng tầm giá trị bất động sản, mà còn định hình chuẩn sống mới cho cộng đồng chuyên gia tại khu Đông Bắc TP.HCM".

Khi đi vào hoạt động, cư dân tại Lan Anh Avenue sẽ được tận hưởng không gian sống xanh mát và an ninh 24/7

Cơ hội đầu tư song hành cùng hạ tầng xung quanh KCN VSIP III

Sự phát triển mạnh mẽ của KCN VSIP III đã kéo theo nhu cầu nhà ở, dịch vụ thương mại và tiện ích dành cho chuyên gia ngày càng gia tăng. Lan Anh Avenue, với vị trí liền kề KCN VSIP III, trở thành lời giải lý tưởng cho cả ba nhu cầu: an cư – kinh doanh – đầu tư sinh lời.

Giới đầu tư đánh giá cao tiềm năng gia tăng giá trị của dự án, nhờ: Khả năng khai thác cho thuê cao từ Shophouse và nhà phố; tính khan hiếm chỉ với 147 sản phẩm giới hạn; và hạ tầng xung quanh được đầu tư mạnh mẽ.

"Lan Anh Avenue không chỉ mang lại dòng tiền ổn định từ khai thác thương mại, mà còn sở hữu tiềm năng tăng giá bền vững trong tương lai. Đây là dự án hiếm hoi cân bằng được cả hai yếu tố: an cư và đầu tư", một nhà đầu tư chia sẻ.

Với tiến độ xây dựng như hiện tại, dự án dự kiến bàn giao vào quý IV/2025. Trước đó, đại diện LinkGroup - đơn vị phát triển dự án - cũng chia sẻ chính sách bán hàng từ CĐT Lan Anh mang lại nhiều ưu đãi cho người mua. Cụ thể, khách hàng chỉ cần 666 triệu để đồng ký hợp đồng mua bán, có thể chọn thanh toán chuẩn (30% đến khi nhận nhà), thanh toán nhanh (chiết khấu 4%) hoặc vay ưu đãi với 5 ngân hàng lớn MB Bank, TPBank, MSB, Public Bank, PVCombank (0% lãi suất 12 tháng, ân hạn gốc 24 tháng).

Bên cạnh đó, với chính sách "An tâm đầu tư", CĐT cam kết thuê lại sản phẩm trong 12 tháng với giá 120 – 180 triệu đồng, đảm bảo dòng tiền ổn định. Chính sách "Sẵn sàng an cư" tặng gói nội thất trị giá 60 – 90 triệu đồng, giúp khách hàng dọn vào ở ngay. Ngoài ra, khách hàng địa phương được chiết khấu thêm 1%, khách mua sỉ hưởng ưu đãi 1 – 1,5%, và khách hàng đăng ký tư vấn sớm còn nhận ngay ưu đãi 20 – 30 triệu đồng.

Sự kiện nghiệm thu phần móng khu Shophouse đã khẳng định uy tín của CĐT với tiến độ đúng cam kết và sản phẩm chất lượng. Kết hợp cùng cảnh quan xanh và tiện ích hoàn chỉnh, Lan Anh Avenue hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng mới của phong cách sống compound cao cấp tại khu Đông Bắc TP.HCM.