Lan Anh Avenue khánh thành công viên trung tâm 2.000 m2 giữa lòng thủ phủ công nghiệp

Công viên Trung tâm Serenity Garden với tổng diện tích mảng xanh và không gian mở hơn 2.000 m² được kiến tạo như một "ốc đảo" tách biệt khỏi nhịp sống công nghiệp sôi động, mang đến không gian tĩnh tại để cư dân tìm lại sự cân bằng.

Cùng với việc hoàn thiện cảnh quan, các hạng mục thể thao và sinh hoạt ngoài trời tại công viên cũng đã chính thức đưa vào hoạt động, tạo không gian rèn luyện sức khỏe và thư giãn cho cư dân trong nhịp sống hằng ngày. Theo đó, cư dân có thể sử dụng các hạng mục như sân pickleball, sân chơi nước và ánh sáng, khu bóng rổ, khu tập yoga và dưỡng sinh… trong một không gian xanh khép kín, an toàn. Những tiện ích được đưa vào vận hành không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường nhật mà còn tạo điều kiện kết nối cộng đồng, từng bước định hình chuẩn sống cân bằng và bền vững tại Lan Anh Avenue.

Không chỉ mang ý nghĩa hoàn thiện tiện ích nội khu, sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường BĐS khu vực đang có những thay đổi rõ nét. Thị trường đang tái định nghĩa không gian đô thị dựa trên thời gian di chuyển và khả năng kết nối, thay vì chỉ ranh giới hành chính. Các tuyến đường lớn như Vành đai 3, Vành đai 4, quốc lộ 13… đang rút ngắn khoảng cách giữa các vùng của TP.HCM mở rộng, đặc biệt giúp khu vực phía bắc TP.HCM hưởng lợi rõ rệt.

Đại diện chủ đầu tư, đối tác và khách hàng có mặt tại lễ khánh thành Công viên trung tâm Serenity Garden quy mô 2000 m2

Theo ghi nhận từ các báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS, vài năm trở lại đây, nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao làm việc tại các khu công nghiệp lớn như VSIP III, VSIP II mở rộng, Nam Tân Uyên hay Bàu Bàng không chỉ quan tâm đến giá bán hay khoảng cách di chuyển, mà đặc biệt chú trọng đến môi trường sống, tiện ích nội khu và khả năng hình thành cộng đồng cư dân văn minh.

Các báo cáo thị trường cũng cho thấy, những dự án có mật độ xây dựng thấp, ưu tiên quỹ đất cho mảng xanh và tiện ích chung thường đạt thanh khoản tốt và giữ giá ổn định trong trung - dài hạn. Trong bối cảnh đó, việc Lan Anh Avenue đưa công viên trung tâm Serenity Garden vào vận hành được đánh giá là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường, đồng thời khẳng định năng lực triển khai và cam kết của chủ đầu tư trong việc kiến tạo môi trường sống xanh, cân bằng cho cộng đồng cư dân tại khu vực cửa ngõ các khu công nghiệp trọng điểm.

Bên cạnh nhu cầu an cư, Lan Anh Avenue còn là lựa chọn đầu tư an toàn, thanh khoản tốt, đón đầu xu hướng thị trường bất động sản giai đoạn 2025 - 2030 đang chuyển dịch mạnh mẽ từ thước đo "khoảng cách km sang thời gian di chuyển bằng phút".

Sự lên ngôi của hệ thống hạ tầng trọng điểm như cao tốc, Vành đai và Metro,... đang rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa các vùng TP.HCM mở rộng. Trong đó, khu vực phía Bắc TP.HCM đang hưởng lợi rõ rệt, biến khả năng kết nối nhanh trở thành lợi thế cạnh tranh chủ lực.

Lan Anh Avenue nằm tại lõi trung tâm công nghiệp phía Bắc sở hữu tọa độ chiến lược, giao điểm giữa Đại lộ ĐT15 và ĐT746, cách nút giao liên tỉnh, Vành đai 4 chỉ trong 2-5 phút, tương lai kết nối thần tốc đến trung tâm TP.HCM, Đồng Nai, sân bay... chỉ 30-40 phút.

Vị trí tâm điểm hạ tầng là nền móng vững chắc đưa Lan Anh Avenue trở thành một "tài sản sống" thực thụ, vừa đáp ứng tiêu chuẩn an cư khắt khe của đội ngũ chuyên gia, vừa có tính thanh khoản và dư địa tăng giá bền vững trong chu kỳ mới.

Đặc biệt, trong giai đoạn cuối năm, chủ đầu tư Lan Anh Avenue áp dụng chính sách tài chính ưu đãi với nhiều phương thức thanh toán, phù hợp với từng nhóm khách hàng. Theo đó, dự án hiện triển khai ba phương thức thanh toán gồm: thanh toán chuẩn với tiến độ 2,5%/tháng, kéo dài đến 18 tháng; thanh toán nhanh với mức chiết khấu trực tiếp 8,4% giá trị hợp đồng mua bán; và phương thức thanh toán vay với chính sách hỗ trợ lãi suất trong 12 tháng kể từ thời điểm nhận nhà, cùng ngân hàng đồng hành cho vay tối đa 70% giá trị hợp đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng giao dịch tại thời điểm này còn được hưởng chương trình "Đón Xuân Phát lộc", với các ưu đãi như tặng 88 triệu đồng cho mỗi sản phẩm Nhà phố thương mại, 66 triệu đồng cho sản phẩm Nhà phố và Nhà phố vườn, cùng nhiều ưu đãi bổ sung dành cho khách hàng giao dịch tại sự kiện. Tổng mức ưu đãi dành cho khách hàng có thể lên đến 11,9% giá trị hợp đồng.

Tiến độ dự án Lan Anh Avenue tính đến ngày 18.1.2026. Dự kiến bàn giao đợt 1 vào cuối tháng 1.2026

Hiện tại dự án đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống giao thông nội khu, vỉa hè, cây xanh, cấp - thoát nước, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng và camera an ninh, sẵn sàng đưa vào vận hành đồng bộ. Khu Nhà phố thương mại đã hoàn thành dầm sàn tầng 2–3 trên toàn dãy, trong đó 21 căn đã cất nóc, các căn còn lại đang thi công sàn tầng 3, bám sát tiến độ tổng thể. Đối với khu Nhà phố và Nhà phố vườn 2 tầng (LK4, LK5) đang thi công sàn tầng 2 và tầng mái. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao nhà đợt 1 cho khách hàng ngay trong cuối tháng này, đảm bảo điều kiện đưa vào ở và khai thác kinh doanh theo đúng cam kết với khách hàng trong Quý 1/2026.