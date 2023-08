Lần đầu đấu giá biển số ô tô 'siêu đẹp': Mở đường cho những phiên đấu giá tiếp theo

Trước đó, các lần thí điểm tại Hải Phòng, Nghệ An… đều thất bại vì vướng quy định pháp luật; đến nay thì tạo ra bước ngoặt mang tính đột phá, khi lần đầu tiên một phiên đấu giá biển số được tổ chức với quy mô trên toàn quốc.

Đấu giá biển số ô tô sẽ đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân về sở hữu một biển số xe đẹp. Đây sẽ là một kênh để những người có điều kiện kinh tế đóng góp cho xã hội, thông qua hình thức bỏ tiền đấu giá. Tiền thu được từ đấu giá nộp vào ngân sách rồi ngân sách lại đầu tư quay trở lại cho xã hội. Thêm vào đó, đấu giá biển số còn góp phần tăng sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý, đăng ký, cấp biển số xe, nâng cao uy tín của cơ quan quản lý nhà nước.

Với lợi ích rất lớn như đã liệt kê, phiên đấu giá lần thứ nhất có vai trò quan trọng, "mở đường" cho các phiên đấu giá tiếp theo; bởi lẽ sau 11 biển số tại phiên hôm nay thì còn cả nghìn biển số khác sẽ được đưa ra đấu giá. Thông qua phiên đầu tiên, cơ quan quản lý nhà nước có thể nắm bắt được nhiều vấn đề như số lượng, nhu cầu của người tham gia đấu giá, các phát sinh so với kế hoạch ban đầu (nếu có)…

Ông Quyền cho rằng sau phiên đấu giá biển số đầu tiên, cơ quan quản lý nhà nước, tức Bộ Công an và đơn vị tổ chức đấu giá cần phối hợp đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác giám sát, tổ chức đấu giá. Những gì vận hành trơn tru, ổn định thì tiếp tục phát huy trong các phiên đấu giá tiếp theo; những gì còn bất cập, hạn chế thì phải khắc phục để các cuộc đấu giá diễn ra công khai, minh bạch, không bị gián đoạn, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia đấu giá.

Đại diện C08 cho biết sau khi ký hợp đồng tổ chức đấu giá với Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, Bộ Công an thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công ty trong việc đảm bảo chất lượng về hệ thống đường truyền, điều kiện an toàn, an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe cũng như quá trình diễn ra phiên đấu giá trực tuyến.

Cùng với đó, C08 cũng tiến hành tập huấn kỹ lưỡng cho các cán bộ, chiến sĩ làm công tác liên quan đến đấu giá biển số xe. Nội dung tập huấn bao gồm hướng dẫn về quy trình đấu giá tài sản, đặc biệt là công tác đấu giá tài sản được tổ chức theo mô hình trực tuyến; cách xử lý các tình huống thường gặp trong đấu giá tài sản…

Vào 14 giờ hôm nay, sau khi kết thúc phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên, C08 sẽ tổ chức họp báo thông tin chi tiết về kết quả phiên đấu giá.