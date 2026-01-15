Làn da có tuổi là ‘combo’ khô nhăn ập đến: Sự thật phũ phàng đằng sau!

Lý do da có xu hướng khô hơn theo tuổi tác

Càng lớn tuổi, làn da thường rơi vào trạng thái "sa mạc hóa" cực kỳ khó chịu. Nguyên nhân không chỉ do tác động môi trường mà còn vì một chuỗi biến đổi sinh học bên trong cơ thể. Khi các tuyến bã nhờn bắt đầu hoạt động kém thì lượng dầu tự nhiên sụt giảm nghiêm trọng làm mất đi lớp màng lipid bảo vệ khiến da mất đi độ bóng mượt vốn có. Đồng thời hàm lượng hyaluronic acid (HA) - "nam châm hút nước" thần thánh trong hạ bì - cũng bị "bay màu" theo thời gian dẫn đến việc khả năng giữ ẩm tự nhiên bị tê liệt hoàn toàn.

Đặc biệt, sự sụt giảm ceramide và các acid béo tự do làm hàng rào bảo vệ da bị "thủng" lỗ chỗ tạo điều kiện cho hiện tượng mất nước xuyên biểu bì (TEWL) diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ đó, khiến bề mặt da trở nên thô ráp và xuất hiện các nếp nhăn li ti.

Da khô hơn theo tuổi tác chủ yếu do các tuyến bã nhờn hoạt động kém hiệu quả

Các yếu tố khác làm trầm trọng thêm tình trạng khô da

Hội skincare chắc chắn sẽ "ngã ngửa" khi biết da khô không chỉ đơn thuần là thiếu nước mà còn do sự cộng hưởng của hàng loạt "hung thần" âm thầm phá hủy hàng rào bảo vệ da. Trong đó hiện tượng mất nước xuyên biểu bì chính là "kẻ phản diện" hàng đầu khi độ ẩm môi trường xuống thấp kết hợp với thói quen tắm nước nóng làm hòa tan lớp lipid kép tự nhiên khiến da "mất trắng" độ ẩm ngay lập tức.

Chưa kể việc lạm dụng các treatment nồng độ cao hoặc sữa rửa mặt có pH kiềm quá mức sẽ làm đứt gãy các liên kết ceramide và acid béo khiến lớp màng acid (acid mantle) bị "vỡ trận" tạo cơ hội cho các tác nhân kích ứng xâm nhập gây viêm vi mô. Thậm chí các yếu tố nội sinh như stress kéo dài làm tăng nồng độ cortisol cũng góp phần ức chế quá trình tổng hợp glycosaminoglycans khiến cấu trúc nền của da bị suy yếu dẫn đến tình trạng "sa mạc hóa".

Sản phẩm phục hồi "cấp tốc" để cứu vãn hàng rào bảo vệ da

Kem dưỡng ẩm và phục hồi da Rejuvaskin Skin Recovery Cream

Rejuvaskin Skin Recovery Cream không đơn thuần là một loại kem dưỡng ẩm thông thường. Đây là sản phẩm phục hồi cấp độ y khoa, được thiết kế chuyên biệt để giúp làm dịu, tái tạo và củng cố hàng rào bảo vệ da đang bị tổn thương nghiêm trọng, giúp da lấy lại sự mềm mại và khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Rejuvaskin Skin Recovery Cream là sản phẩm chuyên biệt của Mỹ

*Ưu điểm nổi bật:

● Chiết xuất hoa Cúc vạn thọ (calendula): Thành phần "ngôi sao" giúp kháng viêm, làm dịu nhanh cảm giác châm chích, bỏng rát.

● Lô hội (aloe vera): Cung cấp độ ẩm, làm mát và giúp giảm sưng đỏ cho da.

● Sodium hyaluronate (HA): Giữ nước cho da, giúp da mềm mại và ngăn ngừa tình trạng khô căng, bong tróc.

● Hỗn hợp (tre, đậu hà lan và glucosamine): hỗ trợ kích thích sản sinh collagen và elastin tự nhiên, giúp cấu trúc da khỏe mạnh từ bên trong.

● Rejuvaskin tận dụng sức mạnh phục hồi từ thực vật kết hợp với glucosamine để cải thiện da ở cấp độ tế bào, giúp da không chỉ "lành" mà còn "khỏe".

● Chất kem mịn, không gây bết dính hay bít tắc lỗ chân lỗ, cảm giác trên da rất nhẹ nhàng.

● Trong khi các dòng khác thường tập trung vào phục hồi sau mụn, Rejuvaskin được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ xử lý các tổn thương da nghiêm trọng do nhiệt (bỏng, xạ trị, laser cường độ cao).

Giá niêm yết chính hãng: 720.000 VND/ 100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây:

https://maihan.vn/rejuvaskin/kem-phuc-hoi-da-rejuvaskin-skin-recovery-cream.html

Serum cấp ẩm và phục hồi da Page One Hydrating B5 Liposome

Nếu bạn đang tìm kiếm một "trạm sạc" phục hồi cấp tốc cho làn da đang treatment hoặc bị tổn thương, Page One Hydrating B5 Liposome chính là cái tên đang gây chú ý nhờ công nghệ bọc Liposome tiên tiến, giúp đưa dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn hẳn các dòng serum B5 thông thường.

Serum Hydrating B5 Liposome phù hợp cho mọi loại da

*Ưu điểm nổi bật:

● Vitamin B5 (panthenol): Giúp làm dịu kích ứng, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da và giảm đỏ.

● Hyaluronic acid (HA): Cấp ẩm đa tầng, giúp da ngậm nước và căng bóng.

● Chiết xuất rau má/Thảo mộc: Hỗ trợ kháng viêm và tăng cường hàng rào bảo vệ da.

● Nhờ công nghệ Liposome, serum có kết cấu lỏng nhẹ, thấm ngay vào da mà không gây cảm giác bết dính hay nặng mặt.

● Hỗ trợ làm dịu các vùng da bị đỏ, rát sau khi sử dụng các hoạt chất mạnh (retinol, AHA/BHA) hoặc sau các liệu trình xâm lấn (laser, lăn kim).

● Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng da khô ráp, bong tróc do thiếu nước hoặc do tác động của môi trường.

Giá niêm yết chính hãng: 700.000 VND/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây:

https://maihan.vn/page-one/page-one-hydrating-b5-liposome-serum.html