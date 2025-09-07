Lan Anh Avenue hợp tác Asahi Japan: Vận hành chuẩn Nhật, tối ưu giá trị cho thuê

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong nâng tầm dịch vụ bất động sản, khẳng định cam kết kiến tạo Khu compound cao cấp dành cho chuyên gia cạnh KCN VSIP III - trung tâm công nghiệp, công nghệ mới phía Đông Bắc TP.HCM. Đồng thời, sự kiện mở ra chuẩn sống Nhật Bản cho cộng đồng tinh hoa và cơ hội khai thác dòng tiền cho thuê ổn định, bền vững cho nhà đầu tư.

Asahi Japan được "chọn mặt gửi vàng" trở thành đơn vị quản lý vận hành và quản lý cho thuê của Khu Compound cao cấp Lan Anh Avenue

Giá trị nhân đôi từ quản lý vận hành chuẩn Nhật Bản và khai thác cho thuê hiệu quả

Lan Anh Avenue được định vị là khu compound cao cấp dành cho chuyên gia với chỉ 147 sản phẩm giới hạn, bao gồm nhà phố thương mại, nhà phố - nhà phố vườn, villa phố - villa vườn. Dự án sở hữu hệ thống cảnh quan xanh cùng hạ tầng tiện ích nội - ngoại khu hoàn chỉnh, hướng đến cộng đồng cư dân tinh hoa, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia tại cụm công nghiệp - dịch vụ VSIP III và khu vực phụ cận.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc hợp tác cùng Asahi Japan - thương hiệu quản lý vận hành và quản lý cho thuê đến từ Nhật Bản - là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ vận hành, tối ưu giá trị đầu tư và kiến tạo phong cách sống chuẩn quốc tế ngay tại phường Bình Cơ, TP.HCM.

Đại diện Lan Anh Avenue và Asahi Japan bắt tay khẳng định cam kết hợp tác bền vững

Chất lượng dịch vụ của Asahi Japan đã được minh chứng qua hàng loạt dự án bất động sản quy mô trên cả nước, từ căn hộ cao cấp đến khu đô thị và nghỉ dưỡng. Tiêu biểu có thể kể đến: Khu biệt thự Valora Kikyo, Khu căn hộ Flora Fuji (TPHCM), Marina Tower (TPHCM), Opal Skyline (TP.HCM), Khu đô thị Vaquarius (Hưng Yên), Riverside Garden (Hà Nội), căn hộ cao cấp Green Bay Premium Hạ Long, Golden Park Tower (Hà Nội), Flex Home Libera Nha Trang,…

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án cao cấp, Asahi Japan áp dụng mô hình quản lý kép: vừa đảm bảo chuẩn mực vận hành quốc tế, vừa tối ưu khai thác dòng tiền cho thuê cho chủ sở hữu. Tại Lan Anh Avenue, an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt với hệ thống kiểm soát ra vào, camera toàn khu và đội ngũ bảo vệ trực 24/7. Công tác vệ sinh, bảo trì theo tiêu chuẩn Nhật Bản được thực hiện định kỳ, từ cảnh quan, điện nước đến hạ tầng kỹ thuật, nhằm duy trì môi trường sống trong lành và vận hành bền vững.

Tinh thần "Omotenashi" được thể hiện trong từng chi tiết: từ lời chào đến sự hỗ trợ kịp thời, mang đến cho cư dân trải nghiệm tận tâm như những "thượng khách". Toàn bộ tiện ích từ quản lý hóa đơn, phản hồi dịch vụ đến thanh toán trực tuyến đều được thực hiện chỉ với một chạm trên smartphone, nhanh chóng, tiện lợi và minh bạch.

Lan Anh Avenue dưới sự quản lý vận hành của Asahi Japan mang lại trải nghiệm sống quốc tế cho cư dân và tối ưu hiệu quả dòng tiền từ cho thuê đối với nhà đầu tư

Chị Lành - một khách hàng dự định mua để ở - cho biết, điều chị mong muốn ở một khu compound là sự an toàn và môi trường sống chất lượng. Việc dự án sớm công bố đơn vị vận hành khiến chị cảm thấy yên tâm hơn về nơi an cư của gia đình trong tương lai.

Đặc biệt, Asahi Japan cung cấp dịch vụ quản lý cho thuê: tối ưu khai thác dòng tiền cho nhà đầu tư với quy trình cho thuê toàn diện từ tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng, bảo trì, báo cáo minh bạch; kết hợp quản lý tài sản thông minh, giảm thiểu chi phí - tất cả theo tiêu chuẩn quản lý Nhật Bản.

"Lan Anh Avenue hội tụ đủ điều kiện, từ vị trí chỉ cách VSIP III chưa đến 2km đến sự đồng hành của đơn vị quản lý theo tiêu chuẩn Nhật Bản ngay từ đầu. Đây là hai yếu tố quan trọng khiến tôi yên tâm đầu tư cho thuê dài hạn" - một nhà đầu tư tại TP.HCM chia sẻ tại sự kiện.

Cú bắt tay hợp tác đưa Lan Anh Avenue trở thành hình mẫu khu compound cao cấp dành cho chuyên gia

Sự hợp tác cùng Asahi Japan mang đến cho Lan Anh Avenue một lợi thế hiếm có: vừa đảm bảo chất lượng vận hành, vừa tối ưu giá trị khai thác cho thuê - giúp dự án trở thành lựa chọn cân bằng giữa "an cư và đầu tư".

Đại diện Asahi Japan, phát biểu tại sự kiện: "Với tâm huyết và kinh nghiệm tích lũy từ nhiều dự án, Asahi Japan cam kết đồng hành cùng Lan Anh Avenue để kiến tạo một chuẩn mực quản lý vận hành mới, đưa dự án trở thành hình mẫu về khu compound chuyên biệt cho giới chuyên gia tại khu vực Đông Bắc TP.HCM".

Với chính sách "An tâm đầu tư", CĐT cam kết thuê lại sản phẩm 12 tháng với giá 120 - 180 triệu đồng, đảm bảo dòng tiền bền vững. Chính sách "Sẵn sàng an cư" tặng nội thất 60 - 90 triệu đồng giúp khách hàng dọn vào ở ngay. Khách hàng địa phương được chiết khấu 1%, mua sỉ được ưu đãi 1 - 1,5%. Thanh toán linh hoạt: chỉ cần 666 triệu đồng ký hợp đồng, có thể chọn thanh toán chuẩn (30% đến khi nhận nhà), thanh toán nhanh (chiết khấu 4%) hoặc vay ưu đãi (0% lãi suất 12 tháng, ân hạn gốc 24 tháng). Ngoài ra, khách hàng đăng ký sớm còn được nhận ưu đãi 20 - 30 triệu đồng.

Lễ ký kết hợp tác một lần nữa khẳng định vị thế của Lan Anh Avenue trên bản đồ bất động sản cao cấp khu Đông Bắc TP.HCM. Dự án dự kiến bàn giao vào quý 4/2025, trở thành một trong những compound thấp tầng hiếm hoi liền kề VSIP III, vừa sở hữu chuẩn mực quản lý vận hành Nhật Bản, vừa hội tụ không gian sống xanh cùng hệ thống tiện ích đồng bộ.